¡Aguas, boxeo, ya le pasó al futbol!

La casa de los Raiders de Las Vegas fue el testigo de la tarde más triste para el futbol mexicano cuando, literalmente, su afición acá en Estados Unidos lo abandonó; el estadio estaba prácticamente vacío cuando el Tri jugaba por el tercer puesto contra Panamá, y el fantasma del desprecio fue el que llenó las gradas del Allegiant Stadium.

Es bien sabido por todos en el deporte mexicano que la Selección Nacional vive de los dólares de sus paisanos acá de este lado y este incandescente foco rojo que se encendió el domingo del día del padre es una clara señal de que la gente ya está harta de lo mismo y que de una u otra forma nuestro futbol mexicano se encuentre “secuestrado” por el exceso de extranjeros en todos los departamentos de nuestro futbol, que ciertamente ha dejado de ser nuestro y dicho sea de paso, el boxeo está en peligro de vivir lo mismo, el abandono del público más importante, tanto en taquilla como en los pagos por evento, me refiero al público mexicoamericano, el que vive acá en Estados Unidos y que sin reparo alguno saca la dolariza cuando de sus pasiones, tradiciones y amores se trata, sin embargo, luego de fracaso tras fracaso y desprecio tras desprecio, los paisanos pueden guardar la cartera y los dólares y no sacarlos nunca más.

Juan Carlos Rodríguez a quien conozco profundamente, es un gran ejecutivo, amante y conocedor del futbol y puedo asegurar que él es quien le va a cambiar el rostro al futbol mexicano, pero sobre todas las cosas, le devolverá la identidad al balompié azteca. En su joven gestión la primera medida fue cortar a Cocca y ofrecer una disculpa a la afición, la parte más importante a mi entender.

Ahora bien, cuando menciono que al boxeo le puede pasar lo mismo, no estoy exagerando, vengo estudiando al boxeo acá en los Estados Unidos desde hace ya casi 2 décadas, y sin temor a equivocarme los que pagan y consumen mayormente, son la paisanada, y tristemente reciben poco o nada a cambio. Empresas como Golden Boy, Top Rank, PBC, Matchroom Boxing, ZANFER entre otras, hacen poco o nada por atender adecuada y respetuosamente al público mexicano en los Estados Unidos.

A todas y cada una de ellas les he pedido hasta el cansancio que hagamos alianzas para atender a la raza y lo único que recibo por respuesta son largas y más largas, ojalá algún día volteen al mercado mexicano y en conjunto generemos contenido para el público más importante.

Por poner un ejemplo de lo que reciben mis paisanos acá en Estados Unidos, les platico que las Chivas de Guadalajara, no son narradas por un mexicano, sin duda los narradores de Chivas en USA, son unos grandes profesionales, pero si hablamos de mercados y de respeto a una de las más grandes comunidades de las minorías, entendemos que a los amantes de las Chivas, que mayormente son seguidas por su bella tradición de jugar sólo con mexicanos, el que las Chivas NO suenen “mexicanas”, les parece algo cercano a lo increíble, aclaro que no tengo nada personal ni mucho menos con los profesionales al frente del micrófono, o a la gente de producción que toma estas decisiones, ciertamente son grandes profesionales, pero de la manera mas respetuosa los invito a que se pongan los zapatos de los paisanos por un instante.

En boxeo las hazañas más grandes de peleadores mexicanos raramente son narradas por mexicanos, algo inexplicable, reitero mi respeto como profesionales a los que producen y narran, pero también reitero la invitación a que se pongan los zapatos de los mexicanos acá de este lado, por cierto, mayoría entre las minorías.

Pongo un claro ejemplo: Imaginemos por un momento que Argentina hace frontera con Estados Unidos, ¿A los argentinos les gustaría que un mexicano narre River vs Boca?

¡Por supuesto que NO! No es una cuestión de racismo, es una cuestión de identidad y respeto a un público de millones y millones, créanme que los narradores extranjeros tienen todo mi respeto, pero siendo honestos si el que te paga es el público mexicano, el equipo es mexicano, los que asisten a las arenas o los estadios mayormente son mexicanos, creo que lo que expongo se cae de maduro, al menos Chivas, la Selección Mexicana de Futbol y las hazañas del boxeo tendrían que ser narradas por un mexicano, aclaro que no es ofensa para ninguna nacionalidad, pero tan sólo por los números de la audiencia, entendemos a quién van dirigidos los juegos del Tricolor, las Chivas y las hazañas y combates de los guerreros mexicanos.

Las grandes promotoras no me han escuchado hasta el momento, por eso hago un respetuoso llamado a Eddy Reynoso, Manny Robles, Joel Díaz y Robert García para dar el primer paso y en conjunto generar contenido para nuestra raza, al final de cuentas a ellos nos debemos, sin ellos no valemos nada, creo que se lo merecen.

Es triste decirlo, pero los mexicanos en el boxeo permitimos que otros nos “enseñaran” a hacer tacos.