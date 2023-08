No hubo necesidad de empujones ni insultos

Nueva York y Los Angeles fueron testigos de la gira promocional del combate entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo, que se realizará este 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La verdad es que la gira no necesito de gritos, empujones o de tiradera como dicen en Puerto Rico, tanto entrenadores como boxeadores mostraron un profundo respeto por el rival, pues los dos equipos entienden a la perfección que tanto Jermell Charlo en su calidad de retador y Canelo como monarca indiscutido de las 168 libras, pertenecen a la élite del boxeo mundial.

Hoy en día hay 4 campeones indiscutidos, Devin Haney en los ligeros, Terence Crawford en los welter, Jermell Charlo en los superwelter y Canelo en los supermedianos, y si bien, Charlo subirá 2 divisiones, es un peleador sumamente peligroso por su estilo y con el agregado de que hace ya muchos años viene pidiendo un combate ante Saúl Álvarez y créanme que les puede gustar o no la pelea, pero el ingrediente de ver a 2 de los 4 boxeadores indiscutidos del momento medirse en un encordado, seguramente será una enorme experiencia.

En esta pelea que amas u odias, la verdad es que el que arriesga no sólo es Canelo al exponer sus cetros, pues conociendo a un sector de la prensa y de la fanaticada, seguramente dirán lo siguiente: Si gana Canelo, le ganó a un peleador muy “pequeño”, (lo entre colmillo porque Charlo mide 10 centímetros más que Saúl), y si pierde Canelo dirán, le ganó un peleador pequeño, los radicales críticos en cualquier escenario buscarán pegarle al monarca mexicano, gane o pierda.

En cuanto a Charlo efectivamente arriesga mucho al subir 2 divisiones, algo que ciertamente es muy peligroso, sin embargo, a pesar de que lo veo muy lejos de ser favorito, creo que su boxeo, pegada y las ganas que le trae al mexicano desde hace ya varios años, serán una muy fuerte motivación para buscar destronar al mandamás de las 168 libras, el riesgo de subir 14 libras y 2 divisiones en mi opinión vale la pena, lo hizo Roy Jones Jr y el mismo Canelo ante Kovalev, subiendo 15 libras de mediano a semipesado o sea de 160 a 175 libras y de lograrlo, Charlo tocará la gloria del boxeo mundial.

59 victorias, 2 descalabros y dos empates es el récord que ostenta el Canelo, quien desde que derrotara a Caleb Plant el 6 de noviembre del 2021, ha mantenido la condición de indiscutido en las 168 libras, exponiendo ante Golovkin y Ryder los 4 cinturones mas importantes del planeta.

Charlo se presenta al combate del 30 de septiembre en el T-Mobile Arena con una foja de 35-1-1 y 19 anestesiados, Jermell se convirtió en indiscutido en pleito de desempate ante Brian “Boxi” Castaño, peleador argentino que fue noqueado en el segundo encuentro ante el texano.

Algo que puede ser un importante factor es la actividad de uno y la inactividad del otro, Canelo viene de ganarle a John Ryder en Guadalajara el 6 de mayo del 2023, mientras que Charlo peleó por última vez el 14 de mayo del 2022 ya que detuvo la actividad por fuertes lesiones. Sin duda Canelo llega más aceitado y asentado en los supermedianos y Charlo tendrá que buscar no lucir “oxidado” y acoplarse a los golpes en 168, mismos que seguramente son muy diferentes a los de las 154 libras donde milita.

Es importante mencionar que Canelo mide 1.73, por 1.83 de Charlo, en el departamento del alcance Saúl tiene 1.79 por 1.85 de Jermell, es cierto que Jermell sube dos divisiones, pero en estatura y alcance el no es el más pequeño, es el más alto y de mayor alcance, pero habrá que entender que el que conoce a fondo la división de los supermedianos, donde literalmente es un 168 natural es Canelo y a pesar del tamaño y alcance de Charlo, estoy totalmente de que nunca ha experimentado en una pelea de tan alta envergadura la pegada de un supermediano, el día de la pelea será muy importante el ver como se asienta Charlo a la pegada de Canelo.

En la época de los cuatro cinturones nunca se habían enfrentado dos peleadores indiscutidos y a pesar de que uno pelea en las 154 libras y el otro en las 168, sin duda hay un gran morbo por ver como se desenvuelven los dos guerreros indiscutidos en el cuadrilátero, esta pelea ha generado un enorme interés en otro indiscutido como Terence Crawford, quien en entrevista con Joe Rogan dijo lo siguiente: “¿Te imaginas ser indiscutido en 3 divisiones?”, “quizá buscaré al ganador de Canelo vs Charlo”.

Entiendo que para los puristas quizá esta pelea raye en el insulto para ellos, pero si bien, yo disfruto en ocasiones ver algunas películas de “Tin Tan”, “Cantinflas” o de Pedro Infante, no me quedé en esa época, de hecho vivo muy de cerca el mundo de las redes sociales y las nuevas tendencias, además de aprenderle mucho a los jóvenes, y creo firmemente que esta pelea entre dos peleadores tan dominantes y que representan a los mejores estilos del boxeo del mundo como son el estadounidense y el mexicano, nos puede sorprender muy gratamente pues no hay duda de que se enfrenta el mejor 154 contra el mejor 168.

Para cerrar les comparto esta anécdota de mis épocas de peleador y de mis años mozos, en aquel entonces se peleaba para buscar al campeón de campeones, mismo que conquisté en varias ocasiones en los torneos de artes marciales donde peleé infinidad de veces. En la categoría de cintas negras había cinco divisiones, superligero, ligero, mediano, semipesado y pesado, al final del torneo nos enfrentábamos los campeones de cada categoría para definir al campeón de campeones, yo peleaba en pesos pesados y me toco definir al mejor de todas las categorías con pesos más bajos que el mío, pero con una velocidad bestial, en aquellos tiempos a veces ganaban los de las divisiones más bajas en peso y a veces ganábamos los mas pesados, con esto quiero decirles que si bien, Charlo sube 2 divisiones, seguramente también subirá con todo el talento que lo ha llevado a ser el indiscutido en los superwelter y por su parte Canelo será exigido al máximo por su rival en turno y por el público boxístico, por que a pesar de datos y medidas, para los detractores, Canelo enfrentará a un peleador “chiquito”, nada más falso.