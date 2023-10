El boxeo recibió un golpe de nocaut, pero es la mejor oportunidad para renovarse

La liga más importante del mundo sin duda es la NFL. Su modelo de negocio, sus alianzas con las más importantes televisoras, el como cuidan su imagen en cuanto a sus jugadores y ejecutivos, es sin duda lo que define a la liga más exitosa del orbe.

La NFL se distingue por la unidad, lo homogéneo que es el producto, pero sobre todo la fortaleza y uniformidad que muestran, sin duda lo que le hace falta al boxeo, por ejemplo: en la NFL todos se visten con NIKE, eso demuestra unidad, desafortunadamente en el esquema de negocio del boxeo vemos lo diametralmente opuesto, literalmente, son todos contra todos.

Si hablamos del modelo de negocio en cuanto a las vitrinas donde el boxeo se muestra, es increíble que el boxeo les cobre a sus fanáticos el derecho de ver a las estrellas que ellos mismos crearon apoyándolos desde que eran peleadores de cuatro rounds, sin duda el trabajo, el sacrificio, la disciplina y el talento de algunos boxeadores los llevó a ser estrellas mundiales, pero sin un público leal detrás de ellos, simple y sencillamente, no serían lo mismo.

El 17 de octubre del 2023 será recordado como uno de los momentos más dolorosos en el boxeo pues de manera oficial se confirmaba el rumor de que SHOWTIME anunciaba su salida del boxeo. El mundo del boxeo, lejos de aterrorizarse debe ver esta salida de SHOWTIME del deporte de los puños, como una enorme oportunidad.

Regreso a la comparación del boxeo con la NFL, se que las comparaciones son odiosas, pero pregunto: ¿Cuándo han visto que la NFL cobre un PPV para ver un Súper Bowl? ¡NUNCA! Ellos saben bien que entre más los vean, más ganan, y además entienden perfectamente que los patrocinadores son los que tienen que pagar por sus eventos, NO los consumidores y desafortunadamente en el boxeo al que desgastan es al fanático, ¡algo inexplicable!

El fanático del boxeo en los Estados Unidos (mayormente mexicano), tiene que pagar una mensualidad para tener acceso a las vitrinas que muestran o mostraban boxeo, no sólo eso, independientemente del pago mensual, tienen desembolsar billetes verdes nuevamente por los grandes eventos en el obsoleto esquema del odiado por muchos, Pay Per View.

Inmediatamente después del anuncio de SHOWTIME de abandonar al boxeo, Ryan García escribió atinadamente esto en su cuenta de Twitter:

“Hoy es un día muy importante para el boxeo. HBO y SHOWTIME le llevaron nuestro deporte al mundo y ahora los dos están fuera. Todos nosotros los boxeadores de los Estados Unidos tenemos que hacer de esto nuestra pelea en común. Tenemos que pensar en la mercadotecnia, nuevas audiencias, inversionistas, llevar el deporte a niveles globales. El boxeo sigue siendo el deporte más grandioso del mundo. Solo tenemos que reinventarlo”.

Inmediatamente después del tuit de Ryan García Terence Crawford le respondió:

“No podría estar más de acuerdo contigo Ryan. El sistema que tenemos en el boxeo hoy en día, no va a solucionar esta situación. Tenemos que pensar de manera diferente. Miren lo que están haciendo otros deportes, están creando imperios por que están haciendo lo correcto. Los boxeadores de los Estados Unidos necesitamos estar juntos en esto. Podemos pelear en el ring, pero debemos trabajar juntos por nuestro deporte y por nuestras familias”.

Otro de los primeros que se pronunció fue Óscar de la Hoya, quien ha levantado la mano como promotor buscando la unidad del boxeo y de los promotores, “El Golden Boy” dijo lo siguiente:

“Reconozco lo que hizo SHOWTIME por cerca de 40 años entregándole todo al deporte que amo. Estoy muy esperanzado en que los promotores usen esta desafortunada situación para hacer a un lado nuestras diferencias y empezar a trabajar juntos más a menudo para lograr las grandes peleas y hacer que nuestro deporte crezca”.

No olvidemos que De la Hoya ha estado llamando a todos los promotores como Bob Arum, Eddie Hearn y Al haymon en un desesperado intento de unidad, algo grato y de corazón, sin embargo, creo que en este mensaje falta tocarles el corazón a los que pagan por el boxeo, sus paisanos.

