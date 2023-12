El verdadero peligro de la Ley antinmigrante SB4

Este lunes 18 de diciembre, día internacional de las y los migrantes, en un acto político de cinismo, el gobernador de Texas firmó la Ley antinmigrante SB4, previamente aprobada por el congreso de su estado, misma que entrará en vigor en marzo del 2024. Dicha ley busca establecer como delito estatal los cruces ilegales en la frontera y prevé penas de hasta de 20 años de cárcel. Faculta a las autoridades de seguridad a nivel estatal y local para detener personas “sospechosas” de haber cruzado la frontera de forma irregular, al tiempo de permitir a jueces estatales de Texas ordenar su regreso al país desde el cual ingresaron, que en términos prácticos es México. Asimismo, criminaliza a aquellos que trasladen a migrantes indocumentados en Texas.

Algunos expertos esperan que la LSB4 sea bloqueada antes de su entrada en vigor. Al respecto, han surgido diversas denuncias y posicionamientos en su contra y las asociaciones de defensa de derechos civiles en Estados Unidos y el condado de El Paso han ya iniciado el proceso de impugnación. Se prevé que el gobierno federal de ese país y otros actores también lo hagan. México se ha manifestado en contra y seguramente enviará notas diplomáticas en los siguientes días.

La Ley SB4 es, sobre todo, parte de la campaña política del gobernador Greg Abbot, reelecto en su estado y aspirante a la candidatura del partido republicano a la presidencia en las próximas elecciones. Abbot ha utilizado como bandera de campaña a las personas en movilidad, proponiendo una y otra vez medidas xenófobas, extremas y antinmigrantes. Como muestra, las boyas en el Río Bravo, la operación Estrella del Desierto que contempla diversas disposiciones racistas, el envío de migrantes en autobuses a Nueva York y Washington y el impulso para que programas inhumanos como Quédate en México y el Título 42 se mantuvieran.

Los 5 principales problemas de la LSB4 son:

1. Es inconstitucional. De acuerdo con la ley estadounidense, la cuestión migratoria corresponde a la federación y no a los estados.

2. Vulnera la soberanía de México. La previsión de regresar a los migrantes que ingresen a Texas de forma irregular al país desde el que entraron, se traduce en la práctica, en el envío de extranjeros a territorio mexicano sin que haya mediado un acuerdo entre ambos estados.

3. Falta de capacidades tanto de policías locales como de jueces estatales en el tema migratorio. En Estados Unidos existen cerca de 56 Cortes federales de Inmigración pertenecientes al Departamento de Justicia con jueces especializados y con cierto nivel de experiencia y entrenamiento en la materia. La SB4 no prevé ningún tipo de capacitación para que los jueces estatales puedan asumir competencias migratorias. Lo mismo sucede con los policías, quienes carecen de capacidades para atender el tema migrante. Y, por último, no queda claro cómo la policía estatal podría determinar la causa probable de que alguien haya cruzado ilegalmente la frontera, no establece elementos que constituyan evidencia o causa probable. Existe el riesgo que se utilice un perfil racial y discrecionalidad en las revisiones.

4. Empleo de más recursos de los texanos para el control fronterizo. Un mayor número de detenciones, procesos judiciales y encarcelamientos requieren el gasto de recursos económicos que podrían utilizarse para otras necesidades de los texanos y que pueden derivar eventualmente en un aumento de sus impuestos.

5. Falta de claridad en la operatividad. Existe incertidumbre sobre la manera en que será implementada.

Seguramente esta ley será bloqueada como ha sucedido en el pasado con iniciativas similares. Por ejemplo, Arizona aprobó en 2010 su propia legislación migratoria con medidas parecidas y fue bloqueada por el tribunal Supremo en Estados Unidos en 2012, argumentando que los asuntos migratorios son competencia federal. Sin embargo, el anuncio y la visibilidad que se le ha dado a la LSB4 afecta la dinámica comunitaria de las personas migrantes, genera miedo y alimenta un mensaje y una actitud xenófobas en un estado que cuenta con un 40% de población hispana.

@EuniceRendon