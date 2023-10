O nos unimos o el boxeo morirá lentamente

Durante la conferencia de prensa final en Las Vegas Nevada del combate eliminatorio del peso crucero de la AMB entre Gilberto “Zurdo” Ramírez que camina con (44-1 y 30 KO) y Joe Smith Jr. con (28-4 y 22KO) mismo que se celebrará hoy sábado 7 de octubre en el majestuoso Cosmopolitan de la “ciudad del pecado”, tuve la oportunidad de saludar, entrevistar y platicar con “El Golden Boy”, sí, el mismísimo Óscar de la Hoya y sin duda una de sus mayores preocupaciones es el que la gente poco a poco se aleja del boxeo, por la simple y sencilla razón de que por las diferencias entre promotores y los enormes egos de las televisoras, hoy en el boxeo no se enfrentan los mejores contra los mejores y De la Hoya tiene toda la razón, o se unen o se acaban el deporte que no se juega.

A pocas horas de que terminara el combate entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo, corrió como arroyo el rumor de que SHOWTIME se salía del boxeo, este impactante rumor que a pesar de no ser oficial aún para algunos, si lo es para los promotores del boxeo en los Estados Unidos, de hecho, varios periodistas no sólo lo dan como confirmado, sino que ventilaron que PBC de Al Haymon estarían en platicas o negociaciones con el emporio de AMAZON. Buscando casa televisiva, no olvidemos que Canelo tiene un arreglo de 3 peleas con PBC y hasta el momento que escribo este artículo, no se sabe donde se verá el siguiente combate de Santos Saúl Álvarez Barragán en los Estados Unidos, al menos.

El boxeo ya sufrió una gran sacudida en 2018 cuando HBO bajó el telón después de décadas de ser el destino por excelencia en boxeo con una velada mayormente femenil encabezada por Cecilia Braekhus y Claressa Shields, además de la participación de Juan Francisco “Gallo” Estrada, esa noche que viví en el entonces Stub Hub Center, prendían los focos rojos… el boxeo necesitaba desde ya y urgentemente cambios y alianzas estratégicas.

Seguramente ustedes estarán pensando que la respuesta era DAZN, sin embargo, creo que la vitrina digital cometió el mismo error que en su momento cometió TELEVISA, el casarse con un promotor y no darle cabida a las nuevas generaciones de promotores y peleadores, al final se volvió un club privado para algunos y además muy mal direccionado en cuanto a mercados se refiere, a DAZN se le olvidaron los mexicanos y creo que se les siguen olvidando, y con la salida momentánea del Canelo de la plataforma digital, algunos “mexas”, optaron por dejar al menos por el momento de pagar sus valiosos billetes verdes a la plataforma.

De la Hoya me platicó que ya sostuvo una muy grata reunión con Bob Arum en las oficinas centrales de Golden Boy en el corazón de Los Angeles, California y al parecer el legendario promotor estaría abierto a sumar al lado del que fuera en su momento su peleador, sin embargo, y en palabras del guerrero de East LA, hacen falta Eddie Hearn, Al Haymon y todo aquel promotor que se quiera sumar, hacer fuerza y de paso lograr que después de muchos años, se vuelvan a enfrentar los mejores contra los mejores en el cuadrilátero.

Se dice que los egos de Hollywood son los peores del mundo, yo les digo que están muy equivocados. Los egos del boxeo son los peores del mundo, ¡y por mucho! pues además del ego, se derrama traición y abundan las guerras de poder, vamos, en el boxeo, todos saben más que todos.

Por más de dos décadas he venido estudiando el mercado méxicoamericano en los Estados Unidos y me parece increíble que no se haga ninguna producción digna en español, el desprecio o si prefieren la poca o nula atención que se les da a los que mantienen vivo al boxeo, es algo que no se puede justificar por donde lo vean y es que es innegable que los mexicanos en los Estados Unidos del 1ª, 2ª o 3ª generación son los que ponen el billete, son los que llenan las arenas, son los que consumen el boxeo en la televisión o en las plataformas y pagan el obsoleto PPV (en otra ocasión explicaré esto).

Algunos datos que me comparte gente muy enterada, arrojan que de cada 10 personas viendo boxeo en USA, 8.5 son hispanoparlantes y obviamente en su mayoría personas que veneran la bandera verde, blanca y roja.

Recientemente un mexicano venció a su rival y al sistema, Canelo Álvarez fue el promotor, el patrocinador, el protagonista y de paso subió al encordado con su propia canción, esto debe de sentar un precedente de la importancia de los mexicanos en el boxeo mundial y ciertamente, una oportunidad para muchos peleadores y promotores mexicanos de reclamar lo que realmente merecen. A muchos guerreros aztecas históricamente los han explotado, los han llevado a perder, pero creo que Canelo ha dejado en claro que los mexicanos también pueden mandar en el oscuro mundo del boxeo.

No olviden, por cierto, que Canelo le dio una paliza a Jermell Charlo, pero eso ya lo sabían. Creo fervientemente que el logro más grande de Saúl, no fue callarle la boca a Charlo, el logro más grande fue el empoderar a la raza y hacerlos sentir a ellos también… ¡como campeones del mundo!.

Canelo me dijo lo siguiente: “Mi intención no era enviar ningún mensaje, pero me debo a mis paisanos, los quiero ver triunfar y se que ellos pueden lograr también, todo lo que se propongan”.

Óscar de la Hoya tiene toda la razón, los promotores por el bien del boxeo deben trabajar todos con todos y hacer que peleen los mejores contra los mejores, pero el punto más fino en mi opinión y que más que nadie Óscar no puede olvidar, es el atender a su gente, a su raza, misma que a pesar de no recibir hace años las peleas que quieren, siguen apoyando al deporte de las narices chatas y las orejas de coliflor. Pero si ya se fue HBO y ya se estaría yendo SHOWTIME del boxeo, ¿Qué les hace pensar que los mexicanos no nos podemos ir?.

Sergio Arau el “Uyuyuy” de “Botellita de Jerez” dirigió magistralmente la película del 2004 “Un día sin mexicanos”, ¿vendrá una nueva película del director, músico y artista plástico mexicano llamada “El boxeo sin mexicanos”?.