Si los dioses del boxeo son buenos, ¡En mayo de 2024 veremos la pelea del siglo!

Era de noche todavía cuando salimos de madrugada de Las Vegas, Nevada hacia Los Angeles, California. Manny Parra y su servidor íbamos llenos de ilusión, pues teníamos una cita con José y David Benavidez en el mero corazón angelino, y es que no cabe duda de que la familia Benavidez divide y causa polémica y además se daría el anuncio de un imperdible combate entre “El Bandera Roja” Benavidez y “El Boo Boo” Andrade.

El Conga Room ubicado en el legendario LA Live, sirvió como escenario para la presentación del combate que tendrá lugar el 25 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort y Casino en “La Ciudad del Pecado”. David Benavidez llegó proveniente de Seattle a su cita en California, puntual como inglés acompañado de su familia y de su inseparable padre y entrenador. El equipo de No Puedes Jugar Boxeo y El Universal tuvo la oportunidad de sentarse muy temprano y en exclusiva con los Benavidez, en lo que resultó una muy grata charla con el patriarca de los Benavidez y el monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo.

Tanto José como David Benavidez entienden que ahora es el momento de enfocarse al 100% en Demetrius “Boo Boo” Andrade, pero también saben que de ganarle contundente y convincentemente al exmonarca de las 154 y las 160 libras, inexorablemente llegará la tan ansiada oportunidad de enfrentar al indiscutido, el mejor de las 168 libras y Top 5 Libra X Libra, Saúl “Canelo” Álvarez.

La conferencia de prensa literalmente fue una delicia, algo distinto, algo lleno de buena energía y de respeto total entre los protagonistas de la gran velada del 25 de noviembre, David Benavidez siempre fue respetuoso con Demetrius Andrade y Andrade siempre fue respetuoso con Benavidez ambos sellaron con un abrazo el lanzamiento del agarrón.

Algo que me llamó mucho la atención durante mi charla exclusiva con David Benavidez, fue que en todo momento el monarca interino supermediano del CMB, fue 100% respetuoso con el tema Canelo, dejo entrever su deseo de enfrentarlo en el encordado, pero no rebasó líneas.

Por su parte Demetrius Andrade quien tiene asuntos pendientes con Canelo por aquella ocasión en que el monarca mexicano, y con justa razón lo sacó de la sala de prensa justo después de noquear a Saunders en Texas, no se aguanto las ganas de tirarle a Canelo y en plena conferencia dijo: ¡“Al carajo Canelo”!

Y es que en aquella ocasión en Texas, Canelo le dijo lo siguiente a Andrade: “¡No has peleado con nadie!, ¡vete al carajo!, ¡eres un peleador malísimo!, ¡Quieres tu “pay day, pay day, pay day”! Y desde entonces Andrade no lo ha olvidado.

David Benavidez llegará al compromiso del 25 de noviembre en Las Vegas con un récord de 27-0 y 23 nocauts en calidad de campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. Andrade también invicto se presentará como excampeón de los superwelter y los medianos con una foja invicta de 32-0 y 19 anestesiados, “Boo Boo” estaría buscando su tercera división en su segunda pelea en las 168 libras.

Benavidez vs Andrade es un combate muy interesante por lo agresivo del “Bandera Roja” y el complicado estilo de Demetrius, en mi opinión, el favorito es el menor de los hermanos Benavidez por el poder y alcance, sin embargo, no es imposible el campanazo del peleador de Rhode Island, si logra con su estilo envolver al monarca interino.

El premio mayor sin duda se lo lleva el ganador del 25 de noviembre, pues en palabras del presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaimán, el ganador del este combate eliminatorio sería el retador oficial del campeón indiscutido de los supermedianos, Santos Saúl Álvarez Barragán, no cabe duda y dicho con todo respeto, ilusiona más un Canelo vs Benavidez, que un Canelo vs Andrade, por lo cual, me atrevo a decir que esta es la pelea más importante en la carrera de David Benavidez, simple y sencillamente si gana de manera contundente y convincente, Canelo estaría a tiro de piedra, sí, a David le habría llegado la tan ansiada oportunidad de medirse ante el mejor peleador de las 168 libras, el indiscutido tapatío.

Hoy en día cuando se menciona a Canelo inevitablemente se menciona a Benavidez y cuando se menciona a Benavidez inmediatamente surge el nombre del Canelo, en mi opinión Canelo vs Benavidez es una de las peleas no solamente más deseadas, si no una pelea de ensueño y de época que podría regresarle de un sólo golpe la credibilidad al boxeo, Canelo cien porciento mexicano, Benavidez con sangre mexicana en sus venas, dos guerreros que “no le sacan al parche” como coloquialmente se le llama a los valientes del encordado, los astros se alinean y Canelo ha ido barriendo las 168 libras contundentemente, mientras que Benavidez en base a su estilo de depredador se ha venido ganando la pelea que viene soñando y pidiendo hace años. Hoy los insultos y la echadera quedaron en el pasado, los Benavidez saben que insultando y tratando de “calentar” al Canelo no les va a funcionar, hoy la estrategia es acabar con Andrade categóricamente y levantar la mano para que el Consejo Mundial de Boxeo de la luz verde y se realice el combate de ensueño, ¡la pelea del siglo!

Si los dioses del boxeo son buenos, en mayo del 2024 habría una posibilidad de ver un choque de trenes, un choque de valientes, un choque con los dos mejores peleadores de las 168 libras a los cuales orgullosamente les corre sangre mexicana en las venas, ¡Dios quiera que se de este tirote por el bien del boxeo!