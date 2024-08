Sólo un árabe lo pudo lograr

Uno de los más grandes problemas en el boxeo mundial es la falta de unidad, la constante traición, la mentira sistemática, pero sobre todo el mal manejo de los egos, mismos que no han permitido que todos los promotores trabajen con un solo fin. Lejos de esto, todos buscan llevar agua para su molino y desafortunadamente en esta guerra de egos los perjudicados son los fanáticos del boxeo, que al final no reciben las peleas que quieren; los mejores contra los mejores.

¿Llegó el salvador?

Una pasión por el boxeo que le brota por los poros, la determinación de ofrecerle al boxeo lo que le falta, cueste lo que cueste, unir a los más grandes promotores del mundo y, por supuesto, abrir la cartera sin empacho, son algunas de las cualidades que definen a Turki Alalshik, un hombre de trato amable y seguramente de palabra, mismo que ha venido no solamente trabajando a favor del boxeo, sino también poniendo a trabajar juntos a Bob Arum, Óscar de la Hoya, Eddie Hearn, Frank Warren, Al Haymon, Tom Brown entre otros grandes promotores, algo que parecía imposible. Turki llega a Los Ángeles para promover su primera velada en lo que se conoce como #RyhadSeason.

Esta temporada incluye a organismos como el Consejo Mundial de Boxeo, a los más grandes promotores y ciertamente a las más grandes vitrinas televisivas. Dicen “que el que paga manda” y hasta el momento al distinguido árabe esta máxima le ha funcionado, Ojalá que los egos de los promotores se mantengan controlados y no echen a perder este proyecto, que sin duda promete.

¡Toda la carne al asador!

En esta primera velada de los árabes en Estados Unidos literalmente echaron la casa por la ventana, tres campeonatos del mundo y un título internacional: Crawford vs Madrimov por los cetros 154 libras AMB y OMB. Pitbull Cruz vs José Rayo Valenzuela por el superligero AMB. Morrell Jr vs Radivoje Kalajdzicy por el 175 libras de la AMB y Andy Cruz vs Morán por el internacional ligero de la FIB, además del regreso de Andy Ruiz contra Jarrell Miller. Sin duda, una cartelera repleta de talento y muy costosa, pues rentaron el Santa Mónica Pier, el Chinese Theather de Hollywood y el LA Live del centro de Los Ángeles para los eventos previos y el BMO Stadium casa del LAFC para la noche de la pelea.

Turki no debe olvidar al mercado mexicano en Estados Unidos

Todo bien hasta ahora; sin embargo, reitero que sin la atención y el respeto adecuado a los boxeadores y al público mexicano el proyecto de #RyhadSeason acá tarde que temprano fracasará. Somos 55 millones (los censados), mismos que generamos cerca de 400 billones de dólares anualmente, el equivalente al producto interno bruto (PIB) de cualquier país pequeño. Turki, no olvides que el boxeo para nosotros los mexicanos no es un deporte, es una religión, una religión en donde somos potencia, una potencia que históricamente ha demostrado honor y garra, y sin temor a equivocarme, sin esa potencia en el boxeo llamada México, cualquier evento boxístico y proyecto en Estados Unidos está condenado al fracaso, espero que ustedes no se olviden de los mexicanos, como se les han olvidado a los promotores que dicen: “saber todo”.

