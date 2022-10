Rusia invade, Ucrania resiste

Rusia invade cuatro regiones de Ucrania: Luganec, Donesk , Zaporiya y Jerson



Es cada vez más evidente que Rusia estaría dispuesta a utilizar armas nucleares con el fin de recuperar lo que Vladimir Putin considera territorio de Rusia, ya que fue de la URSS y lo dejó de ser, cuando esta se dividió. La confrontación está ahí, ha ido escalando convirtiéndose en una guerra entre Rusia y Ucrania, que hoy se le compara con la llamada “crisis de los cohetes en Cuba” que alcanzó el nivel de un posible choque nuclear entre Estados Unidos y la URSS, pero que terminó con el retiro de los barcos con armamento nuclear soviético. Kennedy y Krushov entendieron que, de continuar con el conflicto, ambos países perderían en un choque nuclear.



En materia de armamento, Rusia es uno de los países en el mundo que tienen mayor arsenal nuclear, y que estaría dispuesto a utilizarlo. Putin avanzó ya con su ejército al interior de Ucrania y tomó cuatro regiones. La sangrienta guerra ha tenido un costo mayor para Ucrania. Putin anunció la posesión de los cuatro territorios mencionados, no reconocidos por la comunidad internacional. Ucrania defiende sus territorios y anunció que ya recuperó el control de poblaciones en Lugansk y Jerson.



Ucrania se defiende, pero ha pagado los mayores costos con las muertes y destrucción en la guerra de Putin. Indudablemente el armamento que tiene Rusia es mucho mayor que el de Ucrania que carece de armamento nuclear, entre los países con armas nucleares Rusia sólo es comparable con Estados Unidos y China. El mayor número de muertos, han sido ucranianos, muchos han tenido que abandonar su país. Rusia ha sufrido castigos económicos y políticos de no pocos países que han afectado su economía.



Estamos asistiendo al inicio de una indeseable nueva guerra fría. Pero sobre todo al peligro de una confrontación nuclear. Es la primera vez desde la crisis cubana de los misiles que hay amenazas reales directas del uso de armas nucleares, si las cosas no logran avanzar para Vladimir Putin, que no ha logrado el apoyo militar que esperaba de los jóvenes para participar en las agresiones a Ucrania; los voluntarios que se han reclutado son menos de los esperados. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirma que Putin no está jugando, lo que tiene como último recurso y posibilidad es iniciar una guerra nuclear tiene las armas y los militares para hacerlo.



Hay que recordar que después de la primera bomba atómica que lanzó EU, que mató a casi toda la población de Hiroshima y de Nagasaki, fue Rusia de los primeros países en desarrollar sus armas nucleares.



No hay mecanismos para detener una guerra que utilice armas nucleares. Rusia tiene una posición para hacerlo por su propio desarrollo. En la ONU ha recibido críticas importantes, pero no hay que olvidar que ocupa un lugar importante en el Consejo de Seguridad, cuyos miembros permanentes son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, y que estos 5 países no sólo juegan un papel importante, también tienen derecho a vetar cualquier propuesta o resolución del Consejo de Seguridad.



En Ucrania y en el mundo hay una preocupación por la planta nuclear de Zaporiya, en el sur del país que está ocupada por tropas rusas desde el inicio de la guerra. Es la instalación nuclear más grande de Europa y será manejada, dice Rusia, por una nueva empresa, el actual operador nuclear de Ucrania consideró que la medida que sería “inútil.” La Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU afirmó que mantendrá consultas con las dos partes.



Como quiera que se vea el panorama, es evidente que no hay salida a la vista, que Ucrania mantendrá el apoyo de países europeos y de la OTAN, lo que rechaza Rusia, y va en su contra.



Finalmente, la proliferación de armas nucleares ha adquirido una nueva y peligrosa dimensión que se ubica incluso al margen de los países, fuera de los tratados internacionales y que no puede ser contenida.

