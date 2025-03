La presidenta de la República está cercada por insaciables y voraces alimañas. De toda clase. Externas. Internas. Dispuestas. Ansiosas por devorarla. Aquellas ya le tomaron la medida. Estas avanzan. Decididas a coparla.

Les hace frente para salvar al país. Salvarse a sí misma. O el naufragio será inevitable.

Alimaña es más que adjetivo. Es sustantivo. Su uso se remonta a unos 700 años. El tiempo que México, desde su fundación, tardó en tener en el máximo poder político a la primera mujer Tlatoani con Claudia Sheinbaum.

En siglos recientes, alimaña tomó carta de naturalización como animalia, que deriva del latín y se traduce como animales. A posteriori, el filólogo y etimólogo Juan Corominas le atribuyó el significado de bestia.

Bestias o alimañas rodean a la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Manadas de fieras babeantes y hambrientas le rugen. Camas de serpientes reptan a su alrededor. Incontables necrófagos están a su acecho. Todos la amagan por doquier.

La insaciabilidad en cualquier manifestación y grado, son el único móvil de ese amenazante y espeluznante reino. Su apetito es ilimitado. Su voracidad, feroz. Su avidez, incontrolable. Irrefrenables sus antojos.

Ninguna presa. Ningún logro. De ninguna especie, lo satisface. Nada lo llena. Quiere más y más. Siempre. Y cuanto más adquiere, más crecen sus apetitos.

En el Hombre, las constantes de sus deseos y ambiciones son: Poder. Placer. Dinero.

Así ha sido siempre. En todos los tiempos. En todos los lugares. En todo el género humano.

Ahora, exponencial y especialmente, el oro es sueño. Dueño. Dios. Doctrina. Filosofía. Propósito. Destino. Hace posibles los otros objetivos. Primeros y últimos todos en, y de, la vida.

El dinero es lo que, por sobre todas las cosas, funda. Impulsa. Explica, Proyecta. Busca, Consigue, el gobierno de Donald Trump.

Su política. Diplomacia. Acciones. Decisiones. Arrebatos, son tan previsibles como difíciles. Imposibles de controlar. Modular. Atenuar. Contrapesar.

Donald Trump es el máximo depredador en la selva de la modernidad. Es la alimaña más temible. Despiadada. Inhumana. Contumaz.

Su hambre. Sed. Adicciones. Patologías incurables por Poder. Placer. Dinero, sacuden. Conmocionan el planeta.

Con el tiempo, muy probablemente Donald Trump sea considerado. Reconocido como el padre del poshumanismo.

Cuanto hace o dice, se desata como una plaga. De pulgas. Piojos. Moscas. Chinches. Cucarachas. Hormigas. Ratones. Musarañas. Atacan por todos lados. Al mundo entero. Actúan organizadas. Sincronizadas. Silenciosas. Atemorizantes. Simultáneas.

Como en la jungla, destrozan. Matan. Chupan. Contaminan. Molestan. Enferman. Perjudican. Arrasan con todo a su paso. A toda hora. Son incansables. Tragonas. Voraces. Glotonas. Escurridizas. Incontenibles.

En los pocos días que lleva en la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha conseguido, actuando como alimaña, que el gobierno de Sheinbaum le proteja su frontera Sur con miles de soldados.

A otros gobernantes los ha puesto de rodillas. Prácticamente a todos, a rezar.

En México, sólo la presidenta sabe qué consiguió para sus gobernados. A nadie se lo ha dicho. El país nada sabe al respecto. Existe la certeza que dio mucho. Sin nada a cambio.

En ese caso, habría operado la teoría poulantziana de suma-cero. Entre dos. Una de las partes ganó todo lo que la otra perdió.

Condición de confort para Donald Trump. Sin que le signifique algo la incomodidad. Disgusto, Males. Pesar, para Claudia Sheinbaum.

Lo que obtuvo, avivó su apetencia y le ordenó, como se ha dicho al más alto nivel en su país y resulta obvio para todos, que le enviara 29 grandes capos que, incluyen a Rafael Caro Quintero.

Diligente. Solícita. Pronta, concedió lo que Estados Unidos quería. Asumió. Argumentó, razones de seguridad nacional. De riesgo de que los jueces, por prevaricadores, los dejaran en libertad.

La lógica de Trump es que, cuanto más consiga, más le dará Sheinbaum. Más le puede pedir. Exigir. Demandar. Imponer. En eso no ha registrado demora. Ha sugerido que se investigue a narcopolíticos. A los políticos vinculados con criminales.

Si no lo hace, los que tiene en su poder lo llevarán a ellos. Tiene toda la información para eso. Los tiene ubicados. Ya descubrió el poder de presión que tiene la imposición de aranceles. No dejará de usarlo.

No se conformará con alcaldes o funcionarios menores. Seguro tampoco con ex gobernadores o gobernadores.

A cada entrega, elevará la mira. Querrá figuras relevantes de hoy. Legisladores importantes. Algunos de ellos saben que pueden ser “elegidos”. La sociedad lo sabe. Lo desea. Han arruinado al país.

En esa dinámica, su trofeo máximo sería Andrés Manuel López Obrador. ¿Se negaría la presidenta a “enviárselo”, como condición para detener las tarifas? ¿Podría ignorar la petición de que le entregue a Manuel Barttlet?

Los dos son simples ciudadanos. Cualquier día el mundo puede despertarse con la noticia de que fueron “trasladados” a Estados Unidos.

¿Le importarían a Donald Trump las consecuencias, los reclamos, el repudio por esa eventual decisión, acostumbrado como está a pisotear la ley?

Ese podría ser el punto de quiebre, quiera o no la presidenta. Se vería obligada a asumir la gran decisión de su vida. De su gobierno. De su Historia. De México.

Pero las alimañas también están adentro. En su propio partido. En su gobierno. Rodeándola. Acorralándola. Midiéndola.

Son bestias desleales. Deshonestas. Infieles. Impúdicas. Traidoras. Altaneras. Corruptas.

Oportunistas y acomodaticias, han comenzado a enseñarle las garras. Los colmillos. A tirarle zarpazos asumiendo decisiones en su contra, como con la ley contra la relección y el nepotismo.

La sienten débil. Desprotegida. Vulnerable. Aislada. Pasiva. Sin carácter. El tiempo corre. Se agravan sus problemas. Alimañas y bestias no tardarán… en querer engullirla.

