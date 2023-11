Benavidez define su futuro como súper estrella.

Letal en el ring y de trato muy amable debajo de los encordados David Benavidez es el actual monarca interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, el nacido en Arizona y de sangre mexicana está llamado sin duda a ser uno de los rostros más importantes del boxeo y este sábado 25 de noviembre define su futuro ante Demetrius “Boo Boo” Andrade en una pelea de mucho riesgo para ambos, sin embargo, creo que por el carisma, estilo y su afán de algún día enfrentar a Canelo. “El bandera roja”, es el más exigido en el combate eliminatorio de las 168 libras, tan sencillo como esto; si David Benavidez derrota de manera convincente al “Boo Boo”, inexorablemente se abre la puerta para un combate de ensueño ante Saúl Álvarez, algo que David ha venido pidiendo y porque no decirlo, ganándose a pulso.

Benavidez llega al igual que Andrade en calidad de invicto a este compromiso, 27-0 y 23 anestesiados es su tarjeta de presentación, es feroz, es rápido, con pegada letal y como gran agregado, David ha mejorado dramáticamente su físico de la mano del polémico Ángel “Memo” Heredia, quien ha venido realizando un trabajo excepcional con el campeón interino del organismo verde y oro. Por supuesto que no podemos olvidar el gran aporte del patriarca de los Benavidez, José, quien funge como entrenador en jefe y papá de los Benavidez, sin duda una gran labor del guerrerense, mismo que ha estado en los momentos más difíciles y felices en la carrera y vida de sus hijos, de sus campeones.

La salida de las 168 libras está muy cercana para David Benavidez, pero en mi opinión y por el bien del boxeo, antes de dejar definitivamente los supermedianos, deberíamos ver en mayo del 2024 el combate tan esperado entre Canelo y David, ciertamente no depende al 100% de Benavidez el que este combate se llegue a dar, pero si depende de el hacer lo que le corresponde arriba del encordado, el sabe que este combate ante el engorroso Andrade debe ser una pelea que roce la perfección. “Boo Boo” Andrade se presenta con 32-0 y 19 nocauts y es sin lugar a dudas uno de los peleadores más evitados por su estilo de ensuciar los combates y no dejarte lucir, este es el mayor reto de David, descifrar a Andrade, algo que nadie ha logrado en 32 combates profesionales del nacido en Rhode Island, pero me parece que para Benavidez no es imposible.

De ganar Benavidez inmediatamente se estará hablando de Canelo vs Benavidez para el 2024 que ya está a la vuelta de la esquina. Por cierto, Mauricio Sulaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo dejó en claro que el ganador del combate Benavidez vs Andrade, se convierte inmediatamente en el mandatorio para Canelo y eso a mi me entusiasma en grande.

En el mundo del boxeo no hay optimismo con respecto a que se de Canelo vs Benavidez, en mi muy particular opinión sobra el optimismo acerca de esta pelea y si bien, coincido en parte con Mike García quien recientemente dijo lo siguiente: “A Canelo no le hace falta la pelea con Benavidez por todo lo que ha logrado ya”, en el caso particular de Canelo vs Benavidez si creo que es algo que no solamente le hace falta a Canelo y a David, esta es una pelea que le hace falta al boxeo y sobre todo a los aficionados que la piden literalmente a gritos.

En los puños de Benavidez está su futuro, no es obligación el nocaut, pero si es obligación el dar todo arriba del ring y mandar un contundente mensaje boxístico para que finalmente se le abra la puerta a la pelea de su vida en 2024.

Nos “robaron” el corazón en Uzbekistán.

Recientemente estuvimos en Uzbekistán para atender la convención anual número 61 del Consejo Mundial de Boxeo, sin duda una reunión mágica, una convención que arroja cosas maravillosas y un gran futuro para el boxeo, Mauricio Sulaimán quien madura cada día más, está llevando a buen destino el futuro del boxeo y el futuro del organismo verde y oro, de esto hablaré en el siguiente escrito, pero por lo pronto quiero compartirles que literalmente y en un lenguaje romántico, nos “robaron” el corazón en Tashkent, Uzbekistán. Las muestras de cariño, el servicio, la amabilidad, hospitalidad, pero sobre todo la calidez de la gente nos hizo sentir como en casa y a momentos mejor que en ella. Un agradecimiento muy especial al “padre del boxeo” en Uzbekistán Don Gafur Rahimov quien fue un exquisito anfitrión para todos los que a través del boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo conocimos uno de los países más cálidos humanamente hablando y que por cierto manejan el idioma universal llamado boxeo, nuevamente gracias Uzbekistán, ¡por “robarnos” el corazón!