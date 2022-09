Después de 36 rounds y muchos títulos en juego, Saúl Álvarez y Gennady Golovkin pusieron el cerrojo final a una de las trilogías más emocionantes de los últimos años, la cual —como dijera Gloria Trevi— en El recuento de los daños dejó un empate y dos victorias en favor del monarca indiscutido de las 168 libras: Santos Saúl Álvarez Barragán.

No cabe duda de que la ignorancia es muy atrevida y se comprueba con las encarnizadas críticas hacia Saúl y su equipo, exigiendo una carnicería, en vez de una pelea de boxeo. Defino boxeo: “Es el arte de pegar y que no te peguen”.

Desafortunadamente, la gente cree que por sintonizar, pagar un boleto o comprar un pago por evento, tiene el derecho a exigir que dos seres humanos se “maten” en el cuadrilátero.



Lo más triste del asunto es que, subidos en la ola de destruir, denostar y lastimar una carrera de Salón de la Fama, algunos “comentaristas” de boxeo ensucian y enrarecen el ambiente en torno a los logros del Canelo, “argumentando” que “no convence”, y la pregunta es: ¿Qué más quieren? Cuatro divisiones, indiscutible en las 168, rostro del boxeo mundial y un amor por México a prueba de todo.

Platicando por separado con Eddy y Chepo Reynoso, me hicieron ver que Canelo —hoy por hoy— es el boxeador en activo con más rounds disputados (460), lleva 17 años de carrera al más alto nivel deportivo y con una exigencia bestial, poco humana y nunca antes vista hacia el tapatío, quien de sus últimas ocho peleas, siete han sido contra campeones del mundo.

A Canelo, sus seguidores y detractores lo van a extrañar en grande, pues independientemente del tiempo que —anunció— se va a tomar para curarse de las lesiones físicas que tiene tanto en la mano como en la rodilla, seguramente aprovechará para limpiar su mente y prepararse para los nuevos retos.



No hay certeza en cuanto a la fecha de regreso, pero parecería que no sería en mayo. ¿Para su regreso, será Bivol, Benavidez? No lo sabemos, pero seguramente regresará renovado, para irse enfilando al cierre de una carrera de ensueño.

Cuando digo que lo van a extrañar, no sólo me refiero al parón que él mismo anunció después de derrotar a GGG; me refiero a que lo van a extrañar, y mucho, cuando llegue el día de su retiro. Mientras tanto, los invito a darle un recorrido a su carrera, y se darán cuenta de todos sus logros. Es tiempo de reconocerlo y, como me dijo desde el corazón Chepo Reynoso: “Ya es tiempo de que México le dé el apoyo incondicional a un mexicano que representa muy dignamente a su país y que tanto ha hecho por su México”.

Ya verán que sus seguidores, pero sobre todo sus detractores, lo van a extrañar, pues en el fondo saben que optaron por la mala leche, en vez de disfrutar a un atleta, a un peleador, pero sobre todo a un mexicano que apuntó siempre a ser el mejor, para su México lindo y querido.

@ErnestoAmador