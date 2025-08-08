Justo un año antes de que naciera su servidor, en 1965, se lanzaba al mercado musical una obra maestra de la agrupación The Mamas & the Papas llamada California Dreamin. Debo confesar que, en mi vida, esta canción ha sido un himno que me habla de nostalgia y pertenencia desde muy joven. Además, fue uno de los temas preferidos de mi padre, el doctor Tito Amador, quien —por medio de canciones y películas en inglés— comenzó a dominar el lenguaje de Shakespeare.

Cito una frase de este tema que sigue más vigente que nunca para mí: “Estaría a salvo y seguro si estuviera en Los Ángeles".

Ya con 12 años, apareció en mi vida otra canción que marcó no sólo mi existir, sino la vida de los adolescentes de finales de los 70: me refiero a aquella hermosa interpretación de Debbie Boone llamada California. Curiosamente, este tema fue utilizado en una enorme campaña publicitaria de jeans aterciopelados que fueron un boom en su momento. Por cierto, aquellos entallados pantalones se llamaban Edoardos.

Recuerdo esta frase: “Ven a California, donde el sol te abraza, donde los vientos de Santa Ana te hacen sentir como si pertenecieras.”

Durante más de cuatro años viviendo en Los Ángeles, California, viví rodeado de música, boxeo y el bellísimo Océano Pacífico. Y precisamente por eso escribo esto: el fin de semana del 16 de agosto estaré de vuelta en California, para narrar una velada de boxeo nada más y nada menos que en el histórico muelle de Santa Mónica, uno de los lugares más mágicos, bellos y visitados del mundo.

The Butterfly Brawl —La Guerra de las Mariposas— es un evento presentado por Mark Habibi y Fightbook. Pero esta función no sólo destaca por la calidad de sus combates, sino también por su causa: todas las ganancias serán donadas a la lucha contra el cáncer.

Destaca la participación de Brianda Tamara Cruz, nuestra representante en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Originaria de Mazatlán, Sinaloa, Brianda ya forma parte del boxeo profesional y avanza con paso firme.

Seguramente se preguntarán por qué inicié con referencias musicales. La respuesta es sencilla: California es boxeo, California es música y California te abraza.

Mark Habibi, con quien trabajo todos los días para impulsar el boxeo mundial, lanzó recientemente la plataforma Fightbook, una vitrina digital pensada para peleadores, promotores, managers, entrenadores, edecanes, anunciadores, narradores… en resumen, para todos aquellos involucrados en el deporte, pronto más detalles.

Ya les contaré cómo nos fue en California. Pero les aseguro algo: ya sea en el avión o en carretera, iré escuchando en mis audífonos las canciones California y California Dreamin, porque regresar a California —con su música, su boxeo y su magia— siempre será un sueño cumplido.

@ErnestoAmador