¡Canelo vs Berlanga promete ser guerra!

Indudablemente el mundo del boxeo, al menos por el momento, se quedará con las ganas de ver a Canelo y Benavidez en un encordado y es que al confirmarse que el “Monstruo mexicano” se queda en las 175 libras, al menos por ahora, no veremos ese tirote.

Sin embargo, Canelo vs Berlanga es un combate que no debemos tomar a la ligera; tiene varios elementos que hacen de este combate un encuentro boxístico muy interesante.

“Berlanga NO es un viejo”.

Uno de los argumentos de los detractores del campeón tapatío es que “le gusta agarrar viejitos”, nada más falso, pues Edgar Berlanga llegará al compromiso del 14 de septiembre con 27 años por 34 de Saúl Álvarez, por cierto, Jaime Munguía enfrentó a Canelo con 27 años también.

México vs Puerto Rico la mayor rivalidad en el boxeo.

No existe en el boxeo una rivalidad más encarnizada que la que protagonizan los aztecas y los boricuas, basta recordar combates históricos como: Gómez vs Sánchez, Chávez vs Camacho, De la Hoya vs Trinidad, Cotto vs Margarito, López vs Salido, Segura vs Calderón y Cotto vs Canelo, entre otras tantas memorables batallas. Esto nos habla de lo que podemos esperar siempre que se enfrentan un mexicano y un puertorriqueño en el encordado.

Poder de puños.

Cincuenta y seis nocauts tienen en conjunto Canelo y Berlanga, por lo que sin duda podemos esperar que el fantasma del nocaut esté rondando en el cuadrilátero que se instalará el 14 de septiembre en el T-Mobile Arena. Álvarez ostenta un 64% de nocaut y su último nocaut fue frente a Caleb Plant el 6 de noviembre del 2021, Berlanga viene de noquear en febrero a McCrory y su porcentaje de efectividad en el departamento del poder es de 78%, con el agregado de que en sus primeras 16 peleas, noqueó a todos sus rivales en el primer episodio.

Canelo Álvarez se enfrentará a Edgar Berlanga en Las Vegas - Foto: Imago7

Boxeo vs UFC.

Sin duda otro elemento que le agrega interés al combate del 14 de septiembre es que aquí en “La ciudad del pecado”, Las Vegas, Nevada habrá un evento de la UFC en la flamante y nueva esfera con un Danna White al frente y muy determinado a ganarse al público mexicano, por consiguiente los involucrados en la Canelo – Berlanga tendrán que promover como hace muchos años no lo hacen, para dejar en claro que el público del boxeo los apoyará, y si por ahí aflojan o se confían en la promoción, se los comerá el evento de Artes Marciales Mixtas (MMA en inglés).

¿Cómo la veo?

Canelo vs Berlanga, en mi opinión, es un combate de poder a poder y de inteligencia vs deseo. El nocaut promete llegar de cualquier lado, pero es más probable que caiga Berlanga. La paciencia a favor de Canelo, la inexperiencia en contra de Berlanga, ¡pero cuidado con una Berlanga-Bomba! Sin embargo, Canelo saldrá como MUY favorito.

Tres cinturones, no cuatro.

Canelo vs Berlanga es un combate unificatorio en el marco de las 168 libras con los cetros supermedianos del CMB, AMB y OMB en la mesa, el FIB NO está en juego.

Es su cartera y su tiempo.

Yo no soy nadie para decirles si tienen o no que ver la pelea del 14 de septiembre; sin embargo, yo no me la perdería por los elementos antes mencionados y porque ciertamente es el tramo final de la carrera del Canelo, un atleta de otro nivel y que divide, y divide porque es exitoso.