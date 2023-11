Alerta de Género

Desde hace 24 años, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Mundial para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, instituido en honor de las hermanas Mirabal brutalmente asesinadas en 1960.

Ellas, tres valientes mujeres dominicanas, lucharon por los derechos de las mujeres en medio de un contexto autoritario y violento en una de las más crueles dictaduras militares que ha habido en las Américas, a manos de Leónidas Trujillo.

Gracias a su valentía y a la lucha histórica de millones de mujeres en el mundo, hoy son reconocidos nuestros derechos.

Sin esperar a que fuera declarada por la Secretaría de Gobernación, hace cuatro años la Dra. Claudia Sheinbaum emitió la alerta contra la violencia de género en la Ciudad de México, con el fin de implementar acciones de emergencia para garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad de México.

La alerta contra la violencia de género es una estrategia que ha significado cambios institucionales profundos para alinear al gobierno en favor de las mujeres y las niñas, para disminuir los delitos violentos en contra de ellas y combatir la impunidad.

Como Fiscal me propuse enfrentar la impunidad como una manera de hacer valer, con acciones contundentes, el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres. Mejoramos la atención en las áreas responsables de investigar delitos de género; capacitamos a todo el personal para atender con perspectiva de género, construimos un centro más de justicia para las mujeres y los centros de atención a víctimas, también creamos el banco de ADN, entre otras acciones.

Ahora, toda muerte violenta de una mujer se investiga con el protocolo de feminicidio. Entre 2019 y 2023, la reducción de 33% en las muertes violentas de mujeres en la Ciudad de México, donde se incluyen los casos tanto de homicidios dolosos, como de feminicidios.

En el mismo periodo, las sentencias condenatorias que hemos obtenido han aumentado en un 100% y el promedio de años de prisión conseguidos por sentencias condenatorias ha aumentado en un 60.5%.

¿Qué ocurría antes en esta Ciudad?

Los delitos violentos contra mujeres no se investigaban bajo la premisa de feminicidio. Se reclasificaban como suicidios culpando a las víctimas de su propia muerte y dejando a los responsables libres, entre otras cosas, para cuidar la estadística y la imagen del anterior jefe de Gobierno. Es decir, se ocultaban los feminicidios.

La mejor forma de combatir el crimen es enfrentándolo, deteniendo a los responsables. Porque cuando se combate la impunidad, se desalienta la repetición, enviando un poderoso mensaje de que quien comenta un crimen contra las mujeres, será localizado, detenido y procesado con la pena más alta que la ley establezca.

Que quede muy claro, a quien le quite la vida a una mujer, no cejaremos hasta encontrarlo, no habrá manera de que quede impune.

Las acciones que hemos emprendido en la Ciudad de México tienen el objetivo de erradicar la violencia machista y hacer de la esta Ciudad el lugar más seguro para las mujeres y las niñas.

Por eso hemos tenido y tendremos cada vez más resultados.