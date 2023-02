Otra vez la burra al trigo

“Algunos también dirán que la inflación se ha mantenido controlada porque los bancos centrales han dado muestras de tal determinación para combatirla. Mi perro Woofie podría haber sacado la misma conclusión cada vez que ladraba a los aviones que volaban sobre nuestra casa. Podría haber creído que los había asustado y que no ladrar habría aumentado el riesgo de que el avión le cayera encima” (Joseph Stiglitz (26/01/2023), Cómo no luchar contra la inflación, Proyect Sindicate; p. 2).

En lo que parecía un debate serio y promisorio entre los miembros de la autoridad monetaria, Gobernadora y Vicegobernadores del Banco de México, el tema era el del posible desacoplamiento de > política monetaria, es un decir, con respecto a la del Sistema de la Reserva Federal (FED) estadunidense; sin la presencia de Gerardo Esquivel Hernández, el desacoplamiento tuvo lugar, con la particularidad que resultó más papista que el Papa.

Mientras que en la última reunión de la FED, los monetaristas de allá elevaron la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, los de acá lo hicieron en 50 puntos. La inflación en el otro país ha comenzado a reducirse y, por estos lares, los precios –especialmente en alimentos, lo que más consumen los mexicanos de menores ingresos- no se compadecen de los sesudos esfuerzos de nuestras (es otro decir) autoridades monetarias.

Los alimentos, en el mismo periodo de la gráfica, han crecido 30.04 %; y las decisiones del Banco Central encarecen en una proporción mayor el crédito para los productores. No hay que olvidar que, en nuestro país, las tasas de interés activas son prohibitivas para el consumo y para la inversión lícita.

¿Sería mucho pedir a la gobernadora y a los vicegobernadores que mejor no hagan nada frente a esta inflación? Ya no nos ayuden, comadres y compadres. Please, para que entiendan.