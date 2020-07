Los faltantes en la reunión AMLO-Trump

La reunión de los presidentes de México y Estados Unidos fue preparada escrupulosamente para mostrar la buena relación que existe entre los dos países. El objetivo común era coincidir en que la relación avanza por buen camino. De manera preponderante se destacó la entrada en vigor del TMEC, a pesar de la ausencia del Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau. Tanto Donald Trump como Andrés Manuel López Obrador intercambiaron intereses coincidentes en materia económica y de comercio con el nuevo Tratado. Pero sobre todo se puso el énfasis en los intercambios mutuos y en particular el de México al conseguir Trump la venta de 20 ventiladores para atender a enfermos de Coronavirus en un momento crítico, así como la disminución de la producción petrolera de 100 barriles diarios de EU para alcanzar un acuerdo en la OPEP.



Hubo agradecimientos en los discursos, buen trato, reconocimientos mutuos, referencias históricas. Se mostró el interés de ambas partes, por distintos motivos, de evidenciar una buena relación de Estados Unidos con México. Sin embargo, hubo faltantes importantes, que para una relación bilateral tan compleja, más aún en los actuales momentos, resultan fundamentales. Para los líderes de migrantes mexicanos fue una cachetada la visita de López Obrador que se negó a recibirlos, que ha recortado el presupuesto de los Consulados con la disminución consecuente de la protección a mexicanos indocumentados. AMLO debió de haber recibido a los Dreamers bajo amenaza de que tras el apoyo de la Suprema Corte, Trump advirtió que nuevamente intentará acabar con la protección que les brida el DACA para no ser deportados, poder trabajar y estudiar, son 700 mil de los que el 80 por ciento son mexicanos. Quedó en fuera del diálogo con organizaciones de migrantes el tema de la persecución, deportación inmediata y separación de familias. Los migrantes no son sólo remesas. Pero, no hubo posibilidad de diálogo.



Desde luego no estuvo tampoco en los discursos o en los temas tratados la dramática situación de la frontera EU-MX donde permanecen hacinados miles de migrantes centroamericanos en condiciones de extrema insalubridad, contagios de Coronavirus, expuestos a extorsiones, secuestros, asesinatos de bandas criminales. Hubo una reunión con empresarios países. Hubo un faltante mayor o error polítco de México, al no haberse reunido con Demócratas de la Cámara de Representantes, sin su apoyo no habría TMEC. Además, en tiempos de campañas electorales, a 4 meses de la elección presidencial para la que Trump es el candidato de los Republicanos, se trata de una falta política inaceptable por parte de México.



Trump elogió a AMLO, y viceversa, pero una visita presidencial tiene un horizonte más amplio que los elogios mutuos.