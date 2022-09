¡Julio César Chávez no tiene derecho de llamarme huevón!

Andy Ruíz Jr. y su padre viven sentimientos encontrados, por una parte, siguen celebrando la victoria ante Luis “King Kong” Ortiz en pelea eliminatoria rumbo al título del mundo del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los pesados, cinturón que por cierto está en poder de Tyson Fury, sin embargo, esa celebración se ha visto opacada por los comentarios de Julio César Chávez durante la transmisión de la pelea del exmonarca unificado de la división de los mastodontes, mismos que han calado fuerte en la familia Ruíz, pues Julio llamó huevón al guerrero mexicoamericano.

Otros comentarios que calaron hondo en el seno familiar de los Ruíz, fueron los que vertieron Eduardo Lamazón y David Faitelson, Lamazón criticó fuertemente el desempeño de Andy en el cuadrilátero y publicó en Twitter lo siguiente:

"ANDY, con lo de ayer vs el King Kong NO ALCANZA. Si quieres te miento que estuviste bien, pero estuviste mal. Faltó el arrojo de cuando fuiste campeón. Estos baches son raros en los grandes del ring. ¿Cuándo viste a Chávez, a Pacquiao pelear así? La próxima es última oportunidad".

David Faitelson sentenció lo siguiente: "¿Lo quieres así o en “chino”? Andy Ruíz nunca volverá a ser campeón mundial de los pesos completos…".

El jueves 8 de septiembre por la mañana recibí una llamada del padre de Andy Ruíz Jr y a su lado estaba el excampeón mundial pesado “El Destroyer”, los dos me externaron su molestia hacia Julio, Lamazón y Faitelson, alegando que ellos no tenían idea alguna de como se había llevado acabo el entrenamiento en el campamento de Andy rumbo a su encuentro con Luis Ortiz, Andy hizo hincapié en que se preparó como nunca y ambos agregaron que era para ellos imposible de creer que Julio, el máximo referente del boxeo mexicano, no entendiera la importancia de una pelea eliminatoria para título del mundo, ellos literalmente sabían de antemano que en un combate de tanto poder de puños de las dos esquinas , cualquier error les costaría una dolorosa derrota y el perderse la oportunidad de ir por el ganador de Wilder y Helenius.



Otra de las cosas que compartieron conmigo durante la caliente llamada, fue que Andy temprano en la pelea se había lastimado la mano, por lo cual el volumen de golpes lógicamente decreció. Durante la conversación, donde se notaba a leguas la gran molestia hacia sus críticos, mencionaron que durante las encarnizadas críticas hacia Andy, nadie había puesto en la mesa lo complicado del rival, un guerrero cubano con gran boxeo, pegada, pedigrí amateur, que en su momento tuvo al borde del nocaut al mismísimo Deontay Wilder.

“¿Eso si no lo dicen verdad? Solo critican e insultan, pero ninguno conoce la realidad de mi campamento, ni lo que pasaba durante la reñida pelea”.

Andy me dijo también lo siguiente: “Me parece increíble que Julio no entienda lo complicado que es enfrentar a un zurdo tan peligroso y tan técnico, además con una pegada bestial y que no se le olvide a Julio que los golpes en los pesos pesados son otra cosa”. “Yo esperaría apoyo de Julio, no insultos, soy el único campeón mundial de México en los pesados en toda la historia y no creo que por mucho tiempo haya otro prospecto mexicano en esta división”.

Andy papá agregó: “Me puede mucho que le peguen a mi chavo, Julio debe de entender lo jodido que es que te toquen a tus hijos, él tiene hijos; Andy ganó una pelea cerrada, pero al final ganó y yo creo que si hubiera ganado el cubano, todos sus paisanos lo estarían apoyando y no pegándole”.

En el tema de Lamazón y Failtelson los Ruíz piensan que el comentario en redes de Eduardo Lamazón si lleva una dosis de cariño, pero también un poquito de mala leche.

En cuanto a David, piensan que su declaración está totalmente fuera de toda realidad, pues consideran que Faitelson no tiene la bolita de cristal para sentenciar el que Andy nunca más será campeón del mundo y de paso le recuerdan que cuando Andy se coronó aquel 1 de junio del 2019, ninguno apostaba por el cachanilla, incluyéndolo a él.



En mi opinión creo que en el boxeo como en la vida, se debe aplicar aquello que reza así: “los trapos sucios se lavan en casa”, entiendo que, si Julio hubiera hablado en privado con Andy, sería otra cosa, sin embargo, Julio le llamó huevón en televisión abierta a Andy ante millones de televidentes y eso fue lo que caló hondo en la familia de los Ruíz.

Independientemente de lo que piensen Julio, Lamazón y Faitelson, yo pienso de manera diametralmente opuesta a ellos, entiendo que Andy ganó justo la pelea ante el muy peligroso Luis Ortiz, pero también pienso que por las cualidades boxísticas que siempre descubrí en Andy desde su época con Top Rank, en mi opinión Andy se volverá a coronar y sí “El Destroyer” aprovecha esta ola de críticas como motivación, seguramente la fiera de Imperial, California volverá a callar bocas cuando sea nuevamente llamado y reconocido como campeón del mundo para México.