¡Spence vs Crawford con sabor a México!

No cabe duda de que Spence vs Crawford es una pelea a la altura de la época de los 4 reyes, Leonard, Hagler, Hearns y Durán, sin duda alguna es un pleito épico, vamos… ¡es un peleón!

Sin embargo, si en estas épocas del boxeo no incluyes a un mexicano con arrastre, la velada no jala y literalmente no vende, por lo cual atinadamente PBC incluye en una de las peleas más importantes de su historia y de la historia del boxeo, nada más y nada menos que a Isaac “Pitbull” Cruz y a Alex “Peque” Santiago en sendos peleones que sin duda fortalecen y dan forma a una de las veladas más completas, que no solamente es llamativa por la estelar si no por las peleas de los mexicanos que ciertamente forman parte del pago por evento.

Dicen que los tiempos de Dios son perfectos y soy testigo de eso en mi vida, y en el caso de la pelea por el cetro vacante de las 118 libras del Consejo Mundial de Boxeo, los tiempos de Dios fueron perfectos para Alex “Peque” Santiago el chamaco que es dirigido por la legendaria familia de los Quirarte que es liderada por mi bue amigo Don Rómulo.

Alex Santiago, oriundo de Tijuana, Baja California, chocará ante Nonito Donaire este sábado, pero recordemos que esta pelea estaba programada para dos semanas antes aquí en Las Vegas, pero por lesiones de los que iban formar parte de la velada de Spence vs Crawford, al tijuanense se le abrió un espacio en la histórica noche y de paso la oportunidad de su vida para mostrarse ante el mundo entero.

“El Peque” Santiago va contra “El Filipino Flash” Nonito Donaire por el campeonato mundial vacante gallo del verde y oro, el que dejara vacante Naoya Inoue, Santiago llega con 27 victorias, 3 descalabros y 5 empates además de 14 anestesiados. Santiago, por cierto en 2018 tuvo la oportunidad de retar a Jerwin Ancajas por el cetro supermosca de la FIB, en aquella ocasión empató. Donaire llega al compromiso titular con una foja de 42-7 y 28 nocauts, además de 4 divisiones conquistadas, 112, 118, 122 y 126 y un lugar asegurado en el salón de la fama.

Alex Santiago tiene frente a él la oportunidad de la vida y algo me dice que se va a coronar ante un salón de la fama, esto por su esquina, los Quirarte y su excelso boxeo, ya lo verán el sábado, “El Peque” es un estilista sumamente veloz.

El 10 de noviembre del 2018 vi a un chamaco de la capital mexicana noquear brutalmente en tres rounds a un muy buen amigo como José Félix Jr. en Querétaro, literalmente esa noche vi a un “perro” en el ring, ese “perro” es Isaac “Pitbull” Cruz, quién a la postre deslumbraría al mundo del boxeo desbaratando en el Alamodome de San Antonio, Texas a Diego Magdaleno en tan solo 53’ segundos.

Luego de esa noche Isaac Cruz se convirtió en una amenaza para la división de los ligeros, a José Matías Romero le quitó el invicto, retiró al “Bandido” Vargas, “pierde” con Gervonta Davis en pelea muy cerrada, que por cierto, vi empate, retiró a Yuriorkis Gamboa y recientemente noqueó de fea manera al “Zurdito” Ramírez, esta es en resumen, la vertiginosa carrera del oriundo de la capital mexicana, que ahora tiene enfrente a un trabuco mexico-americano invicto llamado Giovanni Cabrera, quien le grita a los cuatro vientos que es nacido en León, Guanajuato “donde la vida no vale nada” y “que va a comer taquitos de perro”.

Isaac Cruz ostenta 24 victorias, 2 derrotas y un empate con 17 anestesiados, literalmente es un “Tyson” chiquito, dicho por el mismo Mike Tyson, con “El Pitbull’ si te descuidas te “arranca” la cabeza, es letal por necesidad, es impredecible y muy fiero, quizá en ocasiones le falta meter reversa, pero al final es el estilo que atrapa a las masas y en particular a la raza boxística.

Giovanni Cabrera es más estilista, camina con 21-0 y 7 nocauts, ciertamente, el nivel de oponentes es muy bajo comparado con lo que ha enfrentado Cruz, pero no podemos obviar el dato de que Cabrera ha derrotado a siete invictos en su caminar en el boxeo, además de contar en su esquina con el legendario y buen amigo Freddie Roach, Cabrera Mioletti es un peleador galán, echado para adelante, de buen decir y con sangre azteca en sus venas, anticipo e intuyo un “tirote” que por ahí se “roba” la noche.

Debemos agradecer a PBC la atinada decisión de incluir peleadores mexicanos de gran nivel para atraer a la raza y de paso agradecer por la cartelera completa que se encuentra repleta de talento.

Y por supuesto la estelar de la noche que es literalmente una pelea de ensueño, estamos a punto de vivir una de las funciones boxísticas más memorables de los últimos años y como dije al principio… ¡Spence vs Crawford con sabor a México!