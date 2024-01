Esta es la pelea que define su carrera y su futuro

En el ya un poco lejano 2018 tuve la fortuna de conocer personalmente a Jaime Munguía en Los Angeles, California en el West Side Boxing GYM de la familia Saucedo, en aquel entonces Jaime tenía tan sólo 21 años, pero un trato, amabilidad y clase de grande, antes de ese encuentro que selló una gran amistad, yo ya conocía su carrera a través de box azteca y siempre me llamó la atención su poder y su garra. Jaime llegaba a California acompañado de su inseparable promotor y amigo Fernando Beltrán CEO de ZANFER a presentarse en sociedad con la prensa estadounidense con un impresionante récord de 28-0 y 24 anestesiados. En ese momento la comisión atlética del estado de Nevada le había negado la oportunidad de enfrentar a Gennady Golovkin en sustitución de Canelo, que desafortunadamente había dado positivo con cantidades muy pequeñas a clembuterol, nunca entendí desde mi calidad de ser humano imperfecto, la decisión de las autoridades deportivas de Nevada, pero como siempre Dios tenía otros mejores y grandiosos planes para Jaime, quién no tuvo que subir a las 160 libras para desafiar a GGG, pues tan solo una semana después de que Golovkin enfrentara a Vanes Martirosyan en el Stub Hub Center de Carson, California el 5 de mayo del 2018, el orgullo de Tijuana se coronaba el 12 de mayo en Verona, NY ante Sadam Ali, al que noqueó en 4 de 12 por el cetro superwelter de la OMB, ¡no cabe duda de que los tiempos de Dios son perfectos!

Jaime Aarón Munguía Escobedo hoy camina con récord invicto de 42-0 y 33 nocauts, luego de coronarse en las 154 libras ha tenido actividad continua y grandes retos, hagamos un rápido recuento de lo que ha sucedido en la carrera de Munguía. Luego del 12 de mayo del 2018, aquí la lista: Liam Smith, Brandon Cook, Takeshi Inoue, Dennis Hogan, Patrick Allotey, Gary O’Sullivan, Tureano Johnson, Kamil Szeremeta, Gabriel Rosado, D”Mitrius Ballard, Jimmy ‘Killrain’ Kelly, Gonzalo Gastón Coria y Sergiy Derevyanchenkohan sido los rivales del tijuanense desde que se coronara, la verdad sea dicha, ¡retos enormes todos ellos!

Este 27 de enero Jaime Munguía vuelve a encabezar una velada de Golden Boy y ZANFER por DAZN en Arizona al enfrentar al tozudo y peligroso inglés John Ryder un veterano con 32-6 y 18 nocauts, que sin duda es el reto más grande y peligroso para Jaime hasta el momento, Ryder viene de aguantarle 12 rounds a Canelo en su casa, en Guadalajara y a momentos el manejado por Eddie Hearn le metió las manos al tapatío en su patio, de este calibre de peligro es el “Gorilla” Ryder.

Para cerrar enero con broche de oro en lo boxístico chocarán Munguía y Ryder en un pleito a 12 episodios en el marco de las 100-68, y cuando suene la campana en el Footprint Center de Phoenix, Arizona estará en juego el cetro plata de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo y la muy latente posibilidad de enfrentar eventualmente a Canelo el rey de las 168 libras, de ahí la importancia de este tirote, sin duda, hay mucho en juego.

Dicen que los bebés son bendiciones y de eso estoy completamente seguro, ya viví la etapa de los hijos y la de los nietos y no hay nada más hermoso y lleno de bendición que trascender y Jaime Munguía acaba de recibir una de las más grandes bendiciones… su primogénito Jaimito Munguía Jr. esto puede ser sin duda alguna la mayor motivación para el joven padre que mediante sus redes sociales recientemente presentó a su bebe, a su Jaimito.

Munguía vs Ryder puede ser la ruta directa hacia Canelo, y es que recientemente Ryder me dijo que su motivación es ganarle a Jaime para pedirle la revancha a Saúl Álvarez, mientras que Jaime se enfoca en John Ryder y si después viene Canelo, se declara listo, Jaime siempre ha mostrado un gran respeto por Caneloy no olvidemos que el mismo Eddy Reynoso fue quien puso el nombre de Munguía en la baraja de posibilidades para el 2024 en cuanto a la agenda de Álvarez Barragán, en lo particular pienso que Canelo vs Munguía adelantándome un poco a los eventos y resultados, sería una “guerra’ entre mexicanos, vamos, ¡un peleón!

Como les decía al principio de este escrito, tengo una profunda amistad de respeto mutuo con Jaime Munguía a quien considero un gran ser humano en todo sentido y un amigo leal, ya en el análisis creo que este combate ante Ryder es muy peligroso por lo que es el inglés y porque habrá que ver como se acopla Jaime a Freddie Roach luego de que Erik “Terrible” Morales se retirara del equipo por sus compromisos políticos. Hay mucho en juego, pero en mi opinión si Jaime logra una actuación perfecta, podría inclusive noquear a Ryder, el de Tijuana saltará al encordado este 27 de enero como favorito, pero eso lo tendrá que confirmar a la hora de la verdad.

Como amante del boxeo espero una “guerra” en el encordado, como analista de boxeo creo que de juntarse todos los elementos y de darse el choque que se espera, podemos tener una pelea candidata a pelea del año, y ya como amigo de Jaime, espero que celebre junto a Jaimito su primera victoria como papá, pues es obvio que este pequeño ha sacado el lado más tierno del orgullo de Tijuana, pero seguramente cuando tenga que defender la comida de su bebé, ¡será el Jaime más fiero que hayamos visto nunca!

¡Imperdible cita este 27 de enero cuando choquen Munguía y Ryder en un peleón!