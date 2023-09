Se viene un septiembre lleno de boxeo

El fin de semana patrio es sinónimo de buen boxeo y de históricas peleas, sin embargo, este septiembre en particular tendrá no sólo un gran evento, si no varios combates de alarido que seguramente tocarán las fibras más íntimas de los aficionados al deporte de las narices chatas y orejas de coliflor.

Al no pelear Canelo Álvarez la gente podría pensar que no habrá boxeo del bueno para dar el grito de la independencia y afortunadamente para los amantes del boxeo habrá buenos tiros no solo el 15 de septiembre, si no también el 30 para cerrar con broche de oro el mes patrio.

Todo arranca en Corpus Christi, con un combate de campeonato mundial entre el oriundo de Mexicali, Luis Alberto “Venado” López, actual monarca pluma de la FIB y el nacido en California, pero con sangre tapatía Joet González que subirá como retador, “El Venado” camina con 28 victorias, 2 descalabros y 16 anestesiados, mientras que Joet ostenta un récord de 26 victorias, 3 derrotas y 15 despachados por la vía del cloroformo, por cierto, ninguno de los dos ha sido noqueado.

Las carreras de López y González son realmente muy destacadas, el cachanilla viene deslumbrando al mundo desde que derrotó al “Tiburón” Vences y a Gabe Flores Jr. mismo que llegaba con 20-0 al compromiso ante Luis Alberto. “El Venado” se coronó ante el marrullero peleador del Reino Unido Josh Warrington al que López venció por decisión mayoritaria en el lejano Leeds. Luego de coronarse, se despachó y de mala manera a Michael Conlan en Belfast, a Conlan lo noqueó en su patio, de manera tremebunda y frente a su gente.

Por su parte Joet ha perdido en 3 ocasiones, pero habrá que decirlo, el guerrero californiano, siempre vende muy cara la derrota. En 2019 Shakur Stevenson, en el 2021 “Vaquero” Navarrete y finalmente en 2022 Isaac Dogboe, estas tres guerras hacen de Joet un peleador peligrosísimo, experimentado y que además nunca han podido noquear, Joet González es todo pundonor, todo orgullo y pura garra mexicana.

La velada del 15 en Corpus Christi, presentada por Top Rank está repleta de talento como Xander Zayas, Jamaine Ortíz, Omar “Pollo” Aguilar, Robson Conceicao y Emiliano Vargas entre otros, sin duda una imperdible cartelera que podrán disfrutar a través de ESPN.

Tijuana celebrará el grito de la independencia con una velada de talla internacional con el campeonato NABO ligero de la OMB en juego y en poder de Ángel “Tashiro” Fierro. El de Tijuana camina con récord de 21-1-2 y 17 nocauts, el rival en turno será el veterano de Ensenada, Brayan Zamarripa que camina con marca de 13-1 y 4 anestesiados.

Esta pelea es de gran interés en las 135 libras pues el “Tashiro” se encuentra altamente clasificado y a tiro de piedra de la oportunidad de título del mundo, seguramente saldrá a darlo todo frente a su gente en Tijuana.

Las 135 libras tienen gran talento mexicano y esta oportunidad para Ángel Fierro y Fernando Fernández su entrenador y manager es inmejorable pues si salen con la mano en alto, pueden enfilarse a una pelea ante Haney, “Pitbull” Cruz, Shakur Stevenson, Lomachenko o incluso “El Camarón” Zepeda que pelea al día siguiente en California.

Esta gran velada es presentada por Matchroom Boxing y la podrán disfrutar a través de la plataforma de DAZN.

Golden Boy no se quiso quedar atrás y nos regala un tirote en las 135 libras entre William “Camarón” Zepeda y Mercito “No mercy” Gesta, literalmente esperamos una “guerra”. Zepeda ostenta récord limpio, pulcro e Inmaculado de 28-0 y 24 nocauts, además el de San Mateo Atenco expone su cetro ligero continental de las américas ante el filipino avecindado en San Diego. Gesta, que camina con 34-3-3 y 17 nocauts, sin duda este puede ser el paso que acerque al “Camarón” a una oportunidad titular y de paso graduarse ante Gesta que es siempre peligroso.

Zepeda vs Gesta es un evento de Golden Boy y que podrán disfrutar el 16 de septiembre a través de DAZN, sin duda suena imperdible.

Obviamente sabemos que Canelo enfrenta a Jermell Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas, y si bien, Canelo no pelea el fin de semana de la Independencia mexicana, seguramente el tapatío querrá cerrar con broche de oro, un septiembre que como siempre es muy mexicano y es muy de boxeo, de Canelo vs Charlo hablaremos en la próxima ocasión. Por cierto, vayan preparando el pozole que septiembre ya llegó y llegó con todo.