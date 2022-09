Por un mundo sin armas nucleares

Ucrania gana terreno, Putin amenaza, Biden advierte, México por la paz, representado por el Canciller Marcelo Ebrard que en un minuto expuso ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la posición por la paz que con anterioridad había definido el Presidente López Obrador para que “Ucrania y Rusia resuelvan sus controversias”, quien por cierto estuvo ausente de la más importante reunión anual de los países integrantes con Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad, que tiene lugar en una situación crítica por la ya larga y sangrienta guerra de Rusia contra Ucrania.



El canciller Kuleba de Ucrania, en diálogo con Ebrard, le manifestó sobre el plan anunciado por AMLO, el apoyo sincero de Ucrania, ya que “cada esfuerzo es útil.” En representación de México, Ebrard había cabildeado ya con Ucrania e India y lo haría igualmente con Rusia. Especialmente activo había estado también el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador representante de México ante Naciones Unidas. La diplomacia mexicana desarrolla un importante trabajo.



La propuesta de México fue compartida en días anteriores por Ebrard con el secretario general de Naciones Unidas y con las partes involucradas. Se compartió también con delegaciones de la India y de la Santa Sede (que López Obrador había propuesto como parte de su plan de paz a el primer ministro de la India, Narendra Modi, y al Papa Francisco) ¿Posiblemente sin conocimiento cabal y aceptación de los mismos?



Por su parte, el presidente Biden condenó las amenazas de utilizar armas nucleares por parte de Rusia. Putin ordenó ya la integración de 300 mil reservistas rusos a las fuerzas militares de Rusia contra Ucrania. Lo que tampoco es bien visto por no pocos de los reservistas.



El colmo: Rusia acusa a Occidente de iniciar una “nueva guerra fría” y pidió actuar como en la crisis de los misiles en Cuba en la década de los 60. Aquel conflicto terminó con el retiro de los navíos nucleares de la URSS, lograda por un acuerdo entre Kennedy y Krushov, ambos conscientes de lo que la utilización de armas nucleares representaría para ambos países. De aquella crisis surgió como una necesidad para América Latina y el Caribe del Tratado de Tlatelolco presentado por México y firmado por todos los países de la región. No está por demás recordar frente a las amenazas de Putin, que hay otros caminos: el de la paz y los acuerdos entre países para poner punto final a las armas nucleares en la región. Aquel tratado fue firmado por 21 países en 1969 y ha sido respetado; hoy sigue vigente en la región más grande en el mundo sin armas nucleares: América Latina y el Caribe.



Destacó en la Asamblea General de Naciones Unidas el duro discurso del presidente Biden contra Putin. Estados Unidos y Rusia siguen siendo las dos más grandes potencias nucleares. El discurso de Biden fue el que tuvo un mayor impacto en la Asamblea General de Naciones Unidas: El presidente de EU arremetió duramente contra Putin. Entre sus frases destaca: “Es una guerra que escogió un hombre, para ser muy franco, hablemos con franqueza: un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue el que invadió a su vecino y trató de borrar a un Estado Soberano del mapa”.



Pidió al mundo ver estos actos horrendos “por lo que son” y descalificó la justificación de Rusia en el sentido de que tenía que lanzar una “operación esencial” en Ucrania para defender su propia integridad y liberar a los ucranianos de un “gobierno nazi”. “Nadie amenazó a Rusia y nadie sino Rusia buscó el conflicto… no se pueden expandir las fronteras a través del derramamiento de sangre.” Biden reiteró el apoyo a Ucrania.



La decisión de Putin de movilizar miles de reservistas ha sido rechazada por muchos ciudadanos rusos que buscan abandonar su país por cualquier vía a su alcance.



Son cinco los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. Todos ellos tienen armamento nuclear, así como derecho al veto de cualquier decisión.



Habría que comenzar y avanzar en una modificación equilibrada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para incluir un igual número de países sin armas nucleares, con un nuevo equilibrio y compromiso con la paz en sus regiones y en el mundo, así como con el compromiso de hacer avanzar un mundo sin armas nucleares, para evitar que en otra guerra puedan acabar incluso con el planeta.