¡Iniciativa 100% mexicana va por todo en el boxeo!

Escribíamos recientemente acerca de la necesidad de atender al público mexicano y latino del boxeo en los Estados Unidos y pareciera que los dioses del boxeo escucharon para que a menos de una semana de publicar dicho escrito, la promotora 100% mexicana ubicada en Dallas, Texas llamada “The Boxing Showcase” y dirigida atinadamente por el tapatío José Miguel López convocara a una tripleta insuperable de grandes comentaristas. Dos leyendas, dos de los más valientes guerreros mexicanos de toda la historia y salones de la fama como Israel “Magnífico” Vázquez, Marco Antonio Barrera y su servidor componen el “Dream Team” el equipo más influyente en el boxeo de habla hispana alrededor del planeta tierra.

¿Quién no recuerda las batallas de Barrera vs Morales? ¿O las de Vázquez vs Márquez? Sí, estas dos leyendas entregarán al público latino, mayormente mexicano en los Estados Unidos y el mundo entero, a través de una plataforma de streaming llamada “ShowyTV” todo su conocimiento y anecdotario. La aplicación contará con grandes peleas y enormes eventos musicales, dicha plataforma se lanzó a la par del anuncio del equipo oficial de comentaristas de la promotora texana, a tan sólo algunas millas de la casa de los Dallas Cowboys, el equipo de mis amores.

De la mano del Consejo Mundial de Boxeo “The Boxing Showcase” ofrecerá combates de altísimo nivel, buscando al siguiente rostro del boxeo mundial. Además de una gran adquisición en la producción con el muy experimentado y respetado productor Miguel Ramírez, quién fuera una de las piezas más importantes en Televisa Deportes.

Basta y sobra decir que será un honor trabajar al lado de Barrera y Vázquez a quienes quiero y admiro, porque sin duda alguna si alguien puede explicar lo que se vive en el encordado y los riesgos de subirse a fajarse, son ellos dos, creo firmemente que finalmente en los Estados Unidos el público mexicano, mismo que mantiene vivo al boxeo, recibirá lo que merece, un equipo de comentaristas, simplemente… insuperable.

Christian Montes presidente de la promotora y el CEO José Miguel López anunciaron al menos dos eventos mensuales y los siguientes destinos son Playa del Carmen con “El Tremendo” como protagonista, Texas y próximamente la tierra de Alexis Argüello de la mano de “El Búfalo” Rosendo Álvarez.

El mundo del boxeo ya no será igual, prometemos a la raza del boxeo entregar todo lo que esté en nuestras manos para atender al público como se merece y sobre todo darle seguimiento, el respeto que se merece el único deporte que no se puede jugar llamado boxeo.

Desde ya esperamos contar con el favor de su atención y ¡prepárense a vivir el boxeo como nunca antes de la mano de “The Boxing Showcase” y “ShowyTV”!