Esto es Canelo – Charlo

Este próximo 30 de septiembre, por primera vez en la historia del boxeo, chocarán dos peleadores indiscutidos, uno reina en los superwelter y el otro impone su ley en los supermedianos. México y Estados Unidos dirimirán, en el encordado, el derecho a ser llamado el mejor del planeta en las 168 libras, el T-Mobile Arena, ubicado en el corazón de Las Vegas, será testigo de algo inédito en el boxeo. Canelo, indiscutido supermediano, contra Charlo, el indiscutido superwelter. Sí, Indiscutido vs Indiscutido.

¡Vámonos recio con el frente a frente, el cara a cara, el face to face de Canelo – Charlo!

Canelo Álvarez, nacido en Guadalajara, Jalisco, México, hace 33 años, ha disputado en el boxeo rentado 472 rounds para un 66% de nocaut, su récord profesional es de 59 victorias, 2 descalabros y 2 empates, Saúl ha noqueado a 39 de sus rivales y nunca ha visitado la lona ni ha sido noqueado.

Jermell Charlo tiene 33 años al igual que Canelo, el menor de los Charlo es originario de Louisiana, pero avecindado en Richmond, Texas. “El Iron Man” ha disputado 256 rounds en el pugilismo profesional para un 54% de efectividad en el departamento del poder, Jermell camina con foja de 35 ganadas, 1 perdida y 1 empatada y ha despachado temprano a 19 de sus oponentes.

Canelo debutó el 29 de octubre del 2005 con nocaut técnico ante Abraham González y viene de ganar por decisión unánime ante John Ryder en Guadalajara defendiendo todos los cinturones de las 168 libras en su regreso a México.

Charlo hizo su debut profesional el 8 de diciembre del 2007 obteniendo decisión unánime ante Corey Sommerville. El gemelo viene de noquear a Brian “Boxi” Castaño convirtiéndose en indiscutido en las 154 libras el 14 de mayo del 2022.

En el terreno amateur, Canelo dejó un record de 44-2, mientras que Jermell logró un bronce en los Junior Olympics de 2015 con tan sólo 15 años, al finalizar su carrera amateur dejó un record de 56-8.

Canelo ha sido campeón mundial en 4 distintas divisiones de peso, superwelter, mediano, supermediano y semipesado. Hoy por hoy es el indiscutido de las 168 libras.

Charlo ha sido campeón mundial superwelter y hoy ostenta todos los cetros de las 154 libras como el indiscutido de los superwelter.

La última pelea de Canelo fue el 6 de mayo del 2023. El tapatío llegará a este combate del 30 de septiembre con 147 días de inactividad en el entarimado. Canelo generalmente pelea dos veces al año y, en esta ocasión, si bien, peleará en septiembre, no lo hará en el fin de semana del grito de Independencia de México; sin embargo, seguramente la paisanada responderá asistiendo a la capital del pecado.

La última aparición de Jermell en un combate profesional fue el 14 de mayo del 2022. Por lo tanto, Charlo se presentará al compromiso ante Canelo, con una inactividad de 496 días fuera del encordado, esto debido a una lesión en la mano, previo al combate ante Tim Tszyu.

Hablemos de la estatura y del alcance. Canelo mide 1.73 y su alcance es de 1.79. Por su parte, Charlo mide 1.83 (10 centímetros más que el mexicano) y su alcance es de 1.85, es innegable que el mas alto y el que tiene mas alcance es el texano; sin embargo, no podemos olvidar que, a pesar de esto, el que sube dos divisiones es el menor de los Charlo, por lo cual, Canelo tendría cierta ventaja al pelear en su división, misma que no tendrá en estatura y en alcance.

Sin duda, el némesis de Canelo es GGG al que enfrentó en 3 ocasiones, 2 veces en las 160 libras y una mas en las 168; sin embargo, Canelo buscará, seguramente en su momento, la revancha con Bivol, para sacarse la espina de haber perdido una pelea que el considera pudo haber ganado en plenitud de condiciones.

Las rivalidades mas grandes de Charlo, hasta el momento, sin duda son las peleas ante Harrison y Castaño, a los dos los ha enfrentado en 2 ocasiones. El recuento deja los siguientes números: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate; por cierto, la derrota ante Tony Harrison la vengó por nocaut y coronándose.

Canelo Álvarez trabajó durante muchos años con Óscar de la Hoya y Golden Boy. Hoy en día Álvarez Barragán es agente libre y, con Canelo Promotions, de la mano de PBC, es el promotor del magno evento que se podrá ver en los Estados Unidos en un PPV de SHOWTIME.

