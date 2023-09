Canelo, un boxeador distinto

Siempre que se habla del Canelo, se habla de récords, campeonatos, rivales, lo cual está muy bien; sin embargo, hay varias facetas del peleador tapatío que lo hacen diferente y —en ocasiones— alejado de lo que conocemos como un “boxeador convencional”. Aquí, algunas de las facetas de Saúl Álvarez que lo hacen un boxeador distinto.

Lealtad. El mundo del boxeo es de traiciones, en donde —si no te cubres la espalda— te van a apuñalar, pero para Saúl Álvarez la lealtad a su equipo es algo que hay que subrayar y festejar, Canelo ha estado desde sus inicios al lado de los Reynoso, con Chepo y Eddy, quien —para Saúl— es como un hermano, su mano derecha e izquierda en el boxeo. Saúl cerrará una carrera de Salón de la Fama, de la mano de los que le han enseñado todo en el boxeo, desde que era un niño.

Crossover. Otra de las facetas y retos de Canelo fuera del encordado es ponerse como meta hablar inglés. Entiende que hay un mercado enorme de personas que lo hablan y sabe que, para escalar peldaños fuera del ring, es necesario —al menos— hablar dos idiomas. El campeón supermediano ha recibido severas críticas por su acento, pero poco a poco mejora su inglés.

Los viajes cultivan. El dinero no te da cultura, y eso lo sabe Canelo, quien ha invertido en viajar y conocer distintas culturas Si bien, sus viajes son prácticamente privados, en algunas de sus publicaciones en redes sociales ha dejado ver los distintos lugares, llenos de cultura, que ha visitado mayormente con su pareja y su familia.

Hollywood. Independientemente de que su aparición en la industria Hollywoodense fue de algunos segundos, Canelo logró romper la barrera entre el boxeador mexicano y Hollywood, durante su aparición en la película Creed III. Dejó en claro que cualquiera que se lo proponga, con base en duro y bien encaminado trabajo, puede conquistar al mismo Hollywood.

Marcas. Tecate, en su momento, escogió al Canelo para ser el primer boxeador al que iba a patrocinar de manera directa; luego lo hizo el coñac Hennessy, pero —en su momento— Under Armor tuvo, y con gran éxito, al peleador mexicano como uno de sus embajadores. En la actualidad, trabaja de la mano de Dolce & Gabbana, una de las marcas más prestigiosas de moda. Y si de relojes se trata, Canelo ha sido patrocinado por grandes marcas, como Roger Dubuis y Hublot. Otro de los grandes logros de Saúl es haber aparecido en el Super Bowl LVII.

Pasarelas. Es muy extraño ver a boxeadores en los desfiles de moda en Europa y, recientemente, hemos visto a Saúl —de la mano de su esposa Fernanda—, en eventos que históricamente son más para gente involucrada en la industria de la moda. Canelo rompe con el molde. El mundo del boxeo tiene que romper con los esquemas y las mentes anquilosadas, siguiendo los pasos de otros atletas, como Cristiano Ronaldo.

El Golf. Lejos de reconocerle al Canelo su ingreso al elitista mundo del golf, el campeón mexicano ha recibido severas críticas por jugarlo.

No podemos olvidar que otra distinguida tapatía, como Lorena Ochoa, marcaba el paso y dominaba en el golf femenil hace algunos años.

Canelo ha sido llamado “mamila”, “mam...” y “arrogante” por atreverse a jugar golf. No veo algún pecado al incursionar y probar una disciplina que mental y físicamente exige un 100% de dedicación y concentración. El golf es una de las pasiones del Canelo.

A través del golf, ha logrado tener nuevas amistades, como Stephen Curry —estrella de los Warriors de Golden State en la NBA—. ¿Lo prefieren en una cantina o en un campo del golf?

Hombre de familia. En la reciente entrega de Showtime, llamada “All Access” dedicada a Canelo vs Charlo, el púgil tapatío hizo hincapié en la importancia de su familia. Reconoció a su esposa Fernanda como uno de los pilares del momento que vive. Algo que le motiva y también lo hace suspirar son sus hijos. No hace mucho, me respondió lo siguiente: “Mis hijos me derriten y hacen que deje a un lado la fiereza que muestro arriba del encordado”.

La familia es lo primero para Canelo. El amor a su abuela, a sus padres y a sus hermanos, es algo que se ve a leguas, Es la figura mediática más importante de la familia Álvarez Barragán, pero eso no ha cambiado el amor que siente por los suyos y lo que los suyos sienten por él. ¿Quién no recuerda a su madre gritando a todo pulmón en ringside, apoyando a su Canelo?

Su amor por México. “En tierras lejanas, me reconocen y ven en mí una parte de México gracias a mi carrera en el boxeo, y no hay nada más grato que representar a mi México donde me pare”. Estas son algunas de las palabras del Canelo con respecto al orgullo que siente de ser mexicano. Respeta a sus antecesores, pero sabe bien que, cuando se retire y de boxeo mexicano se hable, él será recordado como uno de los más grandes en la historia.

Altruista. Todos sabemos la historia de Canelo vendiendo paletas en los camiones de su tierra. Su crecimiento lo llevó a estar como rostro del boxeo en todos los camiones de Las Vegas; sin embargo, el crecimiento no le afectó la memoria, Siempre regresa algo de lo que recibe; por ejemplo, compró la línea de camiones donde vendía paletas y a sus trabajadores les paga muy por encima de lo que se paga normalmente. Su parte humana lo ha llevado a ayudar a muchas personas que han necesitado apoyo económico para delicadas cirugías; literalmente, de vida o muerte.

Marcas y manejo de carrera. Para muchos, el mundo del boxeo de mafias, y no están lejos de la realidad. Si un poderoso promotor y una televisora “te quieren apagar”, lo hacen sin empacho alguno, y lo que en su momento hizo Mikey García —y ahora Canelo— es encomiable. Se ajustaron bien el cinturón para enfrentar al sistema. Ganaron la difícil batalla y consiguieron ser agentes libres. El boxeo mexicano es el mejor del mundo, pero también es usado abusivamente; sin embargo, Canelo —con su decisión de levantar la voz— puso a temblar a televisoras y promotores, sentando un precedente de respeto al boxeo mexicano. Hoy en día, pelea en asociación con la promotora y la televisora que le dé la gana.

Finalmente, echemos un ojo a las marcas del Canelo: las gasolineras Canelo Energy, las tiendas de conveniencia Upper, YOKA (las aguas rehidratantes que compiten de tú a tú con las grandes) y no podemos olvidar los cocteles VMC, bebidas de distintos sabores con base en tequila. También hay bienes raíces, negocios que —de la mano de expertos, como el exitoso empresario regiomontano Carlos Bremer— han sido movidas exitosas.

Canelo seguirá boxeando. Algunos lo reconocen, algunos nunca lo harán, pero lo cierto es que Santos Saúl Álvarez Barragán es un boxeador distinto, que se atrevió a soñar mas allá del deporte. Esta fórmula te genera mucho reconocimiento, pero también muchas envidias... Es el precio del éxito. Se viene Canelo vs Charlo y quise que antes del combate vieran un poco de las distintas facetas de un campeón mundial de boxeo que decidió buscar más allá de lo que es tirar bien un gancho al hígado, por eso es que Saúl es y será amado u odiado, pero sin duda... Un boxeador distinto.

@ErnestoAmador