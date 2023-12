Procuración de justicia y derechos humanos

El 10 de diciembre es una fecha especial para quienes tenemos un profundo compromiso con los derechos humanos. Este día, pero de 1948, la Asamblea General de la Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento histórico en el que se establecieron los derechos humanos de todas las personas sin importar su condición. Este documento es una guía de actuación ética, referente necesario para la elaboración de políticas públicas y, por supuesto, marca pautas para la procuración de justicia. Este año se cumplen 75 años de la Declaración.

En relación con ello, desde joven me vinculé con la defensa y promoción de los derechos humanos, la democracia, la legalidad, las libertades públicas y la justicia. Participé activamente en causas asociadas al respeto de los derechos humanos en lo individual o en lo colectivo y esta convicción también me ha guiado en los cargos que he ocupado en mi carrera profesional. Como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no ha sido excepción.

Por eso, desde que llegué a la institución me puse como meta la transversalización del enfoque de derechos humanos en la Procuración de Justicia, con lo cual hemos inculcado sin descanso el respeto de los derechos humanos en todas las actuaciones del personal ministerial, policial, pericial y administrativo.

Es así que, por primera vez en la historia de esta institución, se firmaron 13 Acuerdos Conciliatorios, con los cuales se atendieron medidas de reparación integral. También se logró la conclusión de 17 Recomendaciones emitidas por organismos públicos de derechos humanos, y se dio cumplimiento a 55 puntos en recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional. Cabe señalar que, de las recomendaciones, el 99 por ciento fueron emitidas contra administraciones pasadas.

También en un hecho inédito, se han ofrecido 5 disculpas públicas y 4 de carácter privado por actuaciones indebidas u omisiones del personal de esta institución, también se han otorgado 7.8 millones de pesos en compensaciones económicas.

Por otra parte, hemos realizado 10 mil acciones de atención y gestión individualizada de supuestas violaciones a derechos humanos, ya sea por petición de las instancias de derechos humanos, o bien a personas que acuden directamente ante nuestra Dirección General de Derechos Humanos.

Los derechos humanos implican la capacitación continua de las personas que integran la institución, también acciones para difundir su importancia en materia penal; en este sentido creamos la serie de conferencias Jueves de Derechos Humanos. Este espacio se hace junto con la Fiscalía General de la República, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social de la Secretaria de Bienestar; ha contado con destacados especialistas como Ángela María Buitrago y Juan Méndez, entre otros.

En la Fiscalía tenemos el compromiso de garantizar los derechos humanos de todas y todos; de servir con visión humana y cercana a las personas.

No hay justicia sin respeto a la dignidad humana.