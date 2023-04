Es indudable que el favorito del peleón entre Gervonta Davis y Ryan García, es el monarca en 3 divisiones “Tank” Davis, sin embargo, no podemos negar que durante las semanas previas a la pelea y sobre todo durante la semana del combate, hay una duda que circula en el ambiente del boxeo y que se ha convertido en una constante pregunta: ¿Y si Ryan noquea a Gervonta?

Esta pregunta podría sonar descabellada, loca e inverosímil, pero me atrevo a decir que tanto Ryan como Gervonta, están en peligro de ser noqueados, creo firmemente que no se van a guardar nada, no se van a tocar el corazón si en un momento dado pueden lastimar y fulminar a su rival.

En el cuadrilátero esto no cuenta, pero créanme que en los “rounds” previos, Ryan va 4 - 0.

Me explico: Ryan ha sido por mucho más profesional que Gervonta, el californiano ha sido impecable en cuanto a la puntualidad y presencia, mientras que Gervonta no solamente ha sido impuntual, si no que ha llegado vestido como si fuera a tomar una siesta. En cuanto a la atención a la prensa, hay una diferencia abismal, Ryan se comporta como profesional, y al parecer para Gervonta la prensa no es algo importante.

Seguramente los dos peleadores al firmar sus respectivos contratos, aceptaron la parte promocional, que incluye entrevistas, presentaciones, y sobre todo impulsar el PPV, pero al parecer el que mejor entendió esto fue Ryan García.

Me queda claro que Gervonta tiene mucho mas lona recorrida y ha enfrentado a rivales de mucho mas nivel que Ryan, ha conquistado 3 divisiones y en esto rebasa y por mucho al “KingRy”, sin embargo, algo me dice que el hambriento es Ryan.

En cualquier escenario Ryan gana, si lo noquean, gana porque se la rifó con el mejor, si pierde por decisión, le habrá aguantado a un letal noqueador 12 rounds, y si llega a noquear a Gervonta se convierte en una de las caras mas importantes del boxeo mundial.

Indudablemente Ryan ha ganado todos los rounds en lo previo, pero eso al final no cuenta, sin embargo, Ryan ha demostrado que tiene hambre, no se si le alcance con el hambre y el deseo, pero si creo que el se siente, se comporta y habla como ganador y eso lo sabe Gervonta, así es que les hago esta pregunta que aquí en Las Vegas todos nos hacemos… ¿Y si Ryan noquea a Gervonta?