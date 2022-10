¡Función internacional engalanará la 60 Convención Anual del WBC!

No Boxing No Life, Borizteca, Round Zero y No Puedes Jugar Boxeo promotions de la mano de Mundo Imperial, serán los encargados de dar el cerrojazo final a la convención anual número 60 del Consejo Mundial de Boxeo.

En un escenario inmejorable como es Acapulco, enmarcado en el popular Ola Fest y en las instalaciones de la nueva y renovada Arena GNP, se llevarán a cabo combates de talla internacional, con la promesa de que Mundo Imperial en conjunto con este grupo de promotores mexicanos, conviertan al paradisíaco puerto de Acapulco en un destino boxístico mundial.

Algo que hace Mundo Imperial por el boxeo es permitir la entrada gratis a la velada boxística con la compra del boleto al Ola Fest y así mismo asistir al concierto de La Adictiva que dará inicio al terminar la función de boxeo.

Con respecto al concierto de La Adictiva que albergará la Arena GNP, por parte de Mundo Imperial se extendió una invitación VIP a las grandes leyendas del boxeo mundial confirmadas para la 60 Convención Anual del WBC, algunas de las figuras son:

Julio César Chávez, Canelo Álvarez, Miguel Ángel Coto, Mia St. John, Humberto González, Carlos Zárate, Saúl Álvarez, Roberto Durán, Félix Trinidad, Carolina Duer, Pipino Cuevas, Jackie Nava, Erik Morales, Marlen Esparza, Nonito Donaire, Carlos Adames, Gabriela y Sebastian Fundora, John Stracey, Juan Laporte, Vinny Paz, Rosendo Álvarez, José Luis Castillo, Rubén Olivares, Cristian Mijares, Marcos Villasana, Antonio Tarver, Wayne Mccallum, José Luis Bueno, Miguel Ángel González, por mencionar solo algunos.



Mauricio Sulaimán quien preside atinadamente el organismo verde y oro, no solamente dio el aval para la función de boxeo en el marco de la convención, si no que también aplaude los esfuerzos de unidad de promotores como Eddy Reynoso de No Boxing No Life, Saúl Ríos de Borizteca, José Antonio Hernández de Round Zero y este su servidor de No Puedes Jugar Boxeo promotions.

El 11 de noviembre tendrá como pleito estelar de la función a Jonathan “Perita” Escobedo (10-3-1, 4 KOs) que enfrentará a Misael Cabrera (12-1, 9 KOs), duelo entre mexicanos, donde estará en juego el título ligero internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Jonathan llega con una racha de dos victorias, ante un rival que llega con ánimos de revancha, luego de perder su paso invicto en el profesionalismo en junio.

La función de corte internacional tendrá la presencia del guatemalteco Lester Martínez, el mejor peleador en la historia reciente del país centroamericano, también estará el guerrero estadounidense David Alaverdian y el ruso Valerii Oganisian, quienes enfrentarán a rivales mexicanos.

Lester Martínez (13-0, 11 KOs), quien camina invicto y es la naciente figura del pugilismo guatemalteco, buscará un triunfo más en su carrera cuando enfrente a Fabián Ríos (7-5-3, 4 KOs), a ocho asaltos en supermedio.



David Alaverdian (6-0, 5 KOs), por su parte, se medirá en duelo de invictos con Geovanny Meza (4-0-1, 4 KOs), a seis asaltos en peso mosca; mientras que el ruso Oganisian (5-0, 3 KOs) tendrá como oponente a Mahatma García (1-1, 1 KO), en superligero a seis episodios.

También habrá actividad femenil con el duelo entre María “Polvorita” Salinas (25-8-5) y Esmeralda “Pelusa” Gaona (7-4-1), a seis rounds en la división de peso mosca un combate que promete, pues como es sabido las peleas entre boxeadoras mexicanas, literalmente son “guerras” en el encordado.

El noqueador Saulo “Tren” Morales (9-1, 8 KOs) y Romario Ovalle (10-4, 6 KOs) pelearán a 8 rounds en peso medio, y Juan “Pollo” Toscano (10-3, 2 KOs) tendrá como rival a Jesús “Chikilin” Cadena (3-4-1), a 6 asaltos en minimosca.

La función tendrá un plus, pues estará presente el cantante tijuanense Javier Munguía, quien es tío del boxeador Jaime Munguía, Javier ha interpretado el Himno Nacional Mexicano en peleas del excampeón mundial superwelter y en esta ocasión no solo entonará el Himno Nacional Mexicano, sino que se entregará al público con algunos de sus éxitos.

No cabe duda de que México y su público merecen boxeo del bueno y esta iniciativa sin duda puede ser la punta de lanza para regresar las noches de gala del único deporte que no se puede jugar a la tierra de campeones, a la tierra verde, blanca y roja, a la tierra llamada México.