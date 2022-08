México, fin de sexenio: tormentas políticas a la vista

El fin del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se acerca y pareciera que avanza cada vez más rápido. En general, para los presidentes en México el fin de su periodo al frente del gobierno introduce cambios importantes, entre los que destaca el debilitamiento de su poder. No es el caso del presidente López Obrador, que cuida evidenciar que mantiene el poder de su cargo, y así lo hará hasta el último día en que su sucesor recibirá el triunfo electoral y la banda presidencial. En Estados Unidos suele llamarse al último periodo de gobierno el de un “lame duck” (Pato Cojo), que tiene como características la dificultad que supone para el Presidente dejar el cargo, por varios y diversos motivos: por lo que significa dejar el poder, por el inminente balance político nacional e incluso internacional de lo que ha sido su periodo en el gobierno, no sin duros énfasis críticos, por lo que supondrá una nueva elección y el triunfo de quién lo sustituirá. Pero sobre todo por la mirada retrospectiva y crítica del balance general de sus años al frente del gobierno.



El fin del periodo de gobierno del presidente López Obrador tiene características particulares: la más evidente es que la sucesión presidencial, por decisión suya, está presente con mucha anticipación por la designación que ha hecho de tres de los cuatro aspirantes a los que llama “corcholatas”, y uno más que ha sido ya aceptado, y que podrían sustituirlo en el cargo. El orden en que fueron anunciados los aspirantes por el Presidente son: Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard, posteriormente Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que impulsó su decisión a contender por la Presidencia.



La otra característica de la campaña electoral que se perfila tan adelantada, es que Morena es un partido con importantes diferencias entre grupos o tribus, que tendrán preferencias por uno u otro candidato, lo que llevará a confrontaciones permanentes, al estilo violento de las que ya hemos visto en otras ocasiones.



El Presidente ha manifestado, reiteradamente, que el candidato electo por Morena representará la continuidad de la política de la 4T en México. ¿López Obrador será el guía aceptado por el candidato triunfador para gobernar? ¿Podría haber garantía de que después de López Obrador se mantuviera la misma o similar política con todo lo que ha representado para México?



López Obrador ya autorizó a los postulantes a la candidatura que tienen cargos importantes: afirmó que pueden utilizar 3 horas diarias para sus campañas, lo que evidentemente está fuera de las normas legales electorales que obligan a los candidatos a no ocupar cargo público alguno. Hay una normativa obligatoria para el desarrollo de las campañas, que pretenden ya iniciarse fuera de los tiempos autorizados por la normatividad electoral. Es inadmisible que quienes ocupan cargos puedan al mismo tiempo hacer campañas. Lo que AMLO permitirá va en contra de lo que podría ser aceptado por los candidatos, ¡y no sorprende! Tendrían que abandonar sus cargos antes de desarrollar sus campañas, que por cierto ya están a la vista.



El otro desastre ya a la vista, de lo que será la sucesión presidencial, es que ya están a la vista los choques de los grupos o tribus de Morena, que carece como partido de acuerdos y disciplina y cuyos candidatos serán normados por las decisiones del Presidente, aun cuando vaya en contra de la normatividad electoral que no respeta.

Y eso que todavía no son candidatos, ¿o ya lo son?



Hay que recordar entre el gobierno del presidente López Obrador que su gobierno es el que más violaciones ha hecho a las leyes y a la Constitución. En resumidas cuentas, la campaña presidencial de Morena ya arrancó, los funcionarios y candidatos al mismo tiempo se placean, hacen viajes, hay listados ya de quienes están a favor de cada uno de los candidatos. Erróneos los destapes, violatorio de la legalidad la forma en que actúan. Y claro, luego se quejarán de las sanciones que recibirán de parte del INE y del Tribunal Electoral, a los que agredirán políticamente.



El mes de septiembre se convertirá en un mes de problemas políticos también de otra naturaleza. Hay una amplia variedad de frentes y temas abiertos en la relación con Estados Unidos. En primer lugar, el Presidente dijo que fijará la posición de México en relación con el TMEC el 16 de septiembre, día de la Independencia, y en el que tiene lugar el desfile militar.



El Secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, viajará a México, también en septiembre en medio de tensiones entre los gobiernos de AMLO y Biden. Entre los temas destacan tensiones comerciales en materia energética e incumplimiento de México del TMEC.



Hay otros temas pendientes nada sencillos, como los asuntos de seguridad y la lucha contra el narcotráfico; la violencia contra periodistas que ya suma 15 asesinatos en 2022. Se espera que se fije la fecha en que Blinken estará en México para el diálogo con el canciller Marcelo Ebrard. Las tensiones requerirán diálogo y soluciones acordadas, estorban las bravuconadas de planteamientos nacionalistas del Presidente. Los diálogos son las formas en que los gobiernos pueden entenderse, y lograr acuerdos en beneficio de ambos países.



El gobierno de México tiene una amplia agenda de acuerdos pendientes con EU, es nuestra principal relación de política exterior en el mundo. Vecindad e historia obligan, comenzando por respetar y desarrollar los acuerdos entre ambos países.



El Presidente presentará su Cuarto Informe el próximo lunes lo. de septiembre, oportunidad para ver los avances y los múltiples temas pendientes que requieren políticas públicas para los próximos 2023 y el 2024, año de la elección presidencial.



Septiembre será un mes importante para el diálogo a partir de la autocrítica del gobierno de México. Vivimos una ola de violencia nunca antes vista (desde la Revolución Mexicana). “La violencia en México pudiera poner en peligro la seguridad de Estados Unidos", advirtió a EL UNIVERSAL un exagente de la DEA que pidió el anonimato, y no sólo la DEA: todos los agentes federales y estatales de cualquier agencia de seguridad están en alerta.

Periodista, analista internacional