México sigue siendo potencia en el boxeo mundial

Cuando uno revisa las clasificaciones mundiales y los actuales campeones mundiales, inexorablemente se asoma el verde, blanco y rojo de la bandera mexicana, dejando en claro que México es potencia en el boxeo mundial y como dicen por ahí y dicen bien: “Si no has enfrentado a un mexicano, entonces no sabes lo que es el verdadero boxeo”.

México ha reinado en prácticamente todas las divisiones del boxeo mundial con la salvedad de los pesos crucero, en donde al parecer Gilberto “Zurdo” Ramírez pudiera ser la esperanza de cerrar este círculo virtuoso, el de Mazatlán se fue a crucero y espero logre convertirse en campeón en la división de las hasta 200 libras, por cierto, cerraría el ciclo y además conquistaría su segunda división siendo el primer mexicano en conquistar por primera vez una división, objetivo que logró el 9 de abril del 2016 ante Arthur Abraham.

Ahora bien, hablemos de los actuales campeones del mundo que hoy por hoy tiene la tierra del nopal, del mariachi, del tequila y por supuesto del boxeo.

Daniel “Cejitas” Valladares

En el peso mínimo o paja si ustedes así lo prefieren, reina Daniel “Cejitas” Valladares que camina con 26-3-1 y 15 anestesiados, el originario de Monterrey, Nuevo León conquistó la división de peso mínimo versión FIB el pasado 1 de julio de 2022 ante el tagalo René Mark Cuarto, “Cejitas” recientemente tuvo un NO CONTEST ante Shigeoka en Japón el 6 de enero del 2023, por cierto, ellos chocarán nuevamente en el Imperio del Sol naciente este próximo 7 de octubre.

Julio César “Rey” Martínez

Nacido en la colonia Pro-hogar y avecindado en Tepito, el “Rey” es el actual monarca de las 112 libras versión Consejo Mundial de Boxeo, su estilo y carisma lo han hecho uno de los favoritos de la afición mexicana, con un récord de 20-2 y 15 nocauts este chamaco promete en grande, viene de noquear al panameño Ronal Batista en Guadalajara y al parecer reaparece en octubre exponiendo su cetro ante el boricua McWilliams Arroyo, una pelea que pareciera imposible de lograr.

Juan Francisco “Gallo” Estrada

Puerto Peñasco, Sonora México se encuentra maravillosamente representado por uno de los peleadores mas exquisitos en estilo en el “Gallo” Estrada quien actualmente es el monarca de las 115 libras versión CMB, el campeón supermosca viene de ganar una de las más calientes trilogías ante el nicaragüense Román “Chocolatito” González el pasado 3 de diciembre del 2022, y si bien Estrada no ha tenido actividad ni en el ring. ni en los medios de comunicación, se dice que esta por anunciar un combate unificatorio ante el monarca nipon Kazuto Ioka, en mi opinión y gusto personal, Juan Francisco es mi peleador favorito de México.

Alex “Peque” Santiago

Este chamaco de Tijuana quien por cierto, es el más reciente monarca del boxeo mexicano tiene en su esquina al legendario entrenador Don Rómulo Quirarte y a sus hijos Rómulo Jr, Bobby Quirarte y a Paco Damián apoyo incondicional, Santiago se coronó recientemente en Las Vegas Nevada, en el marco del combate entre Spence Jr y Terence Crawford y lo hizo de manera categórica ante el seguro salón de la fama Nonito Donaire, conozco a Santiago desde hace muchos años y la carrera del tijuanense por cierto, llena de sinsabores y sacrificios al fin rindió frutos, se coronó en su segundo intento las 118 conquistando el codiciado verde y oro gallo del CMB, hoy Alex camina con 28-3-5 y 14 nocauts.

Rey Vargas

De Otumba para el mundo Rey Geovani Vargas Roldán es un peleador que derrocha técnica y clase en el encordado, Vargas ha reinado en las 122 libras y actualmente manda en las 126 por parte del Consejo Mundial de Boxeo, y si bien falló en su intento de conquistar las 130 ante Foster, el de Otumba puede cantar “El Rey” de José Alfredo Jiménez diciendo: “Pero sigo siendo el Rey”, pues sigue siendo monarca pluma, con 36 victorias, 1 descalabro y 22 mandados a dormir temprano, además de su estilo y estatura, seguramente tarde que temprano conquistará el sueño de ser monarca en las 130 libras y en 3 distintas divisiones, como dato curioso Vargas disfruta el boxeo tanto como el baile pues le pega no sólo a sus rivales, sino también a la salsa y no es la que le pone a sus tacos.

