De casi perder un brazo, a un nocaut de ensueño

Después de una desastrosa cirugía en mi brazo derecho, el dr. Jaime Romo me dijo: ‘¡Agarra un avión y vente de inmediato a Tijuana, o habrá que amputarte el brazo!’”.

Esta es parte de la charla que tuve recientemente en Tijuana con la oriunda de Ciudad Obregón, Alejandra “La Roquera” Guzmán, quien por cierto, viene de noquear brutalmente a una gran peleadora como Ramla Ali en tierras estadounidenses, precisamente en New Orleans, el pasado 17 de junio.

Con 26 años y una determinación a prueba de todo, Ale como cariñosamente le llama René Pineda su manager y amigo, es una joven, valga la redundancia, muy jovial. Es bronca como buena norteña, mal hablada, testaruda, muy honesta y frontal como suele ser la gente del norte de México, simple y sencillamente platicar con “La Roquera” fue una grata experiencia.

Hoy Alejandra quien camina con un récord de 13 victorias, 2 derrotas, 2 empates y 7 anestesiadas, entrena de la mano de Miguel “Mayco” Molleda, uno de los personajes mas cercanos a Julio César Chávez en sus tiempos de más gloria, además de ser un muy experimentado y reconocido entrenador.

Con muy pocos días de anticipación Alejandra Guzmán recibió una oferta a través del reconocido empresario restaurantero sonorense René Pineda por parte de Matchroom Boxing esto, para enfrentar a la entonces invicta Ramla Ali en Nueva Orleans, no olvidemos que Guzmán venía de una larga inactividad después de romperse el brazo a los 45 segundos del combate de título mundial ante Yamileth Mercado el 6 de febrero del 2012, luego vino una etapa donde no solamente estuvo a punto de que le amputaran el brazo derecho, el cual se rompió ante “Yeimi”, si no que también tuvo una seguidilla de problemas que incluyeron una depresión profunda que la llevó a pensar en el retiro. Sin embargo, su carácter indómito y actitud inquebrantable, además del incondicional apoyo de su equipo, la levantaron de la cama y alejo para siempre de su mente la idea de tirar la toalla, hoy por cierto, luego de estar cerca del retiro y de una amputación, se encuentra a unos cuantos pasos de un campeonato del mundo en las 122 libras.

Mientras rodaban lágrimas por sus mejillas por los recuerdos de todos los sacrificios que ha hecho su familia por su carrera boxística, Ale prometía coronarse y coronar en lo económico todos los esfuerzos propios y de su familia, para decirles lo que un día Andy Ruiz le dijo a su mamá: “ya no tendremos que preocuparnos por el dinero”.

Alejandra Guzmán estuvo fuera de actividad durante casi 2 años y regresó en mayo del 2023 para noquear a Rosa Díaz Peralta, por cierto, esa pelea fue en la división de los ligeros o sea 135 libras y “La Roquera” había venido peleando en las 118 y 122 libras. La valentía y profesionalismo de Ale fue puesta a prueba, pues a poco menos de un mes de noquear a Díaz en Tijuana, se le presentó la enorme oportunidad de debutar en Estados Unidos ante Ramla Ali, la historia ya la conocen, un nocaut tremebundo que quedará en el corazón del boxeo mexicano. Por cierto, Guzmán que en mayo peleó en 135 libras , bajo prácticamente 3 divisiones para noquear en Nueva Orleans a Ali en las 122 libras.

El futuro para Ale está muy claro, la revancha ante Ramla Ali en algún lugar del mundo y luego la revancha ante Yamileth Mercado.

Esta visita a Tijuana me deja miles de sensaciones muy buenas, pero sobre todo me hizo recordar que mientras algunos duermen o desayunan en grande, peleadoras como la Guzmán corren a las 5 de la mañana y al empezar su preparación en forma, comen poco o nada comparado con los que no somos atletas, así es que confirmo mi admiración a todo aquel o aquella que se calcen unos guantes y moriré diciendo lo siguiente… No Puedes Jugar Boxeo.

En la próxima entrega hablaré de mi comida con Julio César Chávez y su adorado compadre René.