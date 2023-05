Lo que nos dejó Guadalajara y que viene para Canelo.

Justo hace una semana Canelo enfrentó a Ryder en Guadalajara y créanme que Guadalajara se vino conmigo a Las Vegas, me acompañan sus olores, sus sabores, sus lugares, pero sobre todo su gente que al final… es mi gente.

No puedo describir en palabras lo sensacional que fue para mí y seguramente para miles de personas el haber vivido un evento de esta envergadura en México y en particular en una de las ciudades más mexicanas, sino, las más mexicana.

Hoy Jalisco vive un momento muy alto en cuanto atletas se refiere, basta mencionar a Checo Pérez y al Canelo Álvarez para entender el momento deportivo que viven los tapatíos.

Hace una semana escribía lo siguiente” “Guadalajara se viste de boxeo”, y no lo pude definir de manera más acertada, prácticamente en todos los lugares que visité, el tema era la pelea del Canelo, en cenadurías, loncherías, restaurantes, en el Uber, en las calles, literalmente todos hablaban de boxeo, seguramente como hace años en Guadalajara no se vivía.

El hotel Riu fue el hotel sede, un lugar muy céntrico, ahí mismo vivimos la conferencia de prensa final, repleta y atiborrada de prensa de boxeo y prensa que en la vida cubre boxeo, nunca antes había visto algo así en mi México, quizá lo mas cercano fue cuando hicieron su gira de promoción Pacquiao y Márquez en la Ciudad de México.

Hablar del pesaje en el majestuoso teatro Degollado, fue una de las mas bellas experiencias para su servidor, pues tan sólo a unas cuadras del histórico edificio, vivió mi madre cuando mi abuelo Rafael Amaya era el oficial mayor de la presidencia de Guadalajara, desde su oficina literalmente se veía la Catedral y el teatro Degollado.

Otro de los grandes eventos en la semana de Canelo vs Ryder, por cierto, encabezado por el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y por el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, fue cuando se les reconoció a los históricos campeones de Jalisco, ahí estuvieron los Ruelas, Mares, “El Chololo” Larios, Alondra “Magnífica” García, Mario “Azabache” Martínez, Irma “Güerita” Sánchez, Alejandro “Cobrita” González, Jorge Vaca, Rigoberto “El Español” Álvarez, Victor “Vikingo” Terrazas y aunque ausentes, pero seguramente en el cielo “El Chatito” Jáuregui, Efrén “Alacrán” Torres, a todos ellos se les reconoció con un bello cinturón del Consejo Mundial en el palacio de gobierno, ¡sin duda historia pura!

Ya el día de la pelea fue más mágico de lo que esperaba, la experiencia de pisar el terreno de juego donde juegan mis Chivas, a esas que mi tapatía madre me enseño a amar, el escuchar al mariachi, el ver a mi gente con gran expectativa a medida que se acercaba la pelea estelar de la noche, y como decía Pepe Guízar en su canción Guadalajara, la verdad es que si se sentía el alma más mexicana.

La pelea puede haberles gustado o no, pero yo la verdad reconozco a Ryder que fue literalmente a buscar arrebatarle todo al Canelo en su casa y nunca se rajó estando en la cueva del lobo, al final no sólo se rifó, también le metió las manos al Canelo en su casa y frente a su gente.

¿Qué sigue para Canelo?

Naturalmente yo pensaría que Canelo va por Bivol, el se quiere sacar la espina a como de lugar, pero en el camino también está Benavidez quien se desgañita por una oportunidad, por cierto, merecida, no veo mas nombres que estos 2 en el futuro próximo de Canelo, aunque desde ya les digo que no descarten a Berlanga, quien ya está con DAZN y Matchroom Boxing y sería una pelea muy sencilla de realizar.

Cierro nuevamente con el desbordado romanticismo de haber estado en mi Guadalajara, donde viví y reviví de la mano de mi Laurita y de mi madre tantas bellas experiencias que me llevaré a la tumba, no me queda nada mas que decir… ¡Gracias Guadalajara, gracias boxeo!