Las primeras damas (III)

Como lo ofrecí, mencionaré esta semana a las esposas de los Presidentes de México que no he citado; sin embargo, antes de hacerlo me referiré brevemente a algunos hechos de la vida nacional de nuestro gran país.

Las declaraciones del diputado Mier, en el sentido que se promoverá una consulta popular para auscultar la opinión sobre una pretendida reforma constitucional para la integración de la Suprema Corte de Justicia, es realmente aberrante.

Lamentable la ignorancia del líder de los diputados de Morena. La demuestra al hablar de una consulta que constitucionalmente no está permitida expresamente en el apartado 3 de la fracción VII del artículo 35 constitucional, que establece los casos que no podrán ser objeto de consulta popular, y textualmente dice: “…la materia electoral…” Y en esa reforma se supone que se abordaría el nombramiento por votación popular de los ministros de la Corte. El presidente López Obrador ha apoyado la ilegal idea del diputado Mier.

A propósito también de la Corte, contemplamos la absurda campaña emprendida por el Ejecutivo en su contra. ¿En que irá a terminar todo esto?

Ana Soledad Orozco García fue la esposa de Manuel Ávila Camacho. Mujer con inquietudes políticas. En 1937, el Consejo Nacional del Sufragio Femenino, la postuló como candidata a diputada por León Guanajuato, pero el Partido Nacional Revolucionario, no la apoyó.

Como esposa del presidente Ávila Camacho, demostró su preocupación por las clases populares. Al secundar la idea de Excélsior de instituir el 10 de mayo como día de la madre, un 10 de mayo convenció al Presidente que se pagaran las boletas del Monte de Piedad que amparaban máquinas de coser y muebles, para que se les devolvieran a las mamás.

Escuchando a grupos sociales, propició que el gobierno le pusiera un taparrabos a la Diana Cazadora esculpida por Juan Fernando Olaguibel.

La esposa de Miguel Alemán Valdés fue la señora Beatriz Velasco Mendoza. Hija de una familia de dinero de Guanajuato, que conoció a quien sería su esposo, cuando era todavía estudiante. Como esposa del Presidente, decoró los Pinos con un estilo francés. Fundó una asociación dedicada a cuidar la nutrición infantil.

María de los Dolores Izaguirre Castañares fue la esposa de Adolfo Ruiz Cortines. Al casarse con Ruiz Cortines, ya se había divorciado en dos ocasiones, de diferentes personas, con uno de ellos tuvo dos hijos. Le gustaba el teatro y llegó a patrocinar algunas obras. Era muy católica y tenía muy buenas relaciones con el clero, además de que encabezaba un patronato para realizar obras de mantenimiento en la Basílica de Guadalupe.

Don Adolfo López Mateos, cuando fue Presidente, estuvo casado con Eva Sámano Bishop. Nació en el Estado de Guerrero y trabajó como maestra de primaria.

Se preocupó por la niñez y como esposa del Presidente presidió el Instituto Nacional de Protección a la Infancia que se creó a instancias suyas. Fue reconocida su labor social tanto en el país como en el extranjero.

El licenciado Gustavo Díaz Ordaz estuvo casado con la señora Guadalupe Borja Osorno, quien nació en la Ciudad de México. Fue hija de un destacado abogado, Ángel Borja Soriano.

Estuvo preocupada por atender asuntos relacionados con la niñez. Entre sus tareas sociales destaca su labor en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Se le considera que se estuvo dedicada con esmero a sus tareas como madre y esposa.