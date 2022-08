Mi charla con Golovkin

Es realmente mágico como nos puede acercar la tecnología hoy en día, Gennady Golovkin en Big Bear, California donde se prepara y yo en mi estudio en Las Vegas, Nevada conectados a través del Zoom, en una charla muy amena que a momentos se sentía y se disfrutaba como si hubiera sido presencial.

Con un trato amable y mostrando muy buen semblante, el monarca de las 160 libras, saludó con mucho gusto a este su servidor y desde el primer momento se mostró abierto a platicar de todo.

Abordamos varios tópicos, pero sin duda el tema de Canelo dominó la amena plática.

Algo de lo que mas atrapó mi atención, fue cuando “GGG” me dijo que el pensaba que Canelo realmente no estaba enojado con él, el campeón de los medianos que busca todos los títulos de los supermedianos me dijo lo siguiente: “Saúl realmente está enojado con Bivol, no conmigo, pero me la quiere cobrar a mi”.

Con esto el kazajo reitera al menos con la prensa, que, para el este tercer combate ante Canelo, no es personal, pero con todo respeto me cuesta trabajo entender que no haya algo personal en este tercer encuentro entre el tapatío y el kazajo, pero mi obligación es creerle a mis entrevistados.

Durante los más de 20 minutos de platica con GGG, hablamos del momento de cada uno de los dos y era imposible no preguntarle si era la pelea más peligrosa e importante para él y para Canelo, Gennadiy Golovkin nos dijo lo siguiente: “Yo no me preocupo ni por lo que habla ni por lo que dice Canelo, la verdad sólo te puedo decir que no me subestimen y que sin duda el tema de la edad, es sólo un número, esto lo estoy tomando muy en serio”.

Históricamente GGG no habla de temas personales, sin embargo, en esta ocasión hablamos de su entorno familiar e incluso de sus futuros nietos, cuando llegue el momento y muy relajado mencionó lo siguiente: “Sé de mi legado y lo que dejaré escrito en el boxeo quedará para las generaciones venideras, pero sin duda cuando llegue el momento, seguramente disfrutaré mucho el platicarle a mis nietos, si es que los tengo, lo que hice y dejé como legado en el cuadrilátero”.

Sin que me lo dijera, el monarca mediano dejó entrever que, si Canelo pierde la cabeza por enojo, será algo que él va a aprovechar, pero no queda la menor duda de que tanto Canelo y GGG boxísticamente hablando se respetan enormemente.

Otro de los temas que me llamaron la atención, fue cuando Golovkin me dijo lo siguiente: “A mi me quieren muchos mexicanos y a Canelo no lo quiere nadie en Kazajistán”, con esto GGG se refiere a la postura de algunos mexicanos (para mi desafortunada), que lejos de apoyar al suyo, apoyan a GGG, sin embargo, Gennadiy Golovkin me dijo que piensa que muchos mexicanos no quieren a Canelo por su personalidad.

Anteriormente hemos mencionado que GGG es el némesis de Canelo, pero en esta ocasión debemos decirlo de manera opuesta, sin duda Canelo es el némesis de GGG, quien no cerró la puerta a un 4to encuentro ante el mexicano, yo no me puedo imaginar Canelo vs GGG 4, pero para Golovkin, la posibilidad está latente, ya veremos que sucede el 17 de septiembre en Las

Vegas, Nevada y descubriremos que tan personal es este combate y si al final de la noche se acaba la historia de un clásico entre México y Kazajistán.

Finalmente debemos agregar que esta es la primera vez que GGG sale de la zona de confort de las 160 libras y se aventura a pelear en las 168, literalmente el terreno de Canelo, GGG ha disputado 228 rounds en 44 combates profesionales y literalmente todos han sido en el marco de los medianos, GGG solo ha rebasado las 160 libras en 3 ocasiones: