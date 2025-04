Entre el ex presidente y su sucesora en la presidencia de México hay grandes diferencias dentro de su indudable coexistencia. Él mantiene un poder incuestionable por obsesión. A ella le falta por indecisión. Él sigue siendo. Ella no se atreve a Ser.

México tiene un Poder Ejecutivo bicéfalo. El de una cabeza es invisible. Subrepticio, pero real. El de la otra es legal y visible, pero acotado. Supeditado. Condicionado.

A medio año de haberse producido, el trascendental cambio de género en el máximo poder político nacional es una mera y simple apariencia. Simulación. Comedia.

Tiene rostro de mujer. Pero se rige por el carácter de hombre. El del macho que ha caracterizado la historia mexicana.

Dígase lo que se diga y niéguese cuantas veces se quiera, pero el que manda es él. Ella sólo acata. Es la voz de quien le heredó el cargo.

Sin voluntad. Personalidad. Decisión. Dimensión. Visión propias.

Es, incluso, reedición del pasado inmediato. Continuación. Palabras manidas. Modos. Desdén. Escapes frente a la evidencia y la realidad.

Andrés Manuel López Obrador empezó a tomar grandes decisiones antes de jurar el cargo. Hizo sentir su desmesurado poder, que siempre rayó en el arbitrio, ordenando la cancelación de lo que sería el Nuevo Aeropuerto.

Desde el momento de saber que ocuparía la primera magistratura, hizo lo que le vino en gana. Lo manejó como si fuera de su propiedad. Su hacienda. A los mexicanos los colocó en un status de servidumbre.

Jamás se detuvo frente a nada. Nadie. Se burló de todos. Los anuló con un micrófono. Cada mañana.

Desinstitucionalizó México. Lo desmanteló. Endeudó. Dogmatizó. Polarizó. Arruinó.

Concentró todos los poderes. Los sometió a su capricho. Los utilizó para imponer su supuesto Proyecto de Nación, que no pasa de ser engaño. Farsa. Patraña.

Dejó las manos sueltas a los criminales. Por omisión. Permisividad Complicidad. Directa o indirectamente, es responsable del baño de sangre al que fue sometida la República durante todo su sexenio.

Y aún no termina.

Para adormecer y embaucar a su clientela, utilizó los programas sociales. A cambio de los beneficios que estos generaron a sus seguidores, descaradamente les mintió. Traicionó. Robó.

En esto no hizo diferencia respecto de sus “enemigos”. Si bien personalmente no habría robado, permitió que el morenismo –incluida su familia– se batiera en el abundante drenaje de la corrupción.

Con esos antecedentes, ¿cómo algunas encuestas –con mil entrevistados que no representan nada frente al total de la población–, pueden ubicarlo en un alto nivel de popularidad?

¿En qué país ocurre que un sátrapa, después de haber incurrido en hechos que incluso podrían ser considerados de lesa humanidad, siga teniendo niveles de aprobación tan notables?

¿Por qué pese al desastre que causó sigue teniendo una evidente protección desde lo alto?

Manipulación. Ignorancia. Interés. Conveniencia. Connivencia. Miedo, son parte de la respuesta.

A diferencia de su creador, en lo que lleva al frente del gobierno, Claudia Sheinbaum no ha dado una demostración categórica y fehaciente de que tiene el poder. Que lo ejerce. Conoce. Lo hace sentir.

Ni de que quiere hacerlo. Todo indica que le acomoda mejor obedecer que mandar. Que es mejor seguir un guion que escribirlo.

José López Portillo dijo en alguna ocasión que el poder no se comparte.

La presidenta no sólo parece compartirlo. Sino que, por lo visto, lo ha entregado. Puesto en una de las mentes más brillantes conocidas en muchos años…para hacer el mal.

Contra lo que esperaban la mayoría de los mexicanos, no ha querido deshacerse del lastre que la antecedió en la presidencia.

Injustificadamente, lo sigue cargando como un fardo pese a tener todos, absolutamente todos los elementos para deshacerse de él.

Si lo sigue tolerando. Obedeciendo. Haciendo su voluntad aún en la hipótesis de que para convertirse en la primera mujer presidenta hubiera mediado cualquier tipo de compromiso, es porque nada sabe de política.

Lo que se promete. Ofrece. Jura en un momento dado, cambia o se suprime cuando cesan las condiciones para cumplirlo.

¿Acaso no hacen eso cínicamente todos los políticos en relación con los ciudadanos?

Sin apelar a ese recurso es imposible detentar el poder. Ni hacerse respetar.

Claudia Sheinbaum no se percata de eso. Se limita. Inhibe. Abstiene. Prohíbe a sí misma todo lo que tiene que ver con el ejercicio total, Completo. Definitivo. Indubitable de las facultades que le confirió el electorado.

Su primer problema para Ser ella, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y si no cobra distancia de él, lo seguirá teniendo como una camisa de fuerza. Grilletes. Cadenas. Prisión.

Una presidenta sin Ser. Sin poder.

¿Es así como quiere trascender a la Historia?

Con todo el peso que representa y la influencia que él tiene sufrirá, además, la deslealtad de algunos que le impuso en su gobierno. Esa deleznable conducta ya se ha visto y nada hace pensar que cambiará

Debiendo ser los perros guardianes de ella y de la República sólo lo cuidan a él. Lo obedecen a él. Y ¡por supuesto!, a sus propios intereses.

En esa línea se hallan, exhibicionistas y altaneros como son, los coordinadores de las Cámaras de Senadores y de Diputados, Adán Augusto López Hernández, y Ricardo Monreal Ávila.

Por la abundante información que del primero ha circulado últimamente, es claro que apoyar las decisiones de la presidenta no es una de sus prioridades.

Primero están él y sus afectos.

Su único objetivo es estar en la carrera presidencial, para la que eventualmente ha madrugado, pasando, en nombre del amor, por la gubernatura de Chihuahua, donde únicamente está viendo a la senadora Andrea Chávez.

Si el ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación no tiene cabeza –ni corazón– para considerar otra meta, Claudia Sheinbaum puede estar segura de que, como ha ocurrido, no sólo no meterá las manos por su gobierno, sino que lo obstaculizará.

Lo mismo puede decirse del coordinar morenista de los diputados. La ambición vulgar que ha negado tantas veces en tantas circunstancias ese “doctor” en Derecho es lo que más lo distingue.

El estado de Zacatecas es de los Monreal. ¿Cuándo lo independizan? Lo tienen escriturado.

Y si ya gobernó Ricardo y ahora lo hace David, Saúl debe heredar ese cargo. Para eso, la propuesta presidencial de acabar con el nepotismo, que debió empezar a regir en 2027, entrará en vigor hasta el 2030.

Para no perder la costumbre del poder y seguir construyendo la monarquía que hacen pasar por democracia, el mismo diputado, quien ya fracasó en su intento por ser presidente, estaría considerando perder nuevamente dentro de cinco años.

¿Quién de ellos, en esas circunstancias, está en posibilidades o en disposición de apoyar a la jefa del Estado mexicano?

Eso, sin contar a ese raro espécimen conocido como “Changoleón”, que ¡quiere sucederla!

En los días que corren, Sheinbaum es víctima de asedio externo. Por parte Donald Trump, especialmente.

Pero lo inaceptable, fronterizo con la traición, es lo que internamente hacen los líderes legislativos.

Con enemigos afuera y adentro, no le queda otra cosa que hacer por sí misma todo lo que sea necesario.

Requiere mucho. Pero también tiene mucho. Puede mucho.

Sólo necesita claridad. Deseo. Ganas. Objetivo. Determinación. Coraje.

Un comienzo definitivo puede ser la definición del principio del poder a la manera como lo hizo su predecesor –con el título de un libro– planteando una simple pregunta: ¿Quién manda aquí?

Cuando la responda con una contundente demostración de poder, el miedo se posará en el nido de víboras y la situación y el escenario le cambiarían…radicalmente.

Línea de fuego

“La Humanidad Amenazada. ¿Quién se hace cargo del Futuro?, se llamó el Coloquio Internacional de Primavera que se celebró en 2023. Lo organizó el doctor Eduardo Robledo Rincón, coordinador del Programa Universitario de Gobierno, de la UNAM. Participaron grandes pensadores de 11 países. Fue un gran éxito. Con ese antecedente, en unos días más se llevará a cabo el Seminario Internacional Sobre el Buen Gobierno en el Siglo XXI. Se espera que, al conocerse sus detalles, su proyección y trascendencia sean mayores… Para López, su decisión de que la piedra siguiera al frente de la CNDH, fue excelente. Es insensible. Desalmada. Cruel, como él. Nunca quiso saber nada de las madres buscadoras. Ella tampoco… El gobernador de Coahuila y el alcalde de Ciudad Acuña, Manolo Jiménez y Emilio de Hoyos, respectivamente, pugnan, urgen por una solución a la excesiva extracción de agua de la Presa La Amistad, que se localiza en este municipio. La están secando para cumplirle a Estados Unidos. El abasto de ese vital líquido a la población se encuentra amenazado. El gobierno federal debe atender esa emergencia. Ya hubo muertos por una situación parecida…Los incendios son propios de esta temporada, pero el que envuelve a la zona del Tepozteco, en Morelos, parece haber sido provocado. ¿Quieren las autoridades controlarlo realmente con los precarios recursos con que los que están tratando, a casi una semana de haberse iniciado?... Perdonado Solapado. Impune, deja el INM Francisco Garduño. Edificante para el dogma gobernante.