Mi corazón con Ryan, mi cartera con Gervonta.

Es de humanos reconocer cuando uno se equivoca y es momento de reconocer que me equivoqué rotundamente al casi asegurar que Gervonta Davis y Ryan García nunca se enfrentarían y si bien es jodido reconocer cuando uno se equivoca, en esta ocasión no podrían ustedes dimensionar el gusto que me da el haberme equivocado en mis fallidos cálculos, pues en el fondo yo siempre deseaba estar equivocado en mi percepción de que este combate de época, nunca se daría.

Ahora bien, habiendo ya ofrecido las debidas disculpas por mi mal cálculo, ahora es tiempo de celebrar el que estamos a tan sólo una semana para un agarrón que, sin duda de cumplir con las expectativas, será una pelea que recordaremos generación tras generación, ¡que venga pues Davis vs García!

Infinidad de gente se ha desbordado al preguntarme mi pronóstico, debo confesar que no soy muy afecto al dar pronósticos (aunque he hecho ganar mucho dinero en apuestas a varios amigos), pues el boxeo es impredecible, un sólo golpe cambia todo, cito a Mike Tyson: “Todos tienen un plan hasta que reciben el primer golpe en el rostro”.

Esto es justamente el boxeo, todos están a un golpe de noquear o ser noqueados y Gervonta vs Ryan, es la definición perfecta de esto, el poder de ambos me hace pensar que habrá nocaut.

Letal por naturaleza, Gervonta Davis quien ha reinado en tres distintas divisiones, tiene un impresionante récord invicto de 28-0 y 26 anestesiados para un impresionante 93% de efectividad en el departamento del poder, que además no es su única virtud en el encordado, el se sabe ajustar a cualquier situación por difícil que parezca, de hecho en peleas muy complicadas donde venía abajo en las tarjetas, a la postre las resolvió de manera espectacular y brutal por la vía del cloroformo, esto por su tremenda capacidad de ajustarse y la enorme virtud de ser paciente, el sabe esperar como un depredador en la selva a que su víctima en turno se descuide por un instante para “clavarlo” como comúnmente se dice en el argot boxístico; lona, experiencia, pegada, boxeo, además de su enorme IQ boxístico, sin duda son los elementos a analizar en la balanza previo al combate que está llamado a ser el combate del año, sin olvidar que a pesar de haber estado en desventaja en cuanto a la estatura y alcance, Gervonta aplica y muy bien aquello que reza así: “No los voy a cargar, esto es boxeo”.

Si algo hay que reconocerle a Ryan García es su tesón y hambre de buscar la pelea contra Gervonta, seamos sinceros, si Ryan no hubiera insistido por este combate de manera incansable, créanme que no hubiera sucedido, de hecho, era prácticamente imposible que se diera por la sencilla razón de los intereses televisivos de SHOWTIME y de DAZN, pero la buena necedad y terquedad de Ryan, lo hicieron posible. De este chamaco se puede decir mucho, pero algo que olvidan sus críticos es la valentía de enfrentar al mas peligroso peleador que el podría enfrentar de momento, sí, Gervonta es un reto brutal para cualquiera.

El sello de distinción de Ryan es la velocidad pura, es un “rayo”, es vertiginoso y además con pegada, tiene hambre y convicción, quiere ser reconocido por su boxeo y no por su popularidad y cara bonita, es le pese a quien le pese un guerrero, quizá con menos condiciones que Gervonta, pero eso hace que cobre mas valor su osadía de buscar la hazaña de acabar con el invicto peleador estadounidense. Quizá y hay que mencionarlo lo que preocupa de Ryan es la experiencia que comparada con la de Gervonta, es mucho menor, en mi opinión muestra defectos técnicos como el abrirse mucho en cuanto a la guardia y además el levantar demasiado la barbilla al atacar, vamos, en ocasiones se descubre mucho y eso para Gervonta es una invitación a la destrucción, el poder de Ryan no es despreciable, el de Victorville camina invicto con foja de 23-0 y 19 despechados temprano, otro elemento que habrá que agregar es que Ryan no tiene nada que perder y todo que ganar y esto lo hace muy peligroso.

Si me preguntan acerca de como la veo en lo previo, diría que 60-40 o hasta 55-45 a favor de Davis, creo además que no se van a la distancia, intuyo nocaut.

El 16 de julio del 2022 fue la última vez que Ryan García se subió al cuadrilátero ante Javier “EL Abejón” Fortuna al que noqueó en 6 de 12, mientras que Gervonta atinadamente optó por la constancia en cuanto a la actividad se refiere y viene de noquear al dominicano Héctor García en enero del presente, ¡cuidado con la inactividad! Que te puede hacer lucir un tanto oxidado o en contraparte muy bien aceitado.

Hace muchos años utilicé esta misma frase cuando pelearon Roy Jones Jr. y Félix “Tito” Trinidad, en aquella ocasión dije lo siguiente: “Mi corazón con “Tito”, mi cartera con Roy Jones Jr.”

Ahora para el peleón entre Gervonta Davis Y Ryan García retomo la frase acoplándola a este pleito:

Mi corazón con Ryan, mi cartera con Gervonta.