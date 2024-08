México bajo la lupa boxística

Hablar de Floyd Mayweather Jr. es hablar sin duda de uno de los más grandes de toda la historia del boxeo y esta semana de agosto del 2024 en México, todo fue Mayweather, este 24 de agosto en la capital mexicana Mayweather enfrenta a Gotti III en pelea de revancha en la Arena Ciudad de México, sin embargo, independientemente de la pelea me quedo con las palabras de Floyd durante la conferencia de prensa:

“Regresar a México de nuevo es maravilloso, hablábamos el otro día de esto, para mi México desde niño ha sido grandioso, tiene un enorme pedigrí boxístico de lo mejor y para mi ha sido siempre muy importante, tantos campeones tantas leyendas, tanta gloria que México ha dado, pero sin duda el Consejo Mundial de Boxeo es el organismo más prestigioso del mundo, José Sulaimán fue un hombre extraordinario, y envío todas mis oraciones y cariño para Mauricio y su familia por la pérdida de Doña Martha Saldivar”.

Sin duda Floyd es el peleador más leal al organismo verde y oro y en este difícil momento para la familia Sulaimán lo demostró, ya hablaremos de la pelea en otra ocasión, mientras tanto no podemos negar que la luz de Mayweather iluminó un poco al mundo del boxeo que se encuentra muy triste por la partida de Doña Martha para instalarse en la eternidad al lado de Don José.

Descanse en paz.

Perder a mi Madre ha sido el dolor más grande que he vivido y a la fecha sufro, no hay día en el que no quiera llamarle como lo hacía a diario para reírnos y recordar nuestros altos y bajos momentos, es por eso que entiendo perfectamente por lo que está pasando la familia Sulaimán a la que considero mi familia, Doña Martha Saldívar de Sulaimán se fue al cielo para reunirse con “El Caballero del Boxeo”, Don José.

Un abrazo a todos los Sulaimán Saldivar en esta dolorosa e irreparable pérdida, sin embargo, los exhorto a que abracen los momentos bellos al lado de Doña Martha y créanme que inmediatamente sentirán su presencia en forma de ángel, mismo que los cuidará desde el cielo, los abrazo con el alma.

Nunca me lo imaginé… ¡Gracias!

Este pasado lunes 19 de agosto recibí mi primera cirugía en 58 años de vida, remplazo de cadera, el encargado el gran Dr. Shain Howard, todo salió de maravilla gracias a mi ángel de la guarda Laura González y mi junior Ernesto, debo confesar que había perdido una porción de felicidad pues vivía en constante dolor día y noche, pero ahora a ver hacía adelante.

Vivo de las redes sociales y como FreeLancer en la TV de los Estados Unidos hablando y analizando deportes, pero mayormente boxeo, y como ustedes saben las redes sociales están inundadas de odio y mala leche, sin embargo, cual sería mi sorpresa después de la cirugía, pues lo único que he recibido a través de las redes sociales es amor, esto me da esperanza y ánimo para seguir adelante, pero sobretodo me hace pensar que el ser humano en general no es malo, varios me dijeron “te odiamos” por tus opiniones en el boxeo, pero te queremos por lo que nos ofreces en video y a través de las letras.

Escribo estas líneas muy mareado por la cantidad de medicina y por los estragos de la cirugía, pero, de todo corazón les digo: ¡Muchas gracias por ayudarme a salir adelante!