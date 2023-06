La pelea más deseada en el mundo del boxeo, llega en el mejor momento

Se anunció finalmente uno de los pleitos más esperados de los últimos años, con el ingrediente de que será una batalla en una de las divisiones reinas del boxeo como son los welter, y además buscando al peleador indiscutido de las 147 libras.

Los protagonistas son nada más y ni nada menos que Errol Spence Jr actual monarca invicto del Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, su rival Terence Crawford otro invicto que ostenta el cetro 147 de la Organización Mundial de Boxeo.

Estos dos titanes del pugilismo chocarán en la ciudad del pecado el 29 de julio en la T-Mobile Arena, seguramente ante un lleno total y con la enorme expectativa de volver a los tiempos de Hagler en paz descanse, Durán, Hearns y Leonard. Sin duda estos dos grandes guerreros se enfrentarán en el mejor momento de sus carreras, cargando en sus espaldas 67 victorias en conjunto con 52 nocauts, sí, el récord combinado de estos enormes peleadores nos explica el tamaño de la guerra que se avecina.

Finalmente Spence Jr. enfrentará a Crawford por el derecho de ser llamado el mejor peleador del planeta, el indiscutido y en número uno libra x libra.

Errol Spence Jr camina con una marca de 28-0 y 22 nocauts, su porcentaje de nocauts es de 79%, el nacido en Long Island, avecindado en Desoto, Texas lugar a donde ha tenido peleas con rivales de la talla de Carlos “Chema” Ocampo, Mikey García, Danny García y recientemente a Yordenis Ugás.

Errol llegará al compromiso del 29 de julio como campeón unificado con 3 títulos en sus hombros y luego de literalmente haber burlado a la muerte el 10 de octubre del 2019, en un Ferrari blanco en un bestial accidente que le pudo haber quitado la vida. Spence Jr es un milagro de vida y desde aquel negro episodio, el monarca de las 147 ha valorado enormemente la vida y su vida, Errol llega a este combate luego de derrotar categóricamente al cubano Yordenis Ugás el 16 de abril del 2022 donde estaban en la mesa 3 de los 4 cinturones de los welter.

Terence “Bud” Crawford uno de los más letales guerreros de los últimos tiempos, llega a esta contienda con un récord limpio, pulcro e inmaculado de 39-0 y 30 anestesiados. Crawford ya conoce las mieles de ser indiscutido en la división anterior, las 140 libras y lo logró ante Julius Indongo el 19 de agosto del ya lejano 2017, su porcentaje de nocaut es de 77%, es zurdito al igual que Spence Jr, Crawford es un gran promotor de su lugar de nacimiento, Omaha, Nebraska donde enfrentó a Yuriorkis Gamboa, Ray Beltrán, Dierry Jean, John Molina Jr., José Banavidez Jr. y David Avanesyan.

Crawford debutó años antes que Spence Jr., el 14 de marzo del 2008 mientras que Errol debutó el 9 de noviembre de 2012 luego de participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Crawford ha conquistado hasta el momento 3 divisiones, ligero, súperligero y welter, mientras que Spence Jr. sólo ha conquistado la división de tiene como límite las 147 libras.

16-0 con 13 nocauts es el impresionante récord de Crawford en peleas de título mundial, cuando ha enfrentado a campeones o ex campeones del mundo ostenta 10-0 y 7 despachados temprano. Terence ha derrotado a peleadores de la talla de Ricky Burns, Yuriorkis Gamboa, Raymundo Beltrán, Viktor Postol, Julius Indongo, Jeff Horn, Amir Khan, Kell Brook, Shawn Porter y David Avanesyan.

Spence tiene un récord de 7-0 y 4 nocauts en peleas de campeonato y ostenta un récord exactamente igual de 7-0 y 4 anestesiados ante campeones o ex campeones del mundo, en su caminar ha derrotado a peleadores de gran nombre como: Chris Algieri, Kell Brook, Lamont Peterson, Mikey García, Shawn Porter, Danny García y Yordenis Ugás.

Un dato no menor, es el que Spence Jr. le lleva 10 centímetros de estatura a Crawford, Errol mide 183, por 173 de Terence, en el alcance la cosa cambia a favor de Crawford que tiene 188, por 183 de Spence Jr.

Carlos “Chema” Ocampo, Mikey García, Shawn Porter, Danny García y Yordenis Ugás han sido los últimos rivales de Errol Spence Jr, mientras que los últimos 5 rivales de Crawford han sido, Amir Khan, Egidijus Kavaliauskas, Kell Brook, Shawn Porter y David Avanesyan, hay rivales en común, pero sin temor a equivocarme, a los rivales en común Spence Jr los enfrentó en mejor momento boxístico que Crawford y si bien los dos tienen grandes rivales en este departamento la balanza se inclina ligeramente a favor de Spence Jr.

Dos zurdos virtuosos del boxeo van a chocar este 29 de julio en Las Vegas, Nevada. Sin duda uno de los mejores combates de la historia reciente, una pelea que no se necesita vender con peladeces, con vituperios, ni con descalificaciones, creo que estamos ante algo grandioso, el mejor contra el mejor y eso en el boxeo no pasa a menudo y si bien Crawford no ha sido un peleador muy activo, pues peleó tan sólo una vez en 2020, 2021 y 2022, no cabe duda de que es la más grande amenaza para Spence Jr, quién ha sido más regular en cuanto a la actividad se refiere, el largo parón obligatorio que tuvo después del accidente nos hizo preguntarnos si algún día volvería a pelear y su regreso nos sorprendió enormemente ante Yordenis Ugás que venía de retirar a Pacquiao y al que literalmente acabó a golpes, no sin antes llevarse uno que otro susto.

Las dos paradas para promover la pelea fueron espectaculares, Los Angeles y Nueva York fueron testigos de la gira promocional, los dos equipos se mostraron respeto, pero sentenciaron al equipo rival diciéndole que levantarían la mano, no se rebasaron líneas de respeto, hubo más caballerosidad que irrespeto, al final no es necesario el ruido cuando hay calidad y vaya que calidad les sobra tanto a Spence Jr como a Crawford.

En mi opinión Spence Jr es ligeramente favorito, me atrevería a decir que es una pelea de 52% a 48% a favor de Errol, veo una pelea que puede terminar en nocaut, la pegada de los dos es bestial, son técnicamente superdotados y literalmente unos virtuosos del boxeo, por lo que podemos esperar una verdadera sinfonía boxística, un platillo digno del mejor restaurante y seguramente una pelea de época que podría generar hasta una trilogía, al final únicamente Dios sabe que pasará el 29 de julio, lo cierto es que estamos ante una pelea que muchas generaciones anteriores y venideras hubieran y querrían vivi.

Mientras llega la fecha, seamos agradecidos pues estamos muy cerca de vivir una de las mejores peleas de la historia, garra, técnica, legado y gran boxeo.

¿Quién levantará la mano el 29 de julio?