El campeón del mundo en futbol es sólo uno, lo mismo sucede en la NFL, MLB, MLS, etcétera, el único deporte donde hay al menos 4 campeones por categoría es el boxeo y desafortunadamente algunos organismos han llegado a tener hasta 3 campeones del mundo en la misma división como es el caso de la AMB, literalmente una aberración. Creo fervientemente que la restructura en el boxeo no solamente pasa por la unidad entre boxeadores y promotores, me parece que urge unidad y honor también en los organismos regidores y por el momento desafortunadamente no existe.

En palabras de presidentes de otros organismos, la AMB no ha respetado ni honrado acuerdos internos entre ellos y esto hace que nunca se logre tener un verdadero campeón del mundo, con la salvedad de los indiscutidos que son reconocidos como los mejores pues ostentan los 4 cinturones mas reconocidos en el mundo.

Si el boxeo quiere resurgir y sacudirse este fuerte golpe no tiene otro camino que el de la unidad y así como los boxeadores estadounidenses ya lanzaron mensajes de unidad a través de las redes sociales, creo que el boxeo mexicano, el más importante en fanaticada y talento en mi opinión, ¡debe de unirse ya!

Hay personajes muy importantes e influyentes que podrían ser los líderes en este proceso y si los egos se hacen a un lado y se unen Mauricio Sulaimán en su calidad de presidente del organismo más reconocido a nivel mundial, Óscar de la Hoya, Fernando Beltrán, Canelo Álvarez y Eddy Reynoso en su calidad de promotores y este servidor que ha venido estudiando el mercado de los mexicanos en los Estados Unidos desde hace más de 2 décadas y sabe perfectamente que es el mercado más importante y a la vez el más mal atendido. Estoy completamente cierto de que podemos lograr no solamente una alianza en pro del boxeo mexicano y del boxeo mundial, si no que después de tantos años de discriminación al boxeo y al público mexicano se le reconozca y se le respete como debe de ser, lo he dicho siempre, sin boxeadores y fanáticos mexicanos, ¡el boxeo se muere!

La realidad es que HBO y SHOWTIME están fuera del boxeo y hay rumores de que DAZN después de pérdidas millonarias, estaría analizando su estadía o su salida del boxeo, sin embargo, con lo que se vive hoy en la diversa forma de entregar contenidos, pienso que el futuro del boxeo es brillante.

Para mi la fórmula es la unidad sincera y total, se debe de atraer nuevamente a los patrocinadores y generar nuevas vitrinas propias donde se le entregue a los fanáticos contenido regular y de manera consistente, mas allá de las peleas, mismas que en la mayoría de las ocasiones por las divisiones y exclusivas con televisoras, no son llamativas.

Uno de los más grandes males es que no pelean los mejores contra los mejores, sin duda, este es el mayor cáncer del boxeo, y es que no pelean los mejores contra los mejores por la sencilla razón que los de DAZN no pelean contra los de SHOWTIME, los de ESPN no pelean contra los de DAZN, los de SHOWTIME no pelean contra los de ESPN, etcétera, etcétera.

No cabe duda que es muy triste la salida de SHOWTIME del boxeo, sin embargo, de manera inexorable, se abre una enorme oportunidad de generar unidad real y ponerse a trabajar con vitrinas propias que atraigan patrocinadores que paguen por el deporte y las peleas, así se cuidará y atenderá de manera adecuada al fanático, sin duda, lo más importante en cualquier deporte.

¿Por qué no se distribuye el boxeo de alto nivel al estilo del Súper Bowl? De hacerlo se impactaría a mucha gente alrededor del mundo y se atraerían nuevas audiencias, además de ganar y recuperar la popularidad que el boxeo tuvo en su momento y que tanta falta le hace hoy en día.

Si duele y mucho la salida de SHOWTIME del boxeo, pero dolería más el no entender que lo que está matando al boxeo son las traiciones, los egos y la falta de unidad, y la solución está en las manos de los que manejan al boxeo, que se bajen de su nube los que se tengan que bajar y entreguémosle al público del boxeo lo que se merece, ¡los mejores contra los mejores!.