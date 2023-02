¡Sí, pero no!

Con tan solo mencionar su nombre las redes sociales explotan y por consiguiente se dividen, inmediatamente surge el odio y el amor, todo se polariza, pero lo que es innegable es que Jake Paul nunca pasa desapercibido y por si fuera poco con la polémica que intrínsecamente causa el incipiente boxeador, esta semana la polémica se hizo enorme cuando el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, mi querido Mauricio Sulaimán, dijo lo siguiente:

“Si Jake Paul gana su próxima pelea contra Tommy Fury, el comité de calificaciones del WBC lo clasificará en la división de peso crucero”.

Este comunicado oficial del organismo verde y oro hizo que la comunidad del boxeo, de por si dividida, se dividiera aún más, algunos apoyando la medida y el anuncio y los otros a punto del suicidio condenaban como en los tiempos de la inquisición, el polémico comunicado.



Vámonos por partes diría Jack “El Destripador” y quiero ser muy puntual al enumerarlos en mi opinión, pros y contras del asunto, como saben soy excesivamente positivo y por ahí quiero empezar.

1.- Jake Paul ha atraído público nuevo al boxeo que nunca habría volteado a verlo sin el aporte del “YouTuber”.

2.- Tiene disciplina y hasta el momento ha demostrado que respeta al boxeo y al Consejo Mundial de Boxeo.

3.- Ha ayudado al boxeo femenil en pocos meses, mucho más de lo que han hecho en toda su historia, no sólo promotores si no también organismos.

4.- A diferencia de muchos púgiles Jake se ha inscrito en el programa de pruebas de boxeo limpio de VADA y eso habla del respeto al boxeo.

5.- El 26 de febrero enfrentará a Tommy Fury, hermano de Tyson, sin duda el reto más grande de su carrera hasta ahora.

6.- Es bocón y echador, lo cual es maravilloso para el boxeo, pregunto: ¿Quién no extraña a Mayorga?

7.- Genera millones y millones no sólo para él, si no para los eventos (que he narrado in situs), y esto genera oportunidades de trabajo para la industria del boxeo que se encuentra, paradójicamente, muy golpeada.

No quiero seguir con lo bueno, aunque se que podría agregar varias cosas más, incluso de su promotora MVP (Most Valuable Promotions), pero es tiempo de enumerar los contras.

1.- Ha enfrentado a rivales con cero experiencia profesional en el boxeo hasta ahora, de hecho 4 de sus rivales eran atletas de otras disciplinas y debutantes.

2.- Debuta a los 23 años y con prácticamente cero experiencia real en el amateur.

3.- Los méritos de Jake Paul en el ring son por mucho, menores a la mayoría de los que militan en los crucero.

4.- Su récord y rivales no alcanzarían para clasificarlo en los primeros 15.

5.- Su carrera puede tergiversar la realidad de la mayoría de los boxeadores que inician a edad muy temprana y mayormente con el hambre de ser y el hambre de no tener prácticamente que comer.

6.- Hasta ahora no sabemos si su incipiente carrera en el boxeo es moda, es pasajera o será duradera.

Después de mis argumentos tanto positivos como negativos, tengo que darle el beneficio de la duda al CMB y al mismo Jake Paul, y todo esto debido a este párrafo del comunicado con el que no podría estar más de acuerdo y que dice así:

“Jake tiene dedicación y respeto por el deporte y el WBC no tolera la discriminación contra nadie, por lo que él se merece las oportunidades que tiene cualquier otro boxeador”.

¿Creo que tiene los méritos boxísticos para estar clasificado? No.

¿Creo que le ha aportado mucho al boxeo? Sí.



En resumen me parece imposible inclinarme por un si o un no en el tema de Jake Paul y su posible clasificación en las listas del CMB, pero si creo fervientemente que no se debe de discriminar a nadie, y si hasta el momento camina invicto con foja de 6-0 y 4 nocauts, aún con los rivales que ya conocemos, su trabajo previo le ha permitido que las comisiones de los Estados Unidos que han autorizado sus combates, hable por el, su disciplina y entrega no están en tela de juicio, lo único que me salta, es el que el por su mediático nombre, se salte en las codiciadas listas a peleadores que tienen mas merecimientos.

Al final sólo el tiempo dirá si Jake Paul va o no en serio en el deporte que no se juega, pero por ahora él ha generado no sólo mucho billete para él y el deporte, si no una gran expectativa, léase ruido y del bueno, para un deporte que está urgido de ruido y de público nuevo, de las nuevas generaciones, que si no se interesan desde hoy en el boxeo, este deporte se puede ir muriendo poco a poco y de ese ruido que hace falta, “The Problem Child”, sabe y sabe mucho.

Para ustedes: ¿Merece ser clasificado o no?