Espléndida y brillante mañana

Así fue la mañana del jueves pasado. La pudimos apreciar y valorar mejor, después de que llevamos varios años en los que nuestros amaneceres son nublados y con preocupaciones y pletóricos de momentos tristes y desagradables.

Nadie puede, aun sus más vehementes partidarios y admiradores, reconocer que poco después, quizá solo a unos días de tener el honor de llevar nuestra bandera en el pecho, que en sus declaraciones invita a la confrontación y a la división.

Promueve ataques al pasado, y sin hacer ningún distingo a todos los que como él no piensan, llega a injuriarlos desde Palacio Nacional, que debería desde ahí invitar a la superación y a la realización de obras positivas para el país. Lamentablemente no es así, sino todo lo contrario.

Y no solo en las intervenciones matutinas miramos ese aciago panorama y esa triste convocatoria. Lo miramos también en sus acciones que, desde el inicio de su gobierno, han estado encaminadas más a destruir que a construir un mejor futuro.

Desde una supuesta consulta que nos cuesta cientos de millones para suspender la construcción de un aeropuerto a la altura de México; la tolerancia —cuando no el apoyo— a una delincuencia que es abrazada pero no atacada; el ataque virulento a los periodistas que se atreven a expresarse diferente a lo que él piensa; la ausencia de medicinas para niños enfermos de cáncer, a quienes a sus padres, lejos de escucharlos, los llama agitadores; los reclamos ridículos a España y al Vaticano por lo acaecido hace varios siglos; el nombramiento de una ministra que se distingue por sus vulgaridades, pero no por su sapiencia; las pretendidas reformas constitucionales contrarias a nuestro sistema jurídico; la falta de respeto al Poder Judicial, son obra, entre otras muchas, del gobierno de López Obrador.

Ante ese triste panorama, el jueves que pasó vivimos un momento distinto y halagador, fue en la Universidad en la que él estudio, ese día, en la Facultad de Derecho, y ante el Rector que aplaudió con entusiasmo el informe del Director de ese plantel, escuchamos a Raúl Contreras Bustamante en su último informe de labores, el octavo porque concluyó su segundo período.

Nos emocionó saber que nuestra Facultad, en la clasificación de las Facultades de Derecho a nivel mundial, ocupa el lugar 26, ignoro en qué lugar esté Dinamarca, pero no creo que en sus servicios de salud se nos acerque.

Nos alegró mirar aplaudir a Ministros de la Corte, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, a integrantes de la Junta de Gobierno, y a muchos otros servidores públicos federales y locales, ovacionar a Raúl Contreras.

Hemos de enorgullecernos como mexicanos universitarios que esta Facultad, durante la pandemia, no suspendió un solo día sus actividades docentes porque utilizó los avances electrónicos para dar clases por línea.

Ojalá el Presidente se enterara de esto y felicitara a esta Facultad, que muy lejos de haber razón para criticarla, existen sobrados motivos para reconocer sus esfuerzos para servir a la sociedad, y en especial, en forma mayoritaria, a los jóvenes de menores recursos económicos.

Por lo escrito, y por muchos otros logros, como la publicación de la Revista de la Facultad reconocida internacionalmente, la labor editorial coordinada por el maestro Jesús de la Fuente que ha publicado obras trascendentes, como una enciclopedia de 17 tomos, es que nos sentimos orgullosos de la labor de Raúl Contreras Bustamante.

Exhortamos al Presidente a que se sienta orgulloso de esta Facultad y de la Universidad de la que egresó.