Si hablamos de la honrosa lista de los Libra X Libra, no podemos olvidar que Canelo fue quien lideró la histórica lista. De hecho, Canelo sigue en la cima del boxeo al formar parte del Top 5 de los Libra X Libra del boxeo mundial.

Jermell Charlo nunca ha sido nombrado el #1 de los Libra X Libra, pero de obtener una convincente y clara victoria ante Saúl Álvarez, seguramente el texano escalaría peldaños y se instalaría en la tan codiciada lista.

Uno de los elementos más importantes en un combate de esta envergadura que involucra a dos indiscutidos, sin duda son las esquinas y tanto Canelo como Charlo llegan muy bien arropados por Eddy Reynoso y Derrick James, respectivamente. Reynoso, en su momento, fue nombrado manager y entrenador del año en el mismo periodo. Derrick James también fue distinguido como entrenador del año en el 2017, y, si bien los dos grandes entrenadores vienen de dolorosas derrotas, seguramente las querrán olvidar; me refiero a las derrotas de Valdéz y Spence Jr., eso será un ingrediente de orgullo.

El récord de Canelo, cuando ha enfrentado a campeones o ex campeones del mundo, es impresionante. El mexicano ostenta 18 victorias, 2 derrotas y 1 empate, con 7 nocauts. Aquí la lista de los más grandes rivales que ha vencido Canelo: Miguel “Títere” Vázquez en 2 ocasiones, Carlos Manuel “Tata” Baldomir, Lovemore N’Dou, Kermit Cintrón, “Sugar” Shane Mosley, Austin Trout, Erislandy Lara, Miguel Cotto, Amir Khan, Liam Smith, Julio César Chávez Jr., Gennady Golovkin en 2 ocasiones, Daniel Jacobs, Sergey Kovalev, Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant.

Charlo, ante campeones o ex campeones del mundo, tiene 5 victorias, 1 derrota y 1 empate, con 4 anestesiados, Jermell ha derrotado hasta ahora a Joachim Alcine, Austin Trout, Tony Harrison, Jeison “Banana” Rosario y Brian Castaño.

Canelo perdió el invicto ante Floyd Mayweather Jr. el 14 de septiembre del 2013, justo hace 10 años; Canelo tenía 23 años y llegaba con 42 victorias y 1 empate.

El menor de los Charlo (por 1 minuto), sufrió su única derrota hasta el momento ante Tony Harrison el 22 de diciembre del 2018; Charlo llegaba con una foja de 31-0 y 28 años, en 2019 Jermell vengó la derrota y, por nocaut, ante Harrison y de paso coronándose nuevamente.

En su camino al indiscutido, Canelo derrotó a Callum Smith, que llegaba con 27-0 y 19 nocauts, luego vino Billy Joe Saunders, con 30-0 y 14 anestesiados, finalmente Caleb Plant un 21-0 y 12 despachados temprano. El 6 de noviembre del 2021 Canelo se hacía de todos los cetros de las 168 libras.

El camino de Charlo empezó con la victoria de revancha ante Tony “Super Bad” Harrison, luego vino “El Banana” Rosario y, finalmente, Brian “Boxi” Castaño al que noqueó el 14 de mayo del 2022 ganándose el derecho a ser el indiscutido de las 154 libras.

Independientemente de que Charlo subirá 2 divisiones para retar a Canelo, si bien, en el papel habría mucha diferencia, me parece que es una pelea mucho mas pareja de lo que parece, además del ingrediente de vivir algo inusitado, algo nunca antes visto (Indiscutido vs Indiscutido), sin temor a equivocarme, el amplio favorito es Canelo, pero no olvidemos las últimas 3 actuaciones del tapatío, donde él mismo reconoce que no ha podido mostrar su mejor versión. Ahora bien, la inactividad de Jermell puede ser un enorme factor pues puede lucir oxidado o muy bien recuperado, el no tener que cortar tanto peso seguramente será un alivio para el estadounidense, pero habrá que ver como lo llevaron en el proceso de subir 2 categorías de peso, o sea 14 libras.

La lógica me dice que el poder de manos de Canelo alcanza para noquear a Charlo y que, en teoría, el poder de Charlo no sería suficiente para noquear a Canelo; sin embargo, el boxeo no es una ciencia exacta, cualquier cosa puede pasar y no olvidemos que ha habido grandes sorpresas en la historia del boxeo, pero, si nos aferramos a la lógica, Canelo debe de noquear a Charlo entre el 7 y el 9.

¿Para ustedes quién levanta la mano el 30 de septiembre? ¿Canelo o Charlo?