¡Cerremos el recuento del 2023!

En un abrir y cerrar de ojos se nos fue el 2023 y llegó el prometedor 2024, en lo personal el 2023 fue un año de muchos y difíciles retos, sin embargo, la libramos y al final ganamos por nocaut y es que sin duda el boxeo es como la vida: “Si dejas de tirar golpes te paran la pelea”. Por lo cual en la vida debemos de tirar siempre golpes hasta alcanzar la victoria ya sea por decisión unánime o por nocaut, no olvidemos que SHOWTIME se fue, pero ni tardo ni perezoso llegó PRIME VIDEO de AMAZON al boxeo, así es que siempre habrá nuevas oportunidades y siempre el sol vuelve a salir para llenarnos de energía.

A horas de que finalizara el 2023 ponía a su consideración mi Top 5 de los libra X libra en mi opinión, la semana pasada enumeramos del 1 al 5, ahora es el momento de hacerles llegar a los peleadores del 6 al 10 de los mejores peleadores del mundo hoy por hoy.

Así es que estos son los que completan la honrosa lista.

6 Devin Haney el nuevo monarca de las 140 libras versión Consejo Mundial de boxeo es un peleador quizá incomprendido y de paso muy criticado, si bien, lo vi perder con Lomachenko, no podemos obviar sus dos grandes actuaciones en Australia ante Kambosos Jr, quien por cierto, venía de quitarle el invicto y los títulos a Teófimo López, un peleadorazo, por lo cual Haney es un serio contendiente a ser en su momento el #1 libra X libra, hoy el nacido en San Francisco camina invicto con récord de 31-0 y 15 anestesiados y próximamente enfrentará a Ryan García en un evento de talla mundial y seguramente con millones y millones de dólares en la mesa.

7 Gervonta Davis es “el niño” malo del boxeo, posee un poder bestial y un boxeo que descifra al más peligroso. Pero en contraparte y de manera desafortunada se ha visto envuelto en problemas legales, (que no me incumben), pero que sin duda manchan un poco la imagen del campeón mundial en tres distintas divisiones y una foja de 29-0 y 27 nocauts, para un muy impresionante 93% de nocaut, este pequeño de estatura, es un gigante en los encordados, su astucia e inteligencia boxística, además de su bestial pegada impone un total respeto, su última actuación fue ante la juvenil estrella Ryan García al que dejó en la lona frente a millones de televidentes. ¿Qué sigue para Gervonta? Solo Dios sabe.

8 Emanuel “Vaquero” Navarrete tres divisiones conquistadas, un letal poder de puños y un estilo único, hacen de Navarrete un peleador mexicano de época, de muy pocas palabras y trato muy amable. “El Vaquero” confunde a cualquiera, pues pareciera que no rompe un plato, sin embargo, ya arriba del cuadrilátero se convierte en una pesadilla y para muestra basta un botón, recordemos la pelea con Óscar Valdez, donde el de San Juan Zitlaltepec, fue inmensamente mejor que el de Nogales, en una “guerra” entre mexicanos. En el futuro se dibuja un posible combate ante Shakur Stevenson, al que Navarrete le puede ganar con una perfecta preparación física y de ganar conquistaría su cuarta división, Isaac Dogboe (2), Jeo Santísima, Christopher “Pitufo” Díaz, Joet González, Óscar Valdez y Robson Conceicao, nos hablan de lo que es capaz Navarrete en un tinglado.

9 Jesse “Bam” Rodríguez es un especialista en ir contra todos los pronósticos y en situaciones donde ha dado muchas ventajas a sus oponentes, Carlos Cuadras, Srisaket Sor Rungvisai y Sunny Edwards son parte de su resume boxístico y hoy cuenta con dos divisiones conquistadas, subió de las 108 a las 115 para conquistar los supermosca y bajó a mosca para conquistar el verde y oro del CMB de las 112 y recientemente unificar obteniendo el mosca de la FIB. Con 23 años, 19-0 y 12 nocauts su futuro es brillante y se especula que podría enfrentar al “Gallo” Estrada o al mismísimo “Chocolatito” González.

10 Teófimo López es un atleta fuera de serie y un ser humano que sabe levantarse literalmente de la lona, luego de su único descalabro ante George Kambosos Jr, el nacido en Brooklyn y de sangre hondureña le mostró al mundo y se demostró así mismo que una derrota no es el final. López luego de la dolorosa caída se despachó en fila a Pedro “La Roca” Campa, Sandor Martín y Josh Taylor, su última actuación fue “caviar boxístico” y dejó en claro que está para cualquiera en las 140 libras donde reina por parte de la OMB, alguna vez tuvo todos los cetros de las 135 libras y no es imposible que se haga de todos los cetros de las 140, Teófimo enfocado es muy peligroso, aunque no podemos olvidar que Subriel Matías es monarca superligero de la FIB y creo que al boricua, nadie le gana.

No cabe duda de que el 2023 ha sido uno de los mejores años del boxeo mundial, pero mi optimismo me dice que el 2024 puede ser mejor porque en el horizonte boxístico se vislumbran combates de la talla de Fury vs Usyk y Canelo vs Benavidez, ya con esta probadita nos damos idea de lo que puede regalarnos el recién nacido 2024 mismo que espero los trate con mucho cariño y los llene de salud y bendiciones.