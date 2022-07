Diversidad en tecnología

Apenas terminó junio, mes de la diversidad y como cada año, además de las marchas en las que la comunidad LGBTQIA+ se hace escuchar, diferentes empresas y organizaciones reforzaron su compromiso con la diversidad y la inclusión entre su talento. Con todo esto, vale la pena darle un vistazo a algunos avances y números en esta materia, específicamente en la industria de la tecnología.



Para empezar, de acuerdo con la firma McKinsey, el impulso a la diversidad en las organizaciones no se ha traducido en ganancias sólidas para la comunidad LGBTQ+ en el lugar de trabajo. Según su estudio Mujeres en el lugar de trabajo, las mujeres LGBTQ+, por ejemplo, están menos representadas que las mujeres en general en las corporaciones más grandes de Estados Unidos, de hecho, sólo cuatro CEOs abiertamente LGBTQ+ (Tim Cook de Apple, Jim Fitterling de Dow Chemical Company, Beth Ford de Land O’Lakes y Jeffrey Gennette de Macy’s), encabezan estas corporaciones, de las cuales una es mujer y ninguna es trans.



En tanto, de acuerdo con un estudio de la inglesa Stonewall, la organización de derechos LGBTQ+ más grande de Europa, más de un tercio del personal LGBTQ+ (35%) oculta quiénes son en el trabajo. Asimismo, casi un tercio de los jóvenes LGBTQ+ evitan las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas debido a los estereotipos negativos y al miedo a la discriminación.



La manera en la que esto afecta a la industria es contundente; de acuerdo con Kate Williams, jefa de Membresías del Sector Privado de Stonewall, un entorno de trabajo más abierto implicaría que las personas responsables del diseño y la entrega de la tecnología que usamos todos los días, reflejaran mejor la diversidad del mundo en el que vivimos. Y es que es claro, crear una industria tecnológica que incluya a las minorías, además de ser bueno para los propios colaboradores de las organizaciones, genera un impacto positivo en la vida de las personas LGBTQ+ en todo el mundo.



Sí, hay que reconocer lo que los gigantes tecnológicos han hecho en esta materia, desde la campaña #IAmRemarkable de Google, el reporte Getting to Equal: Visible Growth, Invisible Fears de Accenture hasta el hecho de que Mastercard permita que las personas trans y no-binarias puedan utilizar su “verdadero nombre” en sus tarjetas de crédito.



Desde hace 20 años, hemos apostado en KIO Networks por un espacio laboral libre y seguro para nuestros más de 1,900 colaboradores, a través de la creación del código de ética y la política de diversidad e inclusión, con el propósito de promover y garantizar una cultura de respeto a la diversidad, igualdad laboral e inclusión. Por otro lado, para garantizar que los procesos de selección sean inclusivos y libres de sesgos, nos enfocamos en elegir currículums sin fotografía, edad, género, etc, con el fin de promover la igualdad de oportunidades en la identificación del talento.



Además, hemos buscado favorecer la inclusión laboral al publicar nuestras vacantes en portales de empleo para personas con alguna discapacidad. Estamos convencidos de que todos deben tener la oportunidad de crecer y alcanzar sus metas, por eso con el objetivo de inspirar a las niñas, niños y jóvenes -principalmente de casas hogares y fundaciones- a cumplir sus sueños, empoderarse y romper barreras, hemos llevado a cabo tres Boot Camps: con diversas actividades reciben herramientas para crear un proyecto de vida que les permita sobresalir, brindándoles recursos para que fortalezcan su autoestima y tengan el valor de perseguir sus sueños.



Aún queda camino por recorrer, viéndolo desde otro ámbito, el matrimonio entre personas del mismo sexo es una realidad en sólo 30 países de los 193 estados miembros de la ONU, según un reporte de 2020 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés). Es trabajo de todos continuar avanzando en construir un mundo en el que nadie se sienta fuera o discriminado y donde la diversidad sea un motor de crecimiento y de una mejor vida para todos.



Directora Corporativa de Planeación Estratégica, Comunicación y Recursos Humanos de KIO Networks