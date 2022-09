Canelo y Eddy, más hambrientos que nunca

Prácticamente he cubierto toda la carrera tanto de Canelo como la de Eddy Reynoso y después de esta oportunidad de platicar con ellos y vibrarlos en San Diego, pienso que se renovaron al 100% y volvieron a las bases.

Sin temor a equivocarme, el momento que viven y el como asimilaron la derrota ante Bivol, me hace pensar que esta puede ser la versión más peligrosa de esta exitosa dupla mexicana, son unas fieras heridas.

Canelo y Eddy regresaron a lo básico, regresaron a lo que los llevo a lo más alto del boxeo y esto se puede definir de esta manera: Hambre, trabajo arduo, cerrar filas y por encima de todo, una enorme humildad y una química entre ellos a prueba de todo.

Cuando un peleador alcanza las alturas que ha alcanzado Canelo de la mano de Eddy, se vuelve casi imposible el que haya eventos como el que vivimos en San Diego, un entrenamiento público, que más que entrenamiento fue un convivio boxístico completamente relajado que como resultado arrojó una perfecta comunión entre la prensa, el Canelo TEAM y dicho sea de paso, los nuevos publirrelacionistas de Canelo, que por cierto hacen muy bien su trabajo.



En una tarde incandescente por las altas temperaturas que azotan a California, Canelo llegó puntual como siempre y antes de ingresar al gimnasio saludo a la gente que se daba cita para un autógrafo o una foto, acto seguido saludaba a toda la prensa, después vino la pasarela de preguntas y atinadamente se dieron tiempo para atender a todos y cada uno de los ahí presentes.

Sin embargo, lo que mas atrapó mi atención fue el largo entrenamiento que realizaron ante la prensa, ellos ya venían de una larga sesión de montaña y la sesión fue literalmente una muy seria y extensa.

Ya en el encordado durante el entrenamiento el monarca indiscutido de las 168 libras, se daba tiempo para responder a los que lo interrumpíamos continuamente, para amablemente contestar de todo y con todo acerca de cualquier tópico, habrá que decir que este tipo de entrenamientos con Canelo literalmente habían desaparecido e insisto que fue una magnífica decisión el retomarlo.

De este evento obviamente surgieron fuertes y polémicas respuestas, pues fueron apuntadas directamente a Golovkin, sobre todo por lo que GGG me había dicho recientemente y que aquí cito: “A mi me quieren muchos mexicanos y a Canelo nadie lo quiere en mi país”.

Ni tardos ni perezosos Canelo y Eddy lanzaron su contrataque verbal con intenciones de nocaut.

Eddy me dijo lo siguiente: “La verdad yo nunca he ido a Kazajistán y no se si lo quieran o no, pero mira, yo ahora estoy trabajando con un grupo de 5 peleadores de Kazajistán y me enseñan videos de niños de Kazajistán que le están echando porras a Canelo”.



Canelo por su parte me dijo lo siguiente con respecto a este tema: “No mira, qué puedes esperar de GGG, al final de cuentas si me quieren o no en su país, a mi no me puede, ni me quita ni me da”. Sin embargo, después de la charla con Canelo, ya arriba del cuadrilátero entrenando el tapatío retomó el tema y me dijo lo siguiente señalando a un grupo de peleadores de Kazajistan que se dieron cita en el evento de San Diego: “Mira, lo que ha de sentir Golovkin, de que peleadores de su país me vengan a ver entrenar y quieran ser parte de mi equipo”.

No cabe duda de que para Canelo el tema con Golovkin, va mas allá de lo personal, literalmente lo quiere retirar y le quiere “arrancar la cabeza” este 17 de septiembre y seguramente también le querrá pasar facturas ajenas al guerrero de Kazajistán, para Canelo, GGG es el que se las va a pagar todas juntas.

Cierro mencionando que tuve una maravillosa charla privada con Eddy Reynoso, que por ser privada nunca ventilaré, pero solo les digo que Canelo y Eddy hoy más que nunca, alcanzaron una madurez combinada con el haber recuperado el “Eye of the Tiger” y créanme que hacía mucho tiempo no vibraba a Canelo y a Eddy como los vibré en San Diego… ¡Cuidado por que están muy hambrientos y muy aterrizados!