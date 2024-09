¡Óscar, contra el boxeo, no!

Medalla de oro en Barcelona 92, campeón mundial en seis diferentes divisiones, diez campeonatos del mundo e inducido al Salón de la Fama en 2014, hacen de Óscar de la Hoya uno de los boxeadores mas grandes de toda la historia del boxeo.

Y por si fuera poco, es el dueño de Golden Boy Promotions, una de las promotoras de boxeo mas importantes a nivel mundial, de donde han surgido estrellas de la talla del "Canelo" Álvarez y Ryan García. Esto y mucho mas es De la Hoya.

Óscar, a quien conozco personalmente y aprecio, ha venido impulsando el boxeo como pocos.

De la Hoya puede caerte bien o puede caerte mal, pero es innegable que, desde sus épocas de peleador amateur, peleador profesional y ahora como promotor, es un incansable entusiasta del boxeo, donde como promotor, ha invertido grandes cantidades de dinero y tiempo para que el boxeo siga vivo. Sin embargo, en mi opinión, Óscar acaba de cometer un grave error en contra del deporte de sus amores: el boxeo.

Lee también Canelo Álvarez será el "invitado de lujo" en el partido de México contra Nueva Zelanda

“El Golden Boy” es siempre polémico en redes sociales y no tiene empacho en gritar a los 4 vientos sus diferencias con "Canelo".

En eso yo no estoy de acuerdo, pero al final, esa es bronca entre dos. Resulta que en su última publicación, el guerrero del este de Los Angeles no solamente fue contra "Canelo" y su próxima pelea ante Berlanga, que dicho sea de paso, es una buena pelea; pero no es la pelea mas grande de Saúl Álvarez y eso es entendible. No se puede pelear siempre con GGG.

El problema es que de esto se agarró el legendario promotor para tirarle con todo a "Canelo". Lo inaudito es que De la Hoya afirmó que, obviamente, no asistiría al T-Mobile Arena para ver a "Canelo" en las fiestas patrias y que, en contraparte, asistiría al evento de la UFC en la esfera de Las Vegas, entregándole su apoyo a Dana White y dándole la espalda al "Canelo" y de paso, al boxeo.

Algo imposible de entender, pues Dana White y Óscar de la Hoya no son precisamente grandes amigos. El problema aquí es que Óscar es uno de los rostros mas importantes del boxeo mundial y si el condecorado peleador invita a la gente a que consuma UFC en vez de boxeo, algo está mal, pues el boxeo para De la Hoya debe de estar muy por encima de sus diferencias con "Canelo".

Tengo un profundo respeto por las artes marciales, donde tuve una muy destacada carrera. Sin embargo, hoy en día, mi pasión y mi deporte es el boxeo, y no me imagino invitando a la gente a ir en contra del boxeo, sería una incongruencia de mi parte, misma que en mi opinión, Óscar comete, pues así sea “sin querer, queriendo”, De la Hoya le pega al boxeo de una u otra forma.

Espero que la familia boxística no se deje influenciar y disfrute de la gran rivalidad entre México y Puerto Rico este 14 de septiembre desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, o donde se encuentren, y así mismo, espero que Óscar de la Hoya siga apoyando al boxeo, independientemente de sus diferencias con "Canelo".