Luis Alberto “Venado” López

Mexicali, Baja California nuevamente nos regala un campeón del mundo, 28 victorias con 16 nocauts y 2 tropiezos son las credenciales del actual jefe de las 126 versión FIB, “El Venado” López demostró de que está hecho, desde que le quitó el invicto a un 20-0 como Gabe Flores Jr aquel 10 de septiembre del 2021 en Tucson, Arizona, luego se metió a la cueva del lobo para derrotar a domicilio y uno tras otro a Josh Warrington para coronarse y luego Michael Conlan para defender lo suyo, sin duda alguna López es durísimo en todo sentido y un hombre de retos, por cierto, hablando de retos el monarca 126 de la FIB estará peleando el 15 de septiembre ante el tozudo Joet González en Corpus Christi, este cachanilla es la clara imagen del guerrero mexicano, “El Venado” es… ¡puro corazón!

Emanuel “Vaquero” Navarrete

Sin hacer olas y con un estilo muy humilde Emanuel “Vaquero” Navarrete ha representado a San Juan Zitlaltepec y a México como pocos, a sus 28 años el actual monarca de las 130 libras versión OMB, puede presumir en su hoja de vida 3 divisiones conquistadas hasta el momento, supergallo, pluma y superpluma son las categorías que ya tiene “El Vaquero” en su haber, un estilo único e incomprendido, lo hacen un peleador irrepetible e indescifrable, Navarrete Martínez que por cierto, ostenta 38 victorias, 1 sola derrota y 31 noqueados, viene de protagonizar literalmente, una noche perfecta ante un enorme guerrero como es Oscar Valdez, Navarrete dejó en claro que en las 130 es el campeón más peligroso, su carrera y el momento que vive me lleva a pensar que el orgullo de San Juan Zitlaltepec está tocando la puerta para instalarse entre los diez peleadores Libra X Libra del planeta, pega, boxea, aguanta, es único y por si fuera poco muy humilde, muy caballeroso, por lo cual me atrevo a decir que tarde que temprano este chamaco llegará a Canastota a instalarse con los inmortales del boxeo.

Saúl “Canelo” Álvarez

4 divisiones conquistadas, actualmente es el indiscutido de las 168 libras, es el rostro más importante del boxeo mundial, es un seguro salón de la fama y además hoy por hoy se encuentra entre los mejores 5 peleadores Libra X Libra del planeta, todo esto hace del “Canelo” un peleador de época, con 33 años y varias metas por delante, Saúl Álvarez está a días de poner en la mesa todos los cinturones de los supermedianos ante otro indiscutido como es Jermell Charlo quien domina las 154 libras, Canelo ha logrado cosas impensables para el boxeo mexicano como el conquistar las 154, 160, 168 y 175 libras, sus retos pueden o no agradar a los puristas, pero no podemos olvidar a los 18 campeones del mundo que ha enfrentado en su carrera, 4 divisiones conquistadas y a pesar de haber tocado la cima del boxeo y estar más que holgado económicamente, Canelo se sigue entregando como el primer día, hoy su récord es de 59-2-2 y 39 anestesiados, y si bien, cayó ante Mayweather y Bivol, lejos de caerse aprendió de las adversidades, el 30 de septiembre el rostro del boxeo mundial se medirá ante Jermell Charlo en algo nunca antes visto, dos indiscutidos en el encordado, habrá a quien le guste este combate y habrá a quien no le guste esta pelea, lo cierto es que Canelo sigue siendo el tema obligado en el boxeo mundial, quieras a Canelo o no lo quieras, la realidad es que siempre se habla de él, “Canelo” me dijo hace algunos años cuando trabajaba en Univisión Deportes lo siguiente: “Quiero que cuando se hable de boxeo, inexorablemente se hable del Canelo, esta es mi era”.

8 grandes guerreros nos representan a nivel mundial y dejan en claro que México es una enorme potencia en el boxeo y de paso que el deporte que más gloria le ha dado a México… ¡es el boxeo!