Puede ser la pelea más importante y peligrosa en la carrera de Canelo

En la historia del boxeo no podríamos imaginar la carrera de Muhammad Ali sin Joe Frazier, ¿Qué sería de Gatti sin Ward, o de Ward sin Gatti?, ¿Se imaginan la carrera de Pacquiao sin Juan Manuel Márquez?

Es innegable que el némesis de Canelo es Golovkin, pues para el tapatío esto es totalmente personal. Saúl y Golovkin han disputado 24 rounds de locura, de garra y de entrega total, y hasta ahora, para el mundo del boxeo después de un empate y una decisión mayoritaria a favor del mexicano, no hay un claro ganador, y no hay un peleador realmente dominante en las dos anteriores, por esta razón es tan importante la tercera parte de esta guerra Canelo vs GGG.

El 17 de septiembre Canelo se presentará en la pelea más importante de su carrera hasta el momento, pues llega de una dolorosa derrota ante Bivol. Canelo sabe que no solamente debe cerrar con broche de oro esta trilogía contra su acérrimo rival, sino que tiene que dejar claro que la derrota anterior, en las 175 libras, no ha afectado en lo más mínimo su carrera, merecedora al Salón de la Fama.



El trabajo en conjunto entre Eddy Reynoso y Canelo debe ser cuidado a detalle, en lo físico y lo mental, tienen que regresar a lo básico, recuperar el hambre, demostrar que un tropezón es sólo eso, y que lejos de afectarles la derrota frente a Bivol, ésta puede ser la mayor motivación para llegar al compromiso septembrino, al 100%.

Y ya que hablamos de motivación, que otra mayor que derrotar categóricamente al rival que será considerado históricamente en la carrera de Canelo como uno de los más importantes, si no el más importante y al que de frente y sin empacho le ha advertido que literalmente no lo soporta ni en pintura.

No podemos exigirle a Canelo un nocaut contra Golovkin o una contundente victoria, pero les aseguro que con base en su carácter y con todo lo que le quiere cobrar al kazajo, seguramente se siente obligado con él mismo, para salir hablando boxísticamente, a “arrancarle la cabeza” el próximo 17 de septiembre.



Es obvio que Canelo no estará solo en el encordado el 17 de septiembre, Álvarez Barragán estará enfrentando a un muy peligroso Gennadiy Golovkin, que llega con menos presión al combate en Las Vegas, Nevada, después de noquear a Ryota Murata, y si bien, ya tiene cuatro décadas a sus espaldas, él mismo dejó claro que la edad es solamente un número.

Estamos a un poco más de un mes de la tercera pelea entre Canelo y GGG. Literalmente, no hay margen de error para el campeón mexicano, que es el indiscutido en las 168 libras, y como desafortunado agregado, seguramente sobrará exigencia para el tapatío por parte de los sempiternos haters, que estarán encendiendo veladoras con tal de ver a su paisano caer nuevamente.

Cierro diciendo que quizá sí, esta pelea es la mas importante y peligrosa pelea para Canelo, pero si lo vemos desde otro punto de vista, esta es la mas grande, irrepetible e inmejorable oportunidad, para que tanto Canelo, Eddy Reynoso y de paso el boxeo mexicano, escriban otra historia, de esas historias que solamente se pueden escribir en México a través del boxeo, el deporte que mas gloria le ha dado y le seguirá dando a los mexicanos en México y a aquellos mexicanos regados por todo el mundo.

@ErnestoAmador