La economía política de la cuestión fiscal

“El Estado mexicano de hoy tiene mucha soberanía y poca capacidad administrativa” (Claudio Lomnitz, 2022, El tejido social rasgado, Ediciones Era, México, p. 19).

Sostiene Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, que <<El gobernante tiene la libertad de romper su palabra si el interés público, la pública utilitas, así se lo exige. Por la misma razón es posible que el príncipe quizá tenga que mentir a su propio pueblo cuando considera que así puede ayudar al Estado>>. La historia recoge diversos ejemplos de tan peculiar conducta y, uno de mis favoritos, lo protagonizó Franklin D. Roosevelt, al desarrollar una campaña política en la que enfatizó su preferencia por un presupuesto equilibrado e incurrir en grandes desequilibrios fiscales llegando a la presidencia, a los efectos de alumbrar al New Deal y a los efectos posteriores de participar en la Segunda Guerra Mundial.

Si recordamos que fue electo en cuatro ocasiones consecutivas y murió en el ejercicio del cuarto mandato, los electores a los que mintió no mostraron ningún tipo de decepción, fundamentalmente, por los resultados del déficit y su relativamente sencilla licuación por los 25 años dorados, después de 1945.

En ocasión de presentar una nota discordante, e inteligente, en el Foro Económico de Davos, Suiza, OXFAM tuvo la brillante idea de publicar El monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual (23/01/2024), en el que destaca la inquietante

desigualdad que existe, y crece, entre los mexicanos ultrarricos y el resto. Las fuentes son variadas y creíbles y el panorama, desolador. Veamos:

“La fortuna total de los 14 ultrarricos mexicanos, aquellos con más de mil millones de dólares de riqueza, aumentó hasta casi duplicarse desde el inicio de la pandemia”; el caso del Ingeniero Carlos Slim es el una sola persona cuya riqueza es superior a la de los trece que le siguen juntos, e igual a la que poseé el 50 % más pobre de los compatriotas.

Sus no tan cercanos seguidores son, como él, beneficiarios de privatizaciones, desregulaciones y concesiones diversas, verificadas desde 1982 en los albores de un neoliberalismo que, pese al dicho presidencial, aún se halla entre nosotros. Esas dádivas gubernamentales otorgaron un impresionante Poder de Mercado, del que nos advirtió hace mucho Michal Kalecki y Viridiana Ríos nos lo recuerda en el primer capítulo de su Best Seller, No es normal. Ese poder, nos convierte en consumidores víctimas de sobre precios que se mueven a mucho mayores alturas que los incrementos de costos, derivados del choque de oferta que provocó la pandemia y profundizó la agresión rusa a Ucrania.

En una de las ocasiones en las que la candidata presidencial de MORENA repitió, ante algunos empresarios, el “ideario” del actual presidente, se comprometió a no crear nuevos ni a elevar los actuales impuestos; tampoco ofreció novedades en lo tocante a la transparencia, pertinencia y eficacia del gasto público. Del lado del sólido frente ideológico que reúne a panistas, priistas y a las miserables ruinas perredistas (olvidadizos perpetradores del, para ellos, costosísimo Pacto por México), la candidata solo habló de una

necesaria reforma fiscal cuando estaba más segura de su derrota que sus oponentes; el tema, parece, ya no es su tema.

¿Alguna de las candidatas tendrá la agudeza que sostuvo Maquiavelo, de prometer una cosa y hacer otra? En México, eso nunca ha sido sorprendente; aunque, si se realiza para bien del Estado y del pueblo, ya sería otra cosa. No tengo, al respecto, grandes esperanzas: Roosevelt era Roosevelt y Claudia y Xochitl son… lo que son. Ni modo.

Para la extraña combinación de contabilizadores de daños hechos, sirva la ayuda de memoria sobre los depredadores efectos de desregulaciones y privatizaciones que arrancaron con el lamadridato. Esos sí que fueron, son, daños duraderos que un Estado menos preocupado por la soberanía y más por el bienestar de la población, podría comenzar a revertir. Oj Alá.