¡La división de los ligeros puede ser muy mexicana!

Devin Haney, Gervonta Davis, Lomachenko, Shakur Stevenson y Frank Martin entre otros, son los nombres que mayormente se mencionan como los mejores y más peligrosos peleadores en la división de los ligeros, sin embargo, me parece que a los analistas de boxeo en los Estados Unidos se les olvidan tres nombres que podrían ser más peligrosos incluso que los antes mencionados. Y me refiero nada más ni nada menos que a Isaac “Pitbull” Cruz, William “Camarón” Zepeda y Ángel “Tashiro” Fierro, estos tres guerreros mexicanos ostentan títulos menores y se encuentran altamente clasificados en la división de las 135 libras, ¡cuidado con ellos!

Ángel “Tashiro” Fierro.

“El Tashiro” Fierro es un chamaco de un gran trato, es educado y muy fina persona, con tan sólo 25 años hoy es el campeón NABO de la OMB, camina de la mano de un gran entrenador y amigo como Fernando Fernández y ostenta una foja profesional de 22-1-2 y 17 nocauts.

Ángel se dio a conocer en plena pandemia cuando noqueó al amplio favorito Alberto “EL Explosivo” Machado en la Isla del Encanto el pasado 18 de marzo del 2021, Fierro se levantó de la lona para noquear, aquella memorable actuación es seguramente uno de los más grandes momentos en la carrera de “Tashiro” Fierro, pues no solamente noqueó a uno de los mejores peleadores de Puerto Rico en ese momento, si no que lo hizo en Puerto Rico y frente a su gente, literalmente a domicilio.

Después de noquear a Machado, “El Tashiro” ha tenido momentos muy altos, pero también un empate con sabor a derrota que sin duda le enseñó que en el boxeo las grandes oportunidades no se desaprovechan, aquel empate ante el veterano Juan Carlos Burgos en San Diego, California en el 2022, seguramente le enseñó al tijuanense que hay que entregar todo siempre.

Jeremy Cuevas en la Ciudad de México, el uruguayo Eduardo Estela en Culiacán y Brayan Zamarripa en Tijuana han sido los últimos tres rivales del fronterizo chamaco, todas han sido grandes actuaciones donde Fierro ha dejado en claro que tiene aguante y una gran pegada.

Con la probable salida de Haney de las 135 libras, a Ángel Fierro le podría llegar la oportunidad de título del mundo ante el ucraniano Denys Berinchyk, quien al igual que “Tashiro” se encuentra altamente clasificado en la Organización Mundial de Boxeo, si Fierro se aplica al cien porciento y sigue al pie de la letra las indicaciones de Fernando Fernández, sin duda podría coronarse muy pronto.

William “Camarón” Zepeda.

De la mano del “Panda” Najar desde sus inicios en el boxeo rentado, William Zepeda ha venido escribiendo una grandiosa historia en el deporte de los puños, el oriundo de San Mateo Atenco hoy camina invicto con 29-0 y 25 anestesiados, hoy se encuentra altamente clasificado en todos los organismos del mundo y es el campeón continental de las américas de la AMB.

Por su boxeo, velocidad, enorme volumen de golpes y pegada, “El Camarón” es sin duda un peligro en las 135 libras.

A este gran ser humano lo vi pelear por primera vez en vivo hace ya varios años en Cancún, desde que lo vi le dije que tarde que temprano se convertiría en campeón mundial y él y su padre nunca olvidaron mis palabras que fueron las siguientes: “No hueles, apestas a campeón del mundo”.

El 9 de julio del 2021 cambió la vida del “Camarón” Zepeda, en aquella ocasión lo llevaron a “perder” a los Estados Unidos, Zepeda Segura llegaba como lado “B” ante Héctor Tanajara mismo que se presentaba a la contienda con 19-0 y altamente favorito, “no contaban con mi astucia”, decía el “Chapulín Colorado” y esto fue lo que sucedió con Zepeda, el chamaco de San Mateo Atenco, paraba en seco a Tanajara y daba un golpe de autoridad en el encordado y en el mundo del boxeo, ese desconocido para muchos en aquel entonces y con una tarjeta de presentación de 22-0 dejaba en claro que iba en serio por la cima de los ligeros.

Desde la victoria ante Tanajara, Zepeda ha derrotado al hilo a seis peleadores de la talla de John Vincent Moralde, Luis Ángel Viedas, René “Gemelo” Alvarado, Joseph “JoJo” Díaz, Jaime Arboleda y recientemente Mercito “No Mercy” Gesta, sin duda grandes y experimentados rivales.

Hablar de Zepeda es hablar de un joven peleador de 27 años con récord y estilo que impresionan, para mi, es cuestión de tiempo para que veamos coronarse a William de la mano de su padre, quien desde los inicios de su carrera lo acompañaba en las frías madrugadas del Estado de México, esquivando perros y aguantando vara con el insufrible frío, neblina, y por supuesto las carencias económicas. Su padre quiso ser un gran peleador y lo intentó cuando vivió sin papeles en los Estados Unidos, en aquel entonces rogaba por un apoyo y por que el mismísimo Óscar de la Hoya le tendiera una mano, sin embargo, no era el momento, hoy el apoyo de Óscar es a su hijo “El Camarón”, al que un 26 de octubre del 2019 le dije: “No hueles, apestas a campeón del mundo”, y se que tarde que temprano lo va a lograr, ¡ojo con este guerrero mexiquense!

Isaac “Pitbull” Cruz.

Nacido en “el defectuoso” (antiguo DF), capitalino a morir, es barrio, pero es muy serio, es cabrón, pero es callado, vamos, Isaac Cruz es el claro ejemplo de este dicho: “Perro que ladra no muerde”, pero “El Pitbull” lo aplica al revés: “Perro que no ladra, si muerde”, y es que el “Pitbull” no necesita hablar de más, su pegada, empuje, peligroso estilo y hambre hablan por el en el cuadrilátero, literalmente Isaac… ¡es un perro de pelea!

Mike Tyson incluso dijo que Isaac Cruz era “un pequeño Tyson”.

El 12 de mayo de 1973 en la legendaria Arena Coliseo ubicada en Perú #77 en el centro histórico de la Ciudad de México un desconocido peleador llamado Memo Cruz derrotaba al legendario Pipino Cuevas, ese Memo era nada más ni nada menos que el abuelo del “Pitbull” Cruz.

Vernon Forrest, John John Molina, Antonio Pitalua, Javier “Chango” Carmona fueron algunos de los grandes rivales que enfrentó Isaac Cruz García papá del “Pitbull”, en su momento el “jefe” de Isaac entrenó al lado de Israel “Magnífico” Vázquez, lo que indica que hay gran tradición boxística y buenos “bofes” en la familia de los Cruz.

No cabe duda de que Isaac Jonathan Cruz González mejor conocido como “El Pitbull”, viene de familia boxística y si bien, no se ha logrado un campeonato del mundo hasta el momento en la dinastía de los Cruz, me queda claro que el llamado a lograrlo es Isaac Jr.

La noche que Gervonta Davis noqueó de manera fulminante a Leo Santa Cruz, en la pelea co estelar de la noche en tan sólo 53’ segundos Isaac Cruz destrozó a Diego Magdaleno en San Antonio, Texas, quien diría que a la postre “Pitbull” enfrentaría a Gervonta Davis.

Luego de noquear a Magdaleno brutalmente y sorprender al mundo entero, “El Pitbull” Cruz ha enfrentado a grandes oponentes como: el argentino José Matías Romero, el gran guerrero Francisco “Bandido” Vargas, Gervonta “Tank” Davis, al cubano Yuriorkis Gamboa, el mochiteco Eduardo “Zurdito” Ramírez y recientemente a Giovanni Cabrera, este gran camino lo está llevando de manera inexorable a una nueva oportunidad de campeonato del mundo y seguramente por lo que se escucha sería en una revancha ante Gervonta Davis, sobre todo por que Cruz se ganó la oportunidad de enfrentarlo nuevamente en la eliminatoria de la AMB ante el otrora invicto Giovanni Cabrera, pero no olvidemos que el capitalino es también campeón mundial plata ligero del Consejo Mundial de Boxeo y quizá le salga rival del ganador del pleito entre Shakur y De los Santos.

“Pitbull” Cruz está “condenado” al éxito, no tengo la menor duda de que lo logrará, tengo pues la certeza de que se coronará tarde que temprano, hoy por hoy es de los peleadores más peligrosos en las 135 libras, su fiereza, estilo y cojones, lo hacen un temible reto para cualquiera, y si no, pregúntenle al “Tank” Davis, mismo que al terminar su pelea con Cruz dijo: “¡Revancha, ni loco!”.

Lo más seguro es que su siguiente combate sea en revancha ante Davis, un peleador elite, pero me queda claro que, en una buena noche, el “perro” mexicano le gana a cualquiera.

En las 135 libras, en los ligeros, se habla mucho de todos y se habla poco de los mexicanos que militan en la competida división, sin embargo, les advierto que tienen que tomar muy en serio a Ángel “Tashiro” Fierro, William “Camarón” Zepeda e Isaac “Pitbull” Cruz, los tres son sumamente peligrosos y de alto voltaje para cualquiera en los ligeros, ya verán en un futuro no muy lejano, como llegarán para darles grandes dolores de cabeza a cualquiera que se les ponga enfrente.

¿Se vestirán las 135 libras de verde, blanco y rojo?