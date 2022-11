Tarde que temprano les van a dar las gracias

Para los atletas abrir caminos en el deporte es sin duda una de las tareas más complicadas y cuesta arriba que nos podemos imaginar, sin olvidar que vienen cargadas de odio, agresiones y de incredulidad… incluso en sus propios países.

Cuando Hugo Sánchez empezaba su carrera en España, a manera de insulto le gritaban “indio”, el pentapichichi sufrió desprecios, insultos e inclusive agresiones, sin embargo, gracias a su carácter indómito, “Hugol”, se instaló como uno de los mejores jugadores del Real Madrid y no solo eso, Hugo hoy en día es más querido y reconocido fuera de su país, lo cual es muy triste. No podemos olvidar que Hugo Sánchez Márquez le abrió la puerta al futbol europeo no solo a sus compatriotas mexicanos, sino a muchos que, al ver sus logros, soñaron con jugar en el Real Madrid, el mejor equipo del mundo.

Fernando Valenzuela es otro claro ejemplo de atletas que abren caminos y motivan a las nuevas generaciones a atreverse a triunfar, a soñar en grande. Los inicios del “Toro de Etochohuaquila”, no fueron nada sencillos, el tuvo que batallar contra el racismo en los Estados Unidos y la enorme barrera del idioma, pero su carisma, fuerte carácter y férrea determinación lo llevaron no solo a ser una estrella de las grandes ligas, sino que detonó la “Fernandomanía”, el número 34 de aquellos Dodgers de Los Angeles, también inspiró a muchos peloteros alrededor del mundo a soñar en grande, y a pesar de lo que logró en su momento, el racismo le sigue cerrado las puertas para su ingreso al Salón de la Fama.



Javier Hernández Balcázar es otro ejemplo de inspiración, en una entrevista con David Faitelson, “El Chicharito” contestó, ante la mala leche y notoria incredulidad del entrevistador lo siguiente: “Imaginémonos cosas chingonas”, eso define al máximo goleador de la Selección Mexicana, quien por cierto por la estupidez y ceguera del “Tata” Martino, ha sido relegado a no jugar el mundial del 2022, pero ese es otro tema. “El Chicharito” ha militado en Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y hoy en el LA Galaxy. Hoy no hablemos de sus goles, hablemos de la inspiración que es para miles y miles niños que hoy se atreven a “Imaginarse cosas chingonas”.

Santos Saúl Álvarez Barragán no solo ha noqueado a muchos de sus rivales, “El Canelo” se ha impuesto en base a trabajo y hambre de ser, logrando ser el rostro del boxeo mundial, el #1 Libra X Libra del planeta y el campeón indiscutido de las 168 libras. Canelo ha vencido al racismo en el boxeo, instalándose en los Estados Unidos como el que parte el pastel en el boxeo mundial muy por encima de los estadounidenses, europeos y asiáticos, sí, un mexicano manda en el boxeo mundial y desafortunadamente un gran sector de mexicanos lejos de celebrarlo, lo envidian y lo atacan, pero muy a su pesar, Saúl ya envió el mensaje a los chamacos de barrio que saben que aunque empieces desde abajo vendiendo paletas como el tapatío, se pueden lograr todos tus sueños. Hoy los boxeadores mexicanos tienen una enorme puerta abierta gracias a la era del Canelo.

Obviamente no he olvidado al “Checo” Pérez quien ha puesto en alto no solo a México, sino a millones de mexicanos que saben que a pesar de lo que se decía de los pilotos mexicanos, es claro que México en cualquier disciplina, ¡tiene con qué!



Voy a cerrar con un nombre incipiente en el boxeo, Jake Paul, un joven estadounidense que tiene 6-0 y 4 nocauts, pero esto no es lo importante, lo que lo destaca son sus ganas de llegar, su ímpetu, su determinación y el como sigue sus sueños. Curiosamente, a Jake Paul le pasa lo que, a muchos atletas mexicanos, es criticado, es insultado, pero siempre tiene la atención de la gente, el inició cortando el pasto en las casas de su pueblo, cobrando 10 dólares y hoy es uno de los youtubers y boxeadores que más genera dinero, millones y millones de dólares. El aporte de Paul quizá sea mas motivacional que deportivo, pues creo rotundamente que hoy por hoy, no tendría oportunidad ante Canelo (al que acaba de retar), pero lo que admiro de el, es que se atreve a todo y se la cree, su autoestima lo ha llevado muy lejos y además está empecinado en cambiar al boxeo que ciertamente se ha hecho viejo y aburrido.

A Jake Paul algún día le van a dar las gracias por lo que le aportó al obsoleto boxeo, el ha atraído a las nuevas generaciones a acercarse a este amado deporte que, por malos manejos se encuentra en terapia intensiva. Échenle un vistazo a la última pelea de Jake Paul ante Anderson Silva, no recuerdo haber narrado en muchos, pero muchos años en una arena repleta de niños y jóvenes asistiendo a ver boxeo y esto sin duda alguna es gracias a Jake Paul.

Algún día les van a dar las gracias…

LEE TAMBIÉN: Pep Guardiola sobre el retiro de Piqué: "Fue un honor para mí ser su entrenador"