Lo sucedido en Uzbekistán tendrá un gran impacto en el boxeo mundial

El Consejo Mundial de Boxeo está celebrando su convención anual número 61 en Tashkent, Uzbekiztán y sin duda esta convención será recordada como la de igualdad de derechos y humanidad.

Golpe de nocaut a Box Rec.

El rompimiento de relaciones de manera tajante por parte del Consejo Mundial y su presidente Mauricio Sulaimán con la página de records Box Rec, sentará un precedente de igualdad y justicia hacía peleadores, promotores y todo aquel que este envuelto en la generación de eventos boxísticos. La página Box Rec ha venido cometiendo injusticias e irregularidades, y si bien, no es un organismo regulador oficial, sin duda es un referente mundial de consulta en cuanto a records de peleas, así es a raíz del rompimiento del CMB con la página, estas desleales practicas de subir las peleas a contentillo se va a acabar de un solo golpe, hoy sin duda les digo que a Box Rec le hacen más falta los datos de los boxeadores, que a los boxeadores Box Rec, seguramente surgirán oportunidades y México que es una potencia en el boxeo mundial, ha sido discriminado y golpeado y hablo desde la ingrata experiencia de haber sido burlado, humillado y discriminado como promotor, así que considero que si los promotores y boxeadores mexicanos le prohíben a Box Rec usar su información los pondrán a temblar y los van a concientizar de un solo golpe. ¡Ya basta Box Rec! ¡o todos parejos o todos rabones!

La guerrera argentina que pudo vencer a las llamas.

Es bien sabido que el Consejo Mundial de Boxeo pondera al ser humano, al boxeador y en este caso a una verdadera guerrera argentina llamada Dayana Sánchez, la cordobesa que hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En uno de los momentos más emotivos de la convención el CMB le rindió un merecido reconocimiento frente al mundo del boxeo a Dayana, quien sufrió un gravísimo accidente el pasado 12 de julio en Cordoba, Argentina, una explosión de una estufa de gas para calentar su humilde hogar explotó en el rostro y manos de la olímpica argentina, ella noqueó a las llamas después de estar en terapia intensiva, pero su carácter y alma de boxeadora la levantó de la lona y hoy sin duda es un ejemplo de vida, es una guerrera y campeona de vida. Bridger Walker el niño más valiente del mundo quién fue reconocido en México por parte del organismo verde y oro fue el encargado de entregarle una bella bata a Dayana, quien emocionada y con lágrimas en su rostro recibió desde el corazón la bata y la ovación de los que estamos aquí presentes en Uzbekistán, con este acto de bondad y humanismo el Consejo Mundial de Boxeo nos demuestra que la vida es como el boxeo… “si dejas de tirar golpes te tiran la toalla” y esto no solo aplica al boxeo, si no a la vida en si, Dayana Sánchez seguirá seguramente en el boxeo enseñando a sus niños como ella tiernamente llama a sus alumnos, pero lo mas importante es que en Uzbekistán Dayana le dijo al mundo que no hay nada que no se pueda vencer, incluso a las incandescentes llamas que no la pudieron noquear.

Van a tirar la toalla.

Una bella toalla roja se presentó en Tashkent para decirnos que el Consejo Mundial de Boxeo retomará la antigua, pero muy sana costumbre de tirar la toalla en momentos donde sea necesario y es que no podemos olvidar que el tirar la toalla estaba prohibido en varias comisiones de boxeo y con este llamado en peleas del organismo verde y oro, se podrán literalmente salvar vidas y evitar tragedias. Se presentó la toalla roja, pero inmediatamente “el color azul respondió”, y pidió presencia para estar encontrado con el rojo, con esto no solamente habrá una bandera roja, también habrá una bandera azul que se podrá lanzar en momentos literalmente vitales, donde una mala decisión puede lamentarse de por vida o inclusive con la vida de una peleadora o un peleador. Ninguna o ningún guerrero se sabe rajar, pero las esquinas deben de proteger al peleador y deben pensar que el peleador está involucrado en una guerra y con la adrenalina propia del combate nunca se rajará por la calentura del momento, las esquinas pues, deben ser inteligentes antes que valientes y aunque en la vida decimos no hay que tirar la toalla, en el boxeo si es necesario se debe de tirar la toalla, ya sea roja o azul.

¡Canelo vs Benavidez va!

Durante la sesión de mandatorias de la convención acá en Uzbekistán, era inexorable el abordar el tema de la división de las 168 libras y obviamente se iba a hablar de Canelo vs Benavidez, y con respecto a este tópico Mauricio Sulaimán fue muy claro: “Si David Benavidez derrota a Demetrius “Boo Boo” Andrade, la mandatoria de nuestro organismo sin duda alguna será Canelo vs Benavidez”, Mauricio no pudo precisar en que fecha se tendría que dar este combate de ensueño, sin embargo, se mostró muy optimista con respecto a este peleón en los supermedianos.

Ten cuidado con lo que pides.

El 26 de diciembre se enfrentan en el Ariake Arena, en Koto-Ku, Tokyo, Japón, Naoya Inoue y Marlon Tapales para definir al monarca indiscutido de las 122 libras, sin duda será un enorme encuentro boxístico, pero la noticia para el boxeo mexicano es que el que enfrentará al ganador de este peleón será Luis “Pantera” Nery, quien es el clasificado #1 del verde y oro, y si bien le tengo un gran cariño y admiración al tijuanense, creo que ya sea que gane Inoue o Tapales, Nery no saltará como favorito pues si bien, lució muy bien con Azat Hovhannisyan, Inoue y Tapales son de varios niveles arriba, por eso cierro diciendo, apoyaré a Nery, pero… ¡cuidado con lo que pides!