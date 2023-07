No es la pelea que esperábamos, pero…

El anuncio de la pelea de Canelo vs Jermell Charlo dejó a muchos, incluyéndome, con la boca abierta, todo apuntaba a que el próximo rival del tapatío sería Jermall Charlo el monarca de las 160 libras del Consejo Mundial de Boxeo, y en su lugar (o al menos así lo veíamos venir), se anunció que el rival de Álvarez Barragán para septiembre, sería el campeón indiscutido de las 154 libras Jermell Charlo, hermano del que todos esperábamos.

Sin embargo, y a pesar del odio vertido hacía el combate del 30 de septiembre en Las Vegas Nevada, me voy a permitir ver lo bueno y lo malo de la pelea llamada “Undisputed vs Undisputed” o sea indiscutible vs indiscutible entre Canelo y Jermell Charlo, algo que si mal no recuerdo, no sucede desde que chocaron José Ángel “Mantequilla Nápoles y Carlos Monzón, cuando un Welter subía a retar a un mediano.

Arrancaré por el departamento del “tonelaje”, me refiero a la diferencia de libras entre Canelo y Charlo, Saúl es monarca en las 168 libras, mientras que Charlo reina en las 154, y si Pitágoras era bueno para los números, Charlo subirá 14 libras pues Canelo milita 2 divisiones arriba de Charlo, esto no es lo que más impacta pues muchos han subido 2 o más divisiones para hacer historia.

Marco Barrera subió de las 115 a las 122 para conquistar su primer campeonato, Jesse “Bam” Rodríguez subió de minimosca a supermosca para coronarse, Mikey García dejó las 135 para subir dos divisiones a welter y retar a Errol Spence Jr, Manny Pacquiao es el claro ejemplo de que se puede subir y hacer historia, recordemos que llegó a pelear en las 154 libras ante Margarito y había venido escalando división tras división, el mismo Canelo subió de las 160 a las 175 para coronarse ante Kovalev, podría seguir enumerando casos de éxito al subir 2 divisiones.

Queda claro que lo que más impacta al público del boxeo y a los recalcitrantes críticos, son las 14 libras que subirá el jefe de los superwelter, eso ciertamente puede ser algo que detone alarmas y motivo de critica para los detractores y filosos anti Canelo, lo cierto es que Charlo corre mucho riesgo como lo han hecho varios grandes peleadores, pero no olvidemos que el boxeo en sí, es un riesgo y algunos que los han tomado, han escrito historia de la buena.

Otro comparativo muy importante es la experiencia y lo que han conquistado y enfrentado los dos púgiles, en este terreno hay mucha desinformación, críticas sin fundamentos, pues Canelo no es ni responsable, ni culpable de la experiencia del rival en turno, de hecho Canelo tiene 32 años por 33 de Charlo.

Profundizando ya en el comparativo, Canelo ha disputado hasta el momento 472 rounds en el boxeo, mientras que Charlo ha peleado 256 rounds en el terreno profesional, el record del oriundo de Jalisco es de 59-2-2 con 39 anestesiados para un total de 63 combates profesionales, por su parte el texano ostenta 35-1-1 con 19 nocauts, o sea 37 peleas en el boxeo de paga.

El departamento de la pegada es algo clave para mi y si esto lo trasladamos a porcentaje de nocaut, Canelo tiene un 62% de efectividad en el departamento del poder, por un 51% del estadounidense, es claro que la pegada estará del lado de Canelo, pero vale la pena agregar el dato de que los dos tienen quijada como se dice en el argot boxístico, pues a pesar de tener derrotas en su hoja de vida, nunca han sido noqueados.

Si hablamos de la experiencia, la diferencia es abismal, no sólo en escenarios y rivales, si no también el las peleas de campeonato del mundo. Canelo ha disputado con la misma edad que su rival, 23 combates de título del mundo, por 9 del estadounidense, conquistando para México 4 divisiones distintas por una del peleador de los Estados Unidos.

Ahora bien, se habla mucho de las ventajas que tendría Canelo sobre Charlo, sin embargo, es muy importante aclarar que el día que enfrenten la báscula o la romana si así lo prefieren, tanto Canelo como Jermell, no podrán rebasar las 168 libras, el límite de los supermedianos.

Otro dato muy importante que no podemos olvidar es que Canelo referente a la estatura es un 168 muy pequeño y Charlo un 154 muy grande, de hecho Canelo mide 10 centímetros menos que Charlo, Álvarez mide 173 centímetros por los 183 de Charlo.

18 victorias, 2 derrotas y 1 empate, con 10 nocauts, es el record de Canelo en peleas de campeonato mundial, por su parte Charlo en combates titulares ostenta 7-1-1 y 6 anestesiados, es claro que uno ya se ganó un lugar en la historia del boxeo mundial y el otro busca colarse a esa lista de los que aspiran a llegar al salón de la fama.

De los rivales que han enfrentado ya hablaremos en otra ocasión, pero sin duda, Golovkin para Canelo, ha sido lo que el argentino Castaño para Charlo, sus némesis, los dos monarcas se la han rifado con grandes oponentes poniendo en riesgo todo, vamos, a los dos les encantan los retos y si repasamos la historia reciente, desde hace más de un lustro Charlo, o debo decir los Charlo, han venido retando a Canelo, de hecho, hay videos de los dos hermanos en ring side viendo combates de Canelo y comentando que al monarca mexicano se le puede ganar.

Jermell quien enfrentará a Canelo en septiembre ha sido el más laxo al retar a Canelo, lo tiene hace mucho en la mira y seguramente ahora que llega la oportunidad de su vida, no querrá desaprovecharla, literalmente va a salir a noquear o ser noqueado, Charlo NO es un peleador pequeño por más que los detractores de Canelo así lo quieran vender.

Canelo no va a pelear con un “niño”, Canelo va a pelear con el indiscutido de las 154 libras, un hombre al que por cierto, le ha venido costando mucho dar el límite de los superwelter, no permitan que los engañen con falsos análisis, tratando de venderles que Charlo subirá para recibir la paliza de su vida, tengan la certeza de que Charlo, al que conozco profundamente, es un profesional que respeta a su país, a su bandera, a su gente y a su apellido, el cuál no querrá que sea manchado.

Canelo por su parte tendrá que llegar al 100% en cuanto a la condición física, el sabe bien que la velocidad y boxeo del texano le pueden hacer mucho daño, y si bien, Saúl está muy asentado en las 168 libras, tendrá que entender que Charlo no va a regalar nada en el peso el día de la pelea.

Ciertamente no es la pelea que yo esperaba y ahora que la voy entendiendo poco a poco, me parece que veremos una pelea muy competitiva, la pegada estará del lado del mexicano, la velocidad del lado del estadounidense.

Dos grandes estilos se combinarán este 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada donde seguramente veremos una “guerra” entre los dos países que dominan al mundo del boxeo… ¡México vs Estados Unidos en el cuadrilátero!