Entre fronteras y obstáculos: la diáspora venezolana en tiempos de Trump

La narrativa implantada por Donald Trump, así como las políticas de su gobierno, han afectado directamente a las poblaciones migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, en lo que va de su actual gobierno son los venezolanos quienes han enfrentado las consecuencias de manera más rápida y severa.

La idea de enviar migrantes a Guantánamo, motivada por la imposibilidad de Estados Unidos de realizar vuelos de repatriación a Venezuela dadas las tensiones diplomáticas con el gobierno de Maduro, sirvió como forma de presión. Las primeras personas que fueron enviadas a dicho centro de detención son de nacionalidad venezolana y ya han sido trasladadas a su país de origen; sin embargo, las condiciones de detención en Guantánamo dejaron huella en ellos.

Pedro A., uno de los retornados, describió las celdas como espacios reducidos y deteriorados, con colchones delgados sobre estructuras de cemento: “la última comida del día era a las cuatro de la tarde y después había que aguantar hasta la mañana siguiente”, relató tras perder varios kilogramos en dos semanas. “Los baños eran cada tres días y siempre esposados, mientras la vigilancia militar aumentaba la tensión”.

Pero no todos los deportados a Venezuela pasaron por Guantánamo, Ana C., quien vivía en Texas desde hacía un año, decidió regresar voluntariamente debido al miedo a ser detenida: “Los operativos del ICE se volvieron más frecuentes y las amenazas que me compartían en redes me tenían angustiada… la idea de acabar en un centro como Guantánamo me quitaba el sueño”, explicó. Madre de dos niños, optó por el vuelo de repatriación con sus hijos para evitar cualquier riesgo.

Al llegar a Venezuela, es latente el alivio por haber dejado atrás lo que describen como un infierno: el trato inhumano en Guantánamo o el miedo a las constantes amenazas de Trump en contra de las personas migrantes. Paradójicamente, regresan con una alegría —al menos temporal— al país del que huyeron por la crisis social y económica, la violencia o la persecución política.

En las últimas semanas, también el gobierno mexicano logró negociar vuelos de retorno hacia Venezuela, Honduras y otros países. Así, nuestro país ha servido de puente para el regreso de 242 venezolanos, entre ellos 73 mujeres y 74 niños, quienes ante la amenaza de ser detenidos y enviados a Guantánamo decidieron regresar voluntariamente a su país.

Derivado de la crisis política, económica y social, los últimos diez años Venezuela ha atravesado una de las mayores crisis migratorias en la historia de la región. Para finales del 2024, más de 7.89 millones de venezolanos (27% de su población) habían abandonado su país. Como resultado, los últimos 3 años el gobierno de Joe Biden otorgó a aproximadamente 250 mil ciudadanos de dicho país el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Este beneficio migratorio les permitía residir de manera legal y trabajar temporalmente en Estados Unidos. No obstante, hace unas semanas, Donald Trump decidió eliminar el beneficio para los venezolanos, dejándolos sin esta protección crucial. Por ahora, otras nacionalidades como haitianos, ucranianos, cubanos y salvadoreños conservan esta protección.

La crisis en Venezuela ha impulsado un éxodo masivo de su población, y los polémicos resultados de las últimas elecciones que ratificaron a Maduro en el poder han profundizado la inestabilidad política, aumentando el riesgo de una nueva ola migratoria. Al mismo tiempo, la magnitud del fenómeno y las crecientes tensiones con las comunidades de acogida han llevado a los países receptores a endurecer sus políticas migratorias para frenar la llegada y permanencia de venezolanos. Las estrictas medidas de Trump añaden un nuevo desafío para esta población migrante, constriñéndola a elegir entre la hostilidad de su país de origen y los riesgos de un nuevo escenario que criminaliza la migración. Esta situación sin dudas los obligará a replantear sus rutas y destinos, lo que podría reconfigurar el mapa migratorio tanto en la región como a nivel